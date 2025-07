Se mută din țară: ”Nu mulți pot face asta!” Fiul Romaniței Iovan vrea să-i calce pe urme tatălui său și…

Albert Iovan ne-a oferit primul interviu, după ce a devenit major! Pentru CANCAN.RO, fiul Romaniței Iovan a dezvăluit unde se va muta curând, ce va studia, dar și ce sfaturi îi dă mama lui. Când vrea să își ia permisul de pilot, precum tatăl său, dar și cum i s-a schimbat viața după ce a făcut 18 ani, citiți mai jos!

Albert Iovan, fiul Romaniței și al lui Adrian Iovan, a făcut recent 18 ani, așa că a venit la festivalul din Costinești însoțit doar de prietenii lui. Evident, fiind primul eveniment de genul la care merge singur, mama a avut grijă să îi dea câteva sfaturi. Puține însă, fără a-l stresa prea tare, dovadă că Romanița Iovan are încredere în fiul său.

”E frumoasă viața de major, e mai multă libertate. Mama oricum îmi dădea libertate, dar acum am și permis, pot să mă duc oriunde, chiar e mișto la 18 ani. Mama nu mi-a dat sfaturi clare despre festival, are încredere în mine că o să fiu responsabil. Mi-a zis doar să am grijă de cei de lângă mine și să nu stau deloc singur. Mă mai sună, dar nu în timpul festivalului. E grijuliu, dar nu excesiv.

În fiecare dimineață mă trezesc și mă gândesc cât de recunoscător sunt că o am pe mama și am aceste șanse, să vin la festival, să fac toate acestea. Nu mulți copii pot face atâtea. O să încerc să muncesc din greu ca să o răsplătesc și eu pe ea”, a spus fiul regretatului Adrian Iovan.

Albert Iovan va studia în Anglia

Distracția de la festival a venit abia după finalizarea liceului și stabilirea unor perspective mari pe plan profesional. Fiul Romaniței Iovan are deja visuri serioase și bine puse la punct. Tânărul de 18 ani va studia în Anglia, acolo unde se va muta curând.

Atât el, cât și mama sa sunt extrem de emoționați, dar și nerăbăbdători cu privirea la cea mai importantă schimbare din viața adolescentului.

”Acum am terminat liceul și voi merge în Anglia, să studiez ingineria mecanică. E un sistem bazat pe notele obținute la BAC-ul englezesc, abia în toamnă le voi afla, dar am deja opțiuni. (…)

Mama clar e emoționată, dar cred că e și bucuroasă. De la început știa că voi studia în afară, cred că s-a pregătit de-a lungul timpului. Eu sunt foarte nerăbdător, abia aștept. Simt că e momentul să încep ceva nou. Mai am prieteni acolo, chiar și prietenul meu cel mai bun va veni în Anglia. În primul an, facultatea îți oferă cazare în campus, apoi în anii următori cred că voi închiria un apartament”, a explicat băiatul creatoarei de modă.

”M-a motivat să îmi iau și eu licența de pilot”

În ceea ce îl privește pe tatăl său, decedat în urma unei tragedii aviatice în anul 2014, Albert Iovan susține că i-ar plăcea să îi calce pe urme. La festival a mers cu elicopterul pentru a doua oară și deja se gândește serios să își ia licența de zbor.

”Da, azi am mers cu elicopterul, o pasiune comună cu tatăl meu. A fost a doua oară, prima dată am fost când eram mic, dar nu prea mai țin minte. A fost foarte cool. M-a motivat să îmi iau și eu licența de pilot. Voiam de ceva timp, iar acum mi-ar plăcea să am și de elicopter. Da, normal că mi-ar plăcea să îi calc pe urme”, a încheiat tânărul, pentru CANCAN.RO.

