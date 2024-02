Romanița Iovan, copleșită de gesturile romantice ale logodnicului său! Cum o răsfață Iulian Gogan pe creatoarea de modă

Romanița Iovan trăiește de ani buni o frumoasă poveste de dragoste. După decesul lui Adrian Iovan, Iulian Gogan a fost bărbatul ce a reușit să îi aducă, din nou, zâmbetul pe buze și să o facă fericită. Se pare că logodnicul creatoarei de modă este un bărbat romantic, atent la detalii, care nu uită să își răsfețe partenera în fiecare zi.

Romanița Iovan și Iulian Gogan formează un cuplu de mai bine de 14 ani, iar relația celor doi pare că merge perfect. Aceștia s-au logodit, însă nu au de gând să facă nunta, asta pentru că nu consideră acest pas necesar. Cei doi se simt bine așa cum sunt, iar Romanița Iovan se declară o femeie împlinită.

Romanița Iovan, copleșită de gesturile romantice ale logodnicului

Recent, Romanița Iovan a vorbit despre povestea de iubire pe care o trăiește, dar și despre bărbatul care îi stă alături. Iulian Gogan pare să fie sufletul pereche al creatoarei de modă și are grijă să își facă partenera fericită în fiecare zi și nu uită să o răsfețe cu mici surprize.

Romanița Iovan a dezvăluit că logodnicul ei este foarte atent și o face să zâmbească în fiecare zi. Bărbatul o răsfață pe creatoarea de modă și are mereu o surpriză pregătită pentru aceasta. Fie că vorbim de o vacanță surpriză sau de mici atenții, Iulian Gogan are mereu câte un as ascuns în mânecă.

„La un moment dat, surpriza cea mai mare a fost că a venit cu un kilogram de înghețată. Știe că îmi place mie foarte mult, era din aceea artizanală, asortată, cu gusturile care îmi plac mie cel mai mult. Altă surpriză a fost vacanța în Turcia, unde am plecat noi doi și am petrecut cinci zile”, a mărturisit Romanița Iovan, potrivit unica.ro.

Cum se menține în formă Romanița Iovan

La 58 de ani, Romanița Iovan are o siluetă de invidiat și asta pentru că este prietenă foarte bună cu sportul. Chiar dacă uneori se lasă pradă tentațiilor culinare, vedeta face mișcare în fiecare zi și asta o ajută să se mențină într-o formă de zile mari.

„Am și eu poftele mele, de înghețată, de chipsuri, fac niște greșeli de alimentație, dar fac sport. Mă mai îngraș un kilogram, două trei, dar în momentul în care văd lucrul ăsta, mă mobilizez și mai tare. Fac sport în fiecare zi. De multe ori mă gândesc că îmi permit să fac excese, dar pe de altă parte la cât efort fac, nici sportul nu e ușor, nu merită. E așa un echilibru. Vreau să mă mențin tinerică pentru Albert (n.r. fiul ei), să aibă o mamă tânără”, a mai spus Romanița Iovan.

