Romanița Iovan se reculege în Apuseni, unde a murit soțul ei: ”Nimeni din avionul acela nu a venit la el!” Dezvăluiri cutremurătoare, la 10 ani de la tragedie!

Ca-n fiecare an, pe data de 20 ianuarie, Romanița Iovan va urca din nou în Munții Apuseni la locul în care pilotul Adrian Iovan și-a pierdut viața. Acolo, împreună cu fiul său, Albert, și cu un grup de prieteni, îl va comemora pe fostul său soț. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, creatoarea de modă a mărturisit că în cei nouă ani scurși de atunci, niciun fost coleg și nimeni dintre supraviețuitorii avionului care s-as prăbușit, nu i-a însoțit.

Peste doar câteva zile, mai precis pe 20 ianuarie, se vor împlini zece ani de la tragicul accident de avion, în urma căruia Adrian Iovan și-a pierdut viața. De atunci, în fiecare an, în această zi fatidică, Romanița Iovan și fiul său și al regretatului pilot urcă în Munții Apuseni, pentru a-l comemora. Nu vin singuri, ci însoțiți de un grup de 20 de persoane din capitală, precum și localnicii care li se alătură.

Niciodată însă, la fața locului nu a fost prezent vreun fost coleg de-al pilotului nimeni dintre supraviețuitorii avionului care s-as prăbușit. Lucru dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO chiar de Romanița Iovan.

„În fiecare zi aș aprinde o lumânare în locul lor”

„Plecăm pe 19, de data asta 20 ianuarie cade chiar sâmbătă. În primul an, am fost de două ori, la 40 de zile și la șase luni. Pe noi nu ne interesează că sunt reguli bisericești, când se fac parastasuri. Noi vom continua să-l comemorăm până vom merge în baston sau cu avionul, când vom fi în vârstă.

Eu ies la minus 3, 5 grade, în maieu, să duc gunoiul, în curte. Și chiar dacă mi-e frig, mă gândesc la Adrian, cum a stat el două ore și a așteptat să vină cine nu a mai venit. Noi mergem pe jos până acolo, nu contează dacă zăpada e de doi metri. Chiar ne bucurăm dacă e zăpadă. Și acum însă ne așteptăm la același lucru, să iasă soarele, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată. Dar indiferent cum va fi, noi suntem acolo. Un grup compact, din București venim vreo 20. Niciodată nu a fost vreun coleg. Niciodată nu a venit nimeni din avionul pe care Adrian l-a pilotat. În fiecare zi aș aprinde o lumânare în locul lor”, a spus Romanița Iovan în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce relație există între fata și fiul regretatului pilot

Creatoarea de modă nu ne-a ascuns faptul că atât ea, cât și fiul său au o relație foarte bună și cu Irina, fiica lui Adrian Iovan din prima căsătorie.

„Familia lui suntem noi. Albert și cu fata lui, Irina. Ea e plecată în Franța. În România vine de obicei vara. Dar îi face și ea acolo, la o biserică din cartier. Ne înțelegem foarte bine, mai ales că sunt frați. Când vine în țară, vine la noi. Consider că e important pentru viața lor”, a adăugat aceasta.

Cum a refuzat să fie telefonistă și a ajuns model

În prezent, Romanița Iovan profesează oarecum și în domeniul în care s-a pregătit. Aceasta a terminat ASE-ul și a ajuns pe podiumul de modă dintr-o… întâmplare.

„Mă ocup și de contabilitatea mea și a firmei lui Albert. Îl sprijin cu ce pot. Va lansa colecția lui.

Eu am făcut ASE-ul, pe vremea lui Ceaușescu. M-am pregătit pentru management în turism. Începusem facultatea, și pentru că voiam să mă întrețin singură, am dat la seral. Erau 30 de locuri, eu am fost a 28-a. Și mi-a trebuit serviciu. M-a dus la Lido, iar acolo aveau doar un post de telefonistă. M-aș fi angajat, dar era în trei schimburi. Iar eu aveam școală. Și a văzut mama un articol că se caută tinere fete, pentru meseria de model. Și așa am început, în timpul facultății. Am terminat apoi studiile și am făcut alegerea cea mai bună.

Aveam trei posibilități. Ori să merg în turism, să continui ca model în străinătate, sau să-mi fac casa de modă. Ceea ce am și ales. Iar anul acesta fascem 33 de ani de activitate”, a adăugat aceasta.

„Mi-am dat seama că sunt la apusul carierei”

Înainte de a-și deschide casa de modă, Romanița Iovan a avut ocazia să lucreze în străinătate, ca și model. Doar că a realizat că nu mai avea vârsta la care să facă o carieră în acest domeniu:

„Am fost în Germania. Am avut o prezentare de modă. Aveam 26 de ani și mi-am dat seama că sunt la apusul carierei. La 13 ani începe meseria asta. Așa că m-am decis să-mi fac casa de modă.

Nu regret nimic din ce am făcut. N-aș face nicio schimbare”.

