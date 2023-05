Rețeta care nu dă greș! Romanița Iovan a dezvăluit secretul tinereții fără bătrânețe. La 58 de ani este într-o formă de zile mari

Romanița Iovan pare că a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe. Creatoarea de modă are 58 de ani și este într-o formă de zile mari. Aceasta arată și se simte extraordinar. Vedeta a dezvăluit care sunt secretele ei și cum reușește să se mențină în formă. La ce trucuri apelează Romanița Iovan?

Romanița Iovan a ajuns la vârsta de 58 ani de ani și primește zilnic numeroase complimente pentru felul în care arată. Deși pare că a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe, creatoarea de modă spune că nimic nu vine fără sacrificiu și determinare. Se pare că încă de mică, Romanița Iovan s-a preocupat intens de felul în care arată și de sănătatea ei.

Mai exact, vedeta s-a ținut departe de vicii și nu a pierdut prea multe nopți, lucruri ce au ajutat-o să fie mereu în formă. În ceea ce privește regimul alimentar, Romanița Iovan se ghidează după un principiu foarte clar: „mănânci verde, rămâi verde”. Așadar, aceasta are grijă să mănânce echilibrat, mai mult salate, iar poftele culinare și le satisface destul de rar.

„Este foarte importantă sănătatea. De exemplu: nu beau alcool, nu am băut niciodată. Am gustat și mi-am dat seama că nu îmi place. Nu am fumat, nu fumez și nici nu am pierdut nopțile. Este important, într-adevăr. Dacă am adormit la ora 12 sau la ora 1 noaptea, într-o anumită seară, am suferit din punctul ăsta de vedere și am zis că trebuie să recuperez, cumva, acele ore nedormite. Sunt importante toate mișcările astea.

Mănânc și sănătos, mă îngrijesc. E ceva ce fac de mică. Nu s-a întâmplat acum doi ani sau ceva de genul. Mă întrețin și mă preocupă lucrul ăsta! Nu mănânc fast-food, poate foarte rar niște cartofi prăjiți. Nu am un regim de mâncare, ci un regim de viață. Mănânc mai mult salate și verzituri. Am zis întotdeauna că, dacă mănânci verde, rămâi verde. Asta e părerea mea! Mănânc foarte puțină carne, mai mult mănânc pește”, a declarat Romanița Iovan, potrivit impact.ro.

„Avem o relație specială”

Pe lângă stilul de viață sănătos, Romanița Iovan mai are un mic secret ce o mențină tânără și activă. Este vorba despre fiul său Albert, în vârstă de 16 ani. Cei doi au o relație foarte apropiată și își povestesc tot. Sunt prieteni, iar Romanița Iovan își dorește să țină pasul cu fiul său adolescent. La fel ca mama lui și Albert este atent la aspectul său exterior și calcă pe urmele acestei.

„Noi avem o relație specială, suntem foarte buni prieteni. Vorbim de multe ori să rămânem prieteni, indiferent de vârsta lui. A devenit deja adolescent, are 187 cm, e plin de mușchi, ține mult la aspectul fizic, ține la sănătatea lui.

Ne povestim, iar eu îi povestesc tot și este foarte atent la ceea ce fac. Când plec de acasă, vrea să vadă cum m-am îmbrăcat. E o diferență de 42 de ani între noi, îmi doresc să rămân o mamă tânără pentru el, îmi doresc să rămân prezentă în viața copilului meu, chiar dacă vremurile de schimbă și generația mea înseamnă altceva. Prietenia dintre o mamă și fiul ei este esențială”, a mai spus Romanița Iovan.

