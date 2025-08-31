Cât costă o simplă pizza pe final de sezon, în Mamaia? Nota de plată primită de un turist român

Pe litoralul românesc, vara anului 2025 a readus în discuție eterna problemă a prețurilor. De la șezlonguri și băuturi servite pe faleză, până la meniurile de la restaurantele de pe malul mării, turiștii au ajuns să constate că o vacanță în Mamaia poate costa cât un sejur într-o stațiune de lux din Grecia sau Turcia. Astfel, mulți români aleg destinații străine unde raportul calitate-preț pare mai echilibrat.

Totuși, pentru cei care decid să rămână la Marea Neagră, realitatea notelor de plată vorbește de la sine. Un turist a împărtășit bonul fiscal primit după o masă luată într-un restaurant din Mamaia, iar cifrele au stârnit reacții.

Nota de plată din Mamaia

Printre produsele comandate, cea mai simplă pizza, o Pizza 4 Stagioni, a ajuns să coste 75 de lei. În același timp, o Pizza con Porci a costat 90 de lei, iar un piept de pui la grătar a fost notat cu 77 de lei.

Deserturile și băuturile nu au fost nici ele ieftine: un tiramisu 44 de lei, un tort de clătite 42 de lei, iar o simplă apă de 0,75 l 24 de lei. Pentru un espresso de 40 ml, clientul a achitat 15 lei, iar pentru un cappuccino 17 lei.

În final, nota de plată pentru masă a ajuns la 527 de lei.

Cazul arată încă o dată discrepanța dintre așteptările turiștilor români și prețurile practicate pe litoral. Pentru unii, o simplă pizza la Mamaia poate fi doar o mică plăcere de vacanță. Pentru alții, însă, devine exemplul perfect al motivului pentru care aleg să-și facă bagajele pentru Grecia sau Turcia.

