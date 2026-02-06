Acasă » Știri » Pe câți bani cântă Costel Biju la o înmormântare, de fapt: „Mai mergem și de rușine, nu poți să refuzi pe toată lumea”

Pe câți bani cântă Costel Biju la o înmormântare, de fapt: „Mai mergem și de rușine, nu poți să refuzi pe toată lumea”

De: Irina Vlad 06/02/2026 | 16:37

Costel Biju a acceptat invitația de a răspunde celor mai incomode întrebări de la detectorul de minciuni al lui Selly. Cu această ocazie, manelistul a dezvăluit care este onorariul pe care îl cere pentru o cântare la o înmormântare. 

Costel Biju a fost invitat la testul poligrad al lui Selly. Manelistul a acceptat să răspundă la cele mai incomode și intime întrebări, iar unele dintre răspunsuri au lăsat audiența cu gura căscată.

Costel Biju/ sursă foto: captură video

Câți bani cere Costel Biju pentru un recital la o înmormântare

În timp ce la evenimente fericite (nuntă, botez, onomastici etc) maneliștii au stabilit clar un onorariu, la evenimente triste lucrurile sunt complet diferite. Cântatul la înmormântări reprezintă o adevărată provocare pentru mulți dintre artiști, motiv pentru care majoritatea dintre ei refuză să cânte acolo.

De asemenea, maneliștii care acceptă să jelească pe ritmuri de manele la căpătâiul unui mort nu acceptă să fie plătiți – la fel ca în cazul evenimentelor fericite. În timp ce se afla pe scaunul detectorului de minciuni, Costel Biju a fost întrebat ce sumă de bani ar fi dispus să ceară pentru un recital de jale pe versuri de manele, iar răspunsul a fost cât se poate de sincer: nici mai mult, nici mai puțin de 50.000 de euro.

 

Selly: Pe câți bani ai cânta la o înmormântare?

Costel Biju: Pe 50.000 de euro.

Selly: Pe mai puțin nu?

Costel Biju: Nu, dacă ar fi după voia mea. Mai mergem și la înmormântări pe care nu poți să le refuzi. Dar dacă ar fi să am un preț pentru asta as pune 50.000 de euro.

Selly: Dar ai cântat la înmormântări?

Costel Biju: Am cântat de câteva ori, da, dar ce să povestești de acolo. Ferească Dumnezeu, dar mai sunt unii oameni care le mor tineri și vor să le cântâm ca la nuntă. Melodia „Sunt un bărbat cel mai luxos” este una dintre cele mai cerute melodii. Dacă stai să o cântăreși bine, e tragic rău.

Cum arată casa lui Costel Biju? Palatul manelistului amintește de luxul din Dubai

Costel Biju spulberă misterul! Câți bani îi dă amantei în fiecare lună, pentru a avea grijă de fiica lui: „Plătesc chirie și bani separat pe lună”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Costel Biju, despre retragerea din muzică! Suma colosală pentru care e dispus să nu mai cânte: „Minte”
Știri
Costel Biju, despre retragerea din muzică! Suma colosală pentru care e dispus să nu mai cânte: „Minte”
Ce ascundea Gabi Tamaș de la Survivor 2026 de soția lui, dar s-a dat singur de gol! „Nu știe”
Știri
Ce ascundea Gabi Tamaș de la Survivor 2026 de soția lui, dar s-a dat singur de gol! „Nu…
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor...
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Gandul.ro
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după...
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Parteneri
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
Click.ro
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev
Digi 24
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat...
Donald Trump a postat un clip în care Barack şi Michelle Obama apar reprezentaţi ca maimuţe
Digi24
Donald Trump a postat un clip în care Barack şi Michelle Obama apar reprezentaţi ca...
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
go4it.ro
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Gandul.ro
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Costel Biju, despre retragerea din muzică! Suma colosală pentru care e dispus să nu mai cânte: „Minte”
Costel Biju, despre retragerea din muzică! Suma colosală pentru care e dispus să nu mai cânte: „Minte”
Ce ascundea Gabi Tamaș de la Survivor 2026 de soția lui, dar s-a dat singur de gol! „Nu știe”
Ce ascundea Gabi Tamaș de la Survivor 2026 de soția lui, dar s-a dat singur de gol! „Nu știe”
Zodia care se va îmbogăți și își va găsi jumătatea (coincidență) în următoarele 3 luni, potrivit ...
Zodia care se va îmbogăți și își va găsi jumătatea (coincidență) în următoarele 3 luni, potrivit experților în astrologie
Cel mai mare secret al lui Bisoi, făcut public de Adrian Elicopter?! „Nu știu dacă era iubițelul ...
Cel mai mare secret al lui Bisoi, făcut public de Adrian Elicopter?! „Nu știu dacă era iubițelul tău”
Președintele Colegiului Psihologilor rupe tăcerea: „Cristian Andrei nu are nicio calitate oficială ...
Președintele Colegiului Psihologilor rupe tăcerea: „Cristian Andrei nu are nicio calitate oficială de psihoterapeut”
Orașul din România în care oamenii nu vor să plătească impozitele locale. Încasările sunt mult ...
Orașul din România în care oamenii nu vor să plătească impozitele locale. Încasările sunt mult mai mici decât anii anterior
Vezi toate știrile
×