Pe câți bani cântă Costel Biju la o înmormântare, de fapt: „Mai mergem și de rușine, nu poți să refuzi pe toată lumea”

Costel Biju a acceptat invitația de a răspunde celor mai incomode întrebări de la detectorul de minciuni al lui Selly. Cu această ocazie, manelistul a dezvăluit care este onorariul pe care îl cere pentru o cântare la o înmormântare.

Costel Biju a fost invitat la testul poligrad al lui Selly. Manelistul a acceptat să răspundă la cele mai incomode și intime întrebări, iar unele dintre răspunsuri au lăsat audiența cu gura căscată.

Câți bani cere Costel Biju pentru un recital la o înmormântare

În timp ce la evenimente fericite (nuntă, botez, onomastici etc) maneliștii au stabilit clar un onorariu, la evenimente triste lucrurile sunt complet diferite. Cântatul la înmormântări reprezintă o adevărată provocare pentru mulți dintre artiști, motiv pentru care majoritatea dintre ei refuză să cânte acolo.

De asemenea, maneliștii care acceptă să jelească pe ritmuri de manele la căpătâiul unui mort nu acceptă să fie plătiți – la fel ca în cazul evenimentelor fericite. În timp ce se afla pe scaunul detectorului de minciuni, Costel Biju a fost întrebat ce sumă de bani ar fi dispus să ceară pentru un recital de jale pe versuri de manele, iar răspunsul a fost cât se poate de sincer: nici mai mult, nici mai puțin de 50.000 de euro.

Selly: Pe câți bani ai cânta la o înmormântare? Costel Biju: Pe 50.000 de euro. Selly: Pe mai puțin nu? Costel Biju: Nu, dacă ar fi după voia mea. Mai mergem și la înmormântări pe care nu poți să le refuzi. Dar dacă ar fi să am un preț pentru asta as pune 50.000 de euro. Selly: Dar ai cântat la înmormântări? Costel Biju: Am cântat de câteva ori, da, dar ce să povestești de acolo. Ferească Dumnezeu, dar mai sunt unii oameni care le mor tineri și vor să le cântâm ca la nuntă. Melodia „Sunt un bărbat cel mai luxos” este una dintre cele mai cerute melodii. Dacă stai să o cântăreși bine, e tragic rău.

