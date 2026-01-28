Acasă » Știri » Cum arată casa lui Costel Biju? Palatul manelistului amintește de luxul din Dubai

Cum arată casa lui Costel Biju? Palatul manelistului amintește de luxul din Dubai

De: roxana tudorescu 28/01/2026 | 06:40
Cum arată casa lui Costel Biju
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Costel Biju este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști de la noi. După mulți ani de muncă, artistul se mândrește cu un adevărat palat. Vila impunătoare este mobilată cu bun gust și doar cu obiecte de lux, are fereste curbate și sticlă inteligentă.

Costel Biju nu are nevoie de introducere. Manelistul se menține în topurile muzicale de ani de zile și este printre cei mai iubiți artiști din domeniul lui. Faima și piesele renumite i-au adus multe zerouri în conturi, iar acest lucru se vede foarte clar în bunurile pe care le deține.

Cum arată casa lui Costel Biju?

De-a lungul anilor, manelistul a reușit să strângă o avere din evenimentele sale. Adevărul este că nu este deloc ieftin să îl aduci pe Costel Biju să îți cânte. După ce a ajuns la un nivel greu de egalat, manelistul a investit în case și mașini.

Costel Biju se poate mândri cu palatul lui și cu bolizii de lux pe care îi deține. Cu toate că a preferat mereu discreția în ceea ce privește viața personală, un videoclip devenit viral pe TikTok arată interiorul vilei de lux a artistului.

„A mea este cea mai frumoasă casă!”, a spus manelistul în filmulețul influencerului.

În imagni se observă designul în stil oriental cu nuanțe de alb și auriu. Vila are un living spațios, o bucătărie superbă, candelabre uriașe, lumini în podea, geamuri curbate și sticlă inteligentă.

„În bucătăria asta nu se gătește nici măcar un ou. Doar prăjituri, un chec, un cozonac”, a spus Costel Biju.

Turul nu se oprește aici! Camera de oaspeți cu jacuzzi a făcut senzație printre internauți.

„Cea mai frumoasă casă! Niciun manelist nu are așa ceva. Exact cum au ăia în afară!”, „Cea mai tare casă. La niciun manelist nu am văzut ce am văzut la el, jos pălăria”, „Să o stăpânești sănătos alături de familia ta! Bravo ție” sau „Am văzut aur în casă asta cât n-am văzut în viața mea”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura
Știri
Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura
Iubirea „galactică” de la Real Madrid: Jude Bellingham și Ashlyn Castro, povestea care a explodat din vestiar până pe Instagram
Știri
Iubirea „galactică” de la Real Madrid: Jude Bellingham și Ashlyn Castro, povestea care a explodat din vestiar până…
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea...
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu
Gandul.ro
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care s-au fotografiat cu arme albe: „Realitatea a devenit alarmantă”
Adevarul
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de schimbări care aduc stabilitate, optimism și mult noroc
Click.ro
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din...
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu
Gandul.ro
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura
Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura
Iubirea „galactică” de la Real Madrid: Jude Bellingham și Ashlyn Castro, povestea care a explodat ...
Iubirea „galactică” de la Real Madrid: Jude Bellingham și Ashlyn Castro, povestea care a explodat din vestiar până pe Instagram
Orașul din România în care se nasc cei mai inteligenți oameni din țara noastră. Nu este București!
Orașul din România în care se nasc cei mai inteligenți oameni din țara noastră. Nu este București!
Cine este, de fapt, omulețul Pringles? Povestea surprinzătoare a celui mai faimos mustăcios din lume
Cine este, de fapt, omulețul Pringles? Povestea surprinzătoare a celui mai faimos mustăcios din lume
Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor ...
Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Cătălin Măruță s-a ”autopropus” la Antena 1! Legătura cu Mona Segall și anunțul fără rețineri
Cătălin Măruță s-a ”autopropus” la Antena 1! Legătura cu Mona Segall și anunțul fără rețineri
Vezi toate știrile
×