Cum arată casa lui Costel Biju? Palatul manelistului amintește de luxul din Dubai

Costel Biju este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști de la noi. După mulți ani de muncă, artistul se mândrește cu un adevărat palat. Vila impunătoare este mobilată cu bun gust și doar cu obiecte de lux, are fereste curbate și sticlă inteligentă.

Costel Biju nu are nevoie de introducere. Manelistul se menține în topurile muzicale de ani de zile și este printre cei mai iubiți artiști din domeniul lui. Faima și piesele renumite i-au adus multe zerouri în conturi, iar acest lucru se vede foarte clar în bunurile pe care le deține.

Cum arată casa lui Costel Biju?

De-a lungul anilor, manelistul a reușit să strângă o avere din evenimentele sale. Adevărul este că nu este deloc ieftin să îl aduci pe Costel Biju să îți cânte. După ce a ajuns la un nivel greu de egalat, manelistul a investit în case și mașini.

Costel Biju se poate mândri cu palatul lui și cu bolizii de lux pe care îi deține. Cu toate că a preferat mereu discreția în ceea ce privește viața personală, un videoclip devenit viral pe TikTok arată interiorul vilei de lux a artistului.

„A mea este cea mai frumoasă casă!”, a spus manelistul în filmulețul influencerului.

În imagni se observă designul în stil oriental cu nuanțe de alb și auriu. Vila are un living spațios, o bucătărie superbă, candelabre uriașe, lumini în podea, geamuri curbate și sticlă inteligentă.

„În bucătăria asta nu se gătește nici măcar un ou. Doar prăjituri, un chec, un cozonac”, a spus Costel Biju.

Turul nu se oprește aici! Camera de oaspeți cu jacuzzi a făcut senzație printre internauți.