De ce erau slabi țăranii în 1895. Ce aliment consumau și de 3 ori pe zi

De: Irina Maria Daniela 16/03/2026 | 08:10
În ultimii ani, modul în care ne hrănim s-a schimbat total. De la rafturi pline de produse bogate în sare, zahăr și coloranți până la alimente pline de grăsimi periculoase, acest obicei ne afectează silueta și sănătatea. Dar te-ai întrebat vreodată de ce erau slabi țăranii înainte?

În trecut, alimentația strămoșilor noștri nu era atât de variată sau procesată. Produsele erau crescute, în mare parte, în curțile oamenilor sau la câmp și erau consumate în moduri cât mai aproape de starea lor naturală. Mâncarea era gătită cu sare, piper și legume sau verdeață din grădini. Dulciurile erau gătite acasă de gospodine, care foloseau zahăr și coloranți naturali.

De ce erau slabi țăranii în 1895?

Alimentația din anul 1895 era total diferită de cea din prezent. În lucrarea „Igiena țăranului român”, dr. Gheorghe Crăiniceanu are un capitol despre dieta țăranului român. Acesta subliniază că produsul pe care îl consuma și de trei ori pe zi acesta era mămăliga.

Mâncarea țăranului român era preparată aproape zilnic sau o dată la două zile. Era curată și naturală, cum aditivii alimentari, grăsimile artificiale, îndulcitorii și zaharurile rafinate nu se foloseau atunci în mediul rural.

În plus, din cauza faptului că erau săraci și aveau nevoie de bani pentru biruri, țăranii români obișnuiau adesea să vândă cele mai bune produse din gospodăria lor. Pentru ei păstrau alimentele mai „sărăcăcioase”, mai slab calitative sau nutritive.

Țăranii consumau mămăligă zilnic

Acum un secol, pâinea din grâu era folosită doar când apăreau momente speciale. Mămăliga era consumată mai des decât pita, chiar și de trei ori pe zi. Era mai ușor de preparat și se putea consuma și prăjită pe grătar.

Printre alimentele pe care țăranii români le consumau în 1895 se numără și:

  • știr
  • podbal
  • frunze de sfeclă
  • hrișcă
  • mei
  • bob
  • ulei de cânepă
  • jufă (julfă)

În ciuda faptului că aceste alimente însă se găsesc pe piață, popularitatea lor a scăzut. Ele mai sunt consumate de nostalgici sau de persoanele care cunosc cu adevărat beneficiile acestor legume și cereale.

Pentru vremurile acelea, carnea era un produs de lux. Mulți țărani o consumau o singură dată pe săptămână, în weekend, sau chiar mai rar. Unii dintre ei alegeau să vândă produsele din carne în târguri sau piețe, pentru a face rost de bani cu care își puteau cumpăra alte necesități.

