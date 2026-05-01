Nici nu a început bine că s-a și terminat! Despărție bruscă la Hollywood după doar câteva luni de relație

Povestea de dragoste dintre două nume cunoscute din Hollywood pare să fi ajuns la final mai repede decât se aștepta oricine. După doar câteva luni de relație oficială, Will Arnett(55) și Carolyn Murphy(52) s-ar fi despărțit, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

Despărțire confirmată din surse apropiate

Surse apropiate situației au declarat pentru presa de peste Ocean că actorul și partenera sa, de profesie fotomodel s-au despărțit în urmă cu câteva luni. Primele semne au apărut în luna martie, atunci când Carolyn nu l-a însoțit la ceremonia decernării premiilor Oscar.

Nu a trecut multă vreme de când cei doi au început relația lor, mai exact în toamna anului 2025. În ianuarie 2026, cuplul pășea încă împreună pe covorul roșu la Globurile de Aur. Acum, se pare că cei doi s-au despărțit deja.

Una dintre multe relații scurte din show-biz

În septembrie 2025, Will Arnett și Carolyn Murphy s-au afișat pentru prima dată împreună în public, participând la Săptămâna Modei de la New York. O lună mai târziu, la premiera filmului lui Arnett, „Is This Thing On?”, în cadrul Festivalului de Film de la Londra, în octombrie 2025, actorul părea foarte îndrăgostit alături de model.

În noiembrie, Arnett vorbea deschis despre partenera sa, spunând că spiritul ei generos este doar unul dintre multele lucruri pe care le iubește la ea.

O relație care nu a funcționat

Hollywood-ul este cunoscut pentru despărțirile tensionate, însă, potrivit surselor, acesta nu este un astfel de caz, este pur și simplu vorba despre doi adulți a căror relație nu a funcționat.

Concluzia: Will și Carolyn sunt din nou singuri, însă, se pare că despărțirea nu a șters amintirile frumoase din relația lor.

Arnett a avut mai multe relații mediatizate de-a lungul anilor, fiind anteriorcu actrița Penelope Ann Miller. S-a căsătorit apoi cu actrița de comedie Amy Poehler în 2003. Cei doi s-au despărțit în 2012 și au finalizat divorțul în 2016.

Arnett a întâlnit-o apoi pe Alessandra Brawn (39). Cei doi au avut o relație de cinci ani și au împreună un fiu, Denny (5). Din căsnicia cu Amy Poehler, actorul mai are doi fii, Archie (17) și Abel (16). De Alessandra Brawn s-a despărțit în 2025.

Carolyn Murphy a fost căsătorită cu omul de afaceri Jake Schroeder între 1999 și 2002. Cei doi au împreună o fiică în vârstă de 25 de ani, pe nume Dylan Blue.

Fără reacții oficiale

Reprezentanții lui Will și Carolyn au fost contactați, însă până în acest moment nu a fost oferit niciun răspuns.

