După divorțul de 100 de milioane $, Dr. Dre apare cu o nouă femeie! Gestul făcut în public cu Michelle Saniei a atras toate privirile

Legendarul cântăreț și producător Dr. Dre și vedeta de reality show Michelle Saniei, care apare în The Valley alături de fostul ei soț Jesse Lally, au stârnit recent zvonuri de relație după o ieșire la celebrul restaurant japonez din Los Angeles, Nobu.

Cei doi au fost văzuți pe 25 aprilie, plecând de la locația din Los Angeles, după ce au petrecut o seară romantică. Pentru ca zvonurile să fie îndreptățite, Dr. Dre și Michelle Saniei s-au ținut de mână la plecare.

O nouă relație se înfiripă în The Valley

Pentru această întâlnire romantică, mogulul muzical, în vârstă de 61 de ani, a fost îmbrăcat casual, purtând pantaloni negri, un hanorac asortat și adidași albi. Michelle, în vârstă de 37 de ani, a purtat un top de culoare vișinie, sub un trench din piele neagră. Presa americană a contactat deja managerii lui Michelle și Dr. Dre pentru un punct de vedere, însă nu a primit încă un răspuns.

Cei doi nu au comentat public ieșirea sau statutul relației lor.

Se pare că vedeta din „The Valley”, Michelle Saniei, l-a cunoscut pe Dr. Dre prin intermediul prietenei sale apropiate, Ashley Palmer-Gilkey. Potrivit biografiei sale de pe Instagram, Palmer-Gilkey este manager general la casa de discuri Aftermath Records, fondată de Dr. Dre în 1996, după ce acesta a părăsit Death Row Records.

Profilul ei de LinkedIn arată că lucrează la Aftermath Entertainment de 16 ani, mai întâi ca asistent executiv al lui Dr. Dre între 2010 și 2013, iar apoi ca manager general din 2013 până în prezent, descriindu-și rolul ca fiind acela de a „susține viziunea, misiunea și direcțiile generale ale lui Dr. Dre”.

Ambii au mai fost căsătoriți

Faimosul rapper a fost căsătorit anterior cu Nicole Young din 1996 până când aceasta a intentat divorț în iunie 2020. Divorțul a fost finalizat șapte luni mai târziu, iar o sursă a declarat la acel moment presei de peste Ocean că rapperul a fost de acord să îi plătească soției sale un total de 100 de milioane de dolari, în rate, pe parcursul unui an.

Antreprenorul a păstrat proprietățile, drepturile asupra muzicii și opțiunile de acțiuni, în timp ce Nicole a primit un Rolls Royce, o limuzină Cadillac Escalade, o motocicletă și un Range Rover. De asemenea, ea a păstrat hainele de designer, bijuteriile, gențile și blănurile, estimate la milioane de dolari.

Michelle, a fost căsătorită cu colegul său din The Valley, Jesse Lally. Cei doi au împreună o fiică de 6 ani, Isabella. Din păcate cuplul a ales să se despartă în 2023, finalizând un divorț tensionat în octombrie 2025.

Într-un episod recent din sezonul trei al The Valley, Michelle l-a vizitat pe bijutierul Kyle Chan pentru a discuta despre transformarea inelului de logodnă primit de la Jesse într-un colier.

La momentul filmărilor, Michelle nu mai văzuse inelul de doi ani, iar revederea acestuia a adus amintiri din momentul romantic în care Jesse a cerut-o în căsătorie în fața Turnului Eiffel.

CITEȘTE ȘI: Celebrul Dr. Dre a divorțat de Nicole Young! Rapperul a sărbătorit cu șampanie și baloane

Dr Dre, surprins în prezența unei domnișoare, după ce a anunțat divorțul de Nicole Young. Fosta soție încasează o sumă uriașă de la producătorul muzical