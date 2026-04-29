Acasă » Știri » Mama Valentinei, răpusă de durere, după ce fiica ei a murit: ”Iubirea mea, cum să trăiesc fără tine?”

Mama Valentinei, răpusă de durere, după ce fiica ei a murit: ”Iubirea mea, cum să trăiesc fără tine?”

De: David Ioan 29/04/2026 | 08:20
Mama Valentinei, răpusă de durere, după ce fiica ei a murit: ”Iubirea mea, cum să trăiesc fără tine?”
Foto: Facebook

Valentina Dumitru, o femeie din Râmnicu Vâlcea, și-a pierdut viața în urma unei intervenții estetice care ar fi trebuit să fie una de rutină. Familia ei trece prin momente cumplite, după ce femeia a intrat în moarte cerebrală în urma unui lifting facial și, ulterior, a decedat. Vestea tragediei a lăsat în urmă o durere profundă, greu de cuprins în cuvinte.

Moartea Valentinei a provocat un șoc imens în rândul apropiaților, iar mama ei a transmis un mesaj sfâșietor, în care își exprimă neputința și suferința în fața pierderii fiicei sale. Femeia spune că viața ei nu va mai fi niciodată la fel și că absența Valentinei a lăsat un gol imposibil de umplut.

Mama Valentinei, răpusă de durere, după ce fiica ei a murit

„Valentina, iubirea mea… cum să învăț să trăiesc fără tine? Sufletul meu de mamă e sfâșiat, iar dorul de tine arde în fiecare clipă. Ai plecat prea devreme, lăsând în urma ta o liniște care doare și un gol pe care nimeni nu îl va putea umple vreodată. Te-am purtat sub inimă, te-am crescut cu toată iubirea mea, iar acum te port în lacrimi și în rugăciuni. Aș da orice să te mai pot ține o dată în brațe, să-ți aud vocea, să-ți spun cât de mult te iubesc… Cred că te-ai întors la Tatăl Creator, dar inima mea te caută neîncetat aici, lângă mine. Drumul tău să fie în lumină, copilul meu drag… iar eu voi învăța, cu fiecare zi, să trăiesc cu dorul de tine până când ne vom reîntâlni. Te iubesc dincolo de viață, dincolo de timp, dincolo de tot!”, a transmis mama Valentinei.

”Iubirea mea, cum să trăiesc fără tine?”

Și soacra femeii a publicat un mesaj de adio, descriind-o pe Valentina ca pe o persoană caldă și luminoasă, care a lăsat în urmă o amprentă puternică în sufletele celor care au cunoscut-o. Mesajul ei vorbește despre credință, despărțire și speranța unei revederi într-un loc mai senin.

„Nora mea, suflet blând și luminos, a ales să se întoarcă la Tatăl Creator. Viața noastră pe pământ este doar o clipă, o bătaie de aripi în drumul sufletului spre lumină… iar ea și-a încheiat călătoria cu demnitate și grație. Durerea despărțirii este mare, dar credința ne spune că nu este pierdută, ci doar mutată într-un loc mai înalt, unde veghează asupra noastră. Această trecere nu este un sfârșit, ci o reîntoarcere acasă, acolo unde pacea și iubirea sunt fără margini. Rămâi în lumină, nora mea dragă și bună. Te iubim dincolo de timp și spațiu”, a scris soacra Valentinei.

CITEŞTE ŞI: Cum se apără medicul care i-a făcut liftingul Valentinei din Râmnicu Vâlcea? Ce tip de anestezie s-a folosit, de fapt

Medicul Valentinei Dumitru, femeia care a murit după un lifting facial, acuzat și de alte paciente: ”Pur şi simplu m-a strâmbat”

