Cum se apără medicul care i-a făcut liftingul Valentinei din Râmnicu Vâlcea? Ce tip de anestezie s-a folosit, de fapt

De: David Ioan 29/04/2026 | 07:45
Femeia de 45 de ani care intrase în comă în timpul unei proceduri estetice realizate într-un cabinet privat din București a murit ieri, după mai bine de o săptămână în care a fost menținută în viață doar cu ajutorul aparatelor. Poliția și Colegiul Medicilor verifică acum dacă intervenția a fost efectuată conform standardelor medicale și dacă pregătirea preoperatorie a fost adecvată.

Valentina, din Râmnicu Vâlcea, venise în Capitală pentru un lifting facial. Alegerea clinicii ar fi fost făcută online, iar femeia ar fi beneficiat de o reducere considerabilă pentru procedură. În timpul operației, starea ei s-a deteriorat brusc, iar medicul a solicitat intervenția ambulanței, pacienta fiind transportată la Spitalul de Urgență Floreasca.

Cum se apără medicul care i-a făcut liftingul Valentinei din Râmnicu Vâlcea?

„M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat, vă dați seama că am rămas fără grai”, a declarat Sorin Dumitru, soțul pacientei.

La investigațiile CT, medicii au identificat o hemoragie intracraniană, cel mai probabil provocată de ruptura unui vas de sânge. Pacienta a fost transferată de urgență la Institutul Național de Boli Neurovasculare, însă evoluția a fost rapid nefavorabilă, până la instalarea morții cerebrale.

„Fără reflexe de trunc cerebral, le numim noi, moment în care din păcate șansele de supraviețuire ale unui pacient sunt minime”, a explicat medicul curant, Mugurel Rădoi.

Ce tip de anestezie s-a folosit, de fapt

Medicul estetician care a realizat intervenția susține că procedura ar fi fost pregătită corect și că nu are motive să își reproșeze modul de lucru.

„Totul a fost informat, totul a fost în regulă, daţi-mi voie să vorbesc cu cineva de la pffff.. în zona aceea. Da, intervenţia a fost a mea dar trebuie să ştiu informaţii medicale. La orice intervenţie cu anestezie locală mică nu este nevoie (n.r – de analize prealabile). Îmi daţi un pic de timp să vorbesc şi eu cu cineva din zona de spital să ştiu ce s-a întamplat.”, sunt singurele declaraţii oferite presei de către medicul Marian Simion.

Specialiștii în chirurgie plastică atrag atenția că un lifting facial este o procedură complexă, care necesită evaluări preoperatorii detaliate și, de regulă, anestezie generală.

„Este o intervenţie extensivă în care de obicei se foloseşte anestezie generală pentru siguranţa pacientului. Asta presupune un planning preoperator foarte atent în care facem analize de sânge, consulturi”, a explicat dr. Corina David-Itu.

Ancheta urmează să stabilească dacă pregătirea pacientei, tipul de anestezie și modul de desfășurare a intervenției au respectat protocoalele medicale.

CITEŞTE ŞI: Medicul Valentinei Dumitru, femeia care a murit după un lifting facial, acuzat și de alte paciente: "Pur şi simplu m-a strâmbat"

Ultima postare a Valentinei Dumitru, femeia de 45 de ani care a murit după ce a fost supusă unui lifting facial

Iți recomandăm
Dembélé, omul meciului ales de UEFA într-un duel de foc. PSG învinge Bayern 5-4 într-un meci de infarct
Știri
Dembélé, omul meciului ales de UEFA într-un duel de foc. PSG învinge Bayern 5-4 într-un meci de infarct
Mama Valentinei, răpusă de durere, după ce fiica ei a murit: ”Iubirea mea, cum să trăiesc fără tine?”
Știri
Mama Valentinei, răpusă de durere, după ce fiica ei a murit: ”Iubirea mea, cum să trăiesc fără tine?”
Nadia Comăneci revine acasă, la Onești
Mediafax
Nadia Comăneci revine acasă, la Onești
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei
Gandul.ro
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
Adevarul
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei...
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun caz președintele
Mediafax
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun...
Parteneri
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
Click.ro
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui...
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din Atena şi a rănit patru persoane
Digi 24
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din...
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor.ro
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde cu oferta
go4it.ro
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde...
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei
Gandul.ro
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei
Dembélé, omul meciului ales de UEFA într-un duel de foc. PSG învinge Bayern 5-4 într-un meci de ...
Dembélé, omul meciului ales de UEFA într-un duel de foc. PSG învinge Bayern 5-4 într-un meci de infarct
Mama Valentinei, răpusă de durere, după ce fiica ei a murit: ”Iubirea mea, cum să trăiesc fără ...
Mama Valentinei, răpusă de durere, după ce fiica ei a murit: ”Iubirea mea, cum să trăiesc fără tine?”
Cât costă un lifting facial în clinica unde a mers Valentina din Vâlcea? A plătit bani grei pentru ...
Cât costă un lifting facial în clinica unde a mers Valentina din Vâlcea? A plătit bani grei pentru procedura care a ucis-o
După divorțul de 100 de milioane $, Dr. Dre apare cu o nouă femeie! Gestul făcut în public cu Michelle ...
După divorțul de 100 de milioane $, Dr. Dre apare cu o nouă femeie! Gestul făcut în public cu Michelle Saniei a atras toate privirile
Erika Kirk, acuzată că ar profita de incidentul armat de la Washington pentru a obține susținere. ...
Erika Kirk, acuzată că ar profita de incidentul armat de la Washington pentru a obține susținere. „Ceva nu se leagă”
Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio
Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio
Vezi toate știrile