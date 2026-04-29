Cum se apără medicul care i-a făcut liftingul Valentinei din Râmnicu Vâlcea? Ce tip de anestezie s-a folosit, de fapt

Femeia de 45 de ani care intrase în comă în timpul unei proceduri estetice realizate într-un cabinet privat din București a murit ieri, după mai bine de o săptămână în care a fost menținută în viață doar cu ajutorul aparatelor. Poliția și Colegiul Medicilor verifică acum dacă intervenția a fost efectuată conform standardelor medicale și dacă pregătirea preoperatorie a fost adecvată.

Valentina, din Râmnicu Vâlcea, venise în Capitală pentru un lifting facial. Alegerea clinicii ar fi fost făcută online, iar femeia ar fi beneficiat de o reducere considerabilă pentru procedură. În timpul operației, starea ei s-a deteriorat brusc, iar medicul a solicitat intervenția ambulanței, pacienta fiind transportată la Spitalul de Urgență Floreasca.

Cum se apără medicul care i-a făcut liftingul Valentinei din Râmnicu Vâlcea?

„M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat, vă dați seama că am rămas fără grai”, a declarat Sorin Dumitru, soțul pacientei.

La investigațiile CT, medicii au identificat o hemoragie intracraniană, cel mai probabil provocată de ruptura unui vas de sânge. Pacienta a fost transferată de urgență la Institutul Național de Boli Neurovasculare, însă evoluția a fost rapid nefavorabilă, până la instalarea morții cerebrale.

„Fără reflexe de trunc cerebral, le numim noi, moment în care din păcate șansele de supraviețuire ale unui pacient sunt minime”, a explicat medicul curant, Mugurel Rădoi.

Ce tip de anestezie s-a folosit, de fapt

Medicul estetician care a realizat intervenția susține că procedura ar fi fost pregătită corect și că nu are motive să își reproșeze modul de lucru.

„Totul a fost informat, totul a fost în regulă, daţi-mi voie să vorbesc cu cineva de la pffff.. în zona aceea. Da, intervenţia a fost a mea dar trebuie să ştiu informaţii medicale. La orice intervenţie cu anestezie locală mică nu este nevoie (n.r – de analize prealabile). Îmi daţi un pic de timp să vorbesc şi eu cu cineva din zona de spital să ştiu ce s-a întamplat.”, sunt singurele declaraţii oferite presei de către medicul Marian Simion.

Specialiștii în chirurgie plastică atrag atenția că un lifting facial este o procedură complexă, care necesită evaluări preoperatorii detaliate și, de regulă, anestezie generală.

„Este o intervenţie extensivă în care de obicei se foloseşte anestezie generală pentru siguranţa pacientului. Asta presupune un planning preoperator foarte atent în care facem analize de sânge, consulturi”, a explicat dr. Corina David-Itu.

Ancheta urmează să stabilească dacă pregătirea pacientei, tipul de anestezie și modul de desfășurare a intervenției au respectat protocoalele medicale.

