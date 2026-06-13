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Temperatura la care trebuie să setezi aerul condiționat, pentru a nu-ți distruge creierul, potrivit dr. neurochirurg Vlad Ciurea

De: Alina Drăgan 13/06/2026 | 16:38
Temperatura la care trebuie să setezi aerul condiționat, pentru a nu-ți distruge creierul, potrivit dr. neurochirurg Vlad Ciurea
Temperatura la care trebuie să setezi aerul condiționat
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Valurile de căldură din timpul verii îi determină pe mulți români să transforme locuința într-un adevărat „frigider”. Atunci când temperaturile de afară depășesc 35 de grade Celsius, tentația este de a seta aerul condiționat la valori cât mai scăzute pentru a ne răcori rapid. Totuși, specialiștii avertizează că această alegere poate avea efecte negative asupra organismului. Temperatura la care trebuie să setezi aerul condiționat, pentru a nu-ți distruge creierul, potrivit dr. neurochirurg Vlad Ciurea

Diferențele foarte mari dintre temperatura de afară și cea din interior pot pune corpul sub presiune, iar creierul este unul dintre organele care resimt cel mai puternic aceste schimbări bruște. Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a explicat care este temperatura optimă la care ar trebui setat aparatul de aer condiționat în sezonul cald.

Temperatura la care trebuie să setezi aerul condiționat

Potrivit specialistului, răcirea excesivă a încăperilor nu este benefică, iar diferența dintre exterior și interior nu ar trebui să fie foarte mare. Prof. dr. Vlad Ciurea spune că românii funcționează la un nivel temperat, iar temperatura optimă este de 22-24 de grade.

„Se consideră că noi funcționăm la nivel temperat. Deci temperatura pe care o avem, fiziologică, în mediu, în România, la care putem funcționa perfect, este acest interval de 22…24 de grade. Acolo putem funcționa în condiții bune.

La peste 30 de grade, toată populația din România suferă foarte mult, pentru că părțile cerebrale nu mai funcționează bine. Nu putem compara populația României cu populația din Golf, de exemplu, sau din țările arabe care reacționează mult mai bine.

Acest fenomen, care se numește caniculă, afectează întreg organismul. Iar noi, care totuși suntem într-o climă temperată, dintr-o dată avem căldură, peste căldură, peste căldură și atunci când anumite temperaturi se mențin ridicate, apare fenomenul de caniculă. (…) Și afectează întreg organismul, nu numai creierul. Respirația, digestia, pielea, totul suferă”, a explicat Vlad Ciurea.

Temperatura la care trebuie să setezi aerul condiționat

De asemenea, specialistul a mai explicat cât de mult afectează canicula partea cerebrală și cum ne putem proteja de valurile de căldură.

„În ceea ce privește partea cerebrală, partea cerebrală suferă imens din cauza caniculei. De aceea nu se poate lucra în caniculă. Și de aceea persoanele mediteraneene au inventat un lucru foarte bun, probabil o să ajungem și noi acolo. Această siestă. (…)

Toți am fost în țări arabe, toți am văzut ce se întâmplă. E groaznic. Pe cât de frumos este Dubaiul, atât de mare este canicula în acest moment. Și atunci trebuie să ne protejăm. Cea mai bună protecție este să nu ieșim afară la orele respective. Este foarte greu. Dar dacă trebuie să ieșim afară, trebuie să ne protejăm în general capul, cu aceste pălării albe care ne fac foarte bine și să bem lichide și să nu stăm mult în soare puternic.

Pentru că substanța aceea nobilă, substanța cerebrală, va fi expusă acestei călduri excesive și orice persoană înțelege că această căldură excesivă, când am intrat într-o cameră caldă, caldă, caldă, tot organismul suferă. Dar căldura perpendiculară asupra craniului, a cutiei craniene, a pielii capului, asupra firului de păr și asupra creierului este ca și cum l-am expune la un cuptor”, a explicat renumitul medic.

 

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