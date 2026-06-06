Aerul condiționat folosit 8 ore pe zi poate aduce costuri serioase. Estimarea pentru vara lui 2026

Când termometrul sare de 35 de grade, aerul condiționat devine eroul verii în casele românilor. Problema apare abia la sfârșit de lună, când confortul din apartament se transformă într-o factură care poate da peste cap bugetul familiei.

În apartamentele din România, aparatele de aer condiționat funcționează aproape non-stop în zilele fierbinți. Fie că vorbim despre dormitor, living sau birou de acasă, răcirea aerului a devenit o rutină zilnică.

Ce se întâmplă dacă folosești aerul condiționat 8 ore

Cele mai răspândite modele sunt cele de 9.000 sau 12.000 BTU, suficiente pentru o cameră medie. În varianta modernă, cu tehnologie inverter, consumul nu este fix, ci variază în funcție de cât de greu este să mențină temperatura dorită.

În medie, un astfel de aparat ajunge să consume între aproximativ 0,7 și 1,2 kWh pentru fiecare oră de funcționare. Diferențele apar în funcție de izolația locuinței, temperatura de afară și setările alese. Pe scurt: cu cât este mai cald afară și cu cât îl forțezi mai tare, cu atât „mănâncă” mai mult curent.

Să luăm un scenariu simplu, realist pentru vara lui 2026: un aparat care merge cam 8 ore pe zi, într-o locuință obișnuită. Dacă facem un calcul de mijloc, la un consum de aproximativ 1 kWh pe oră, rezultă cam 8 kWh pe zi. Într-o lună întreagă de 30 de zile, ajungem la aproximativ 240 kWh consumați doar pentru răcire.

La un preț mediu al energiei electrice de aproximativ 1 leu/kWh, factura crește cu circa 240 de lei într-o singură lună.

Dar lucrurile nu sunt bătute în cuie! Dacă aparatul este mai economic și funcționează la un consum de 0,8 kWh pe oră, costul poate coborî spre 190–200 de lei lunar. În schimb, dacă temperaturile sunt extreme și aparatul lucrează mai intens, la 1,2 kWh pe oră, suma poate urca lejer peste 280 de lei pe lună.

De ce sunt diferențe

Iar aici apare partea care sperie cu adevărat multe familii: în casele unde există două aparate pornite simultan, costurile se pot dubla fără prea mult efort și pot trece de 500 de lei într-o lună de vârf de vară.

Mulți se întreabă de ce doi vecini, cu aparate similare, ajung la facturi complet diferite. Răspunsul stă în detalii care, deși par minore, schimbă tot calculul.

Primul factor important este temperatura setată. Specialiștii recomandă să nu existe o diferență mai mare de 6–8 grade față de exterior. Cu alte cuvinte, dacă afară sunt 36 de grade, o setare de 24–26 de grade este considerată echilibrată. Setările mai agresive nu doar cresc consumul, ci pun presiune și pe aparat.

Un alt element esențial este izolarea locuinței. Geamurile vechi, apartamentele orientate spre sud sau lipsa jaluzelelor transformă locuința într-o „seră urbană”, iar aerul condiționat este obligat să muncească dublu.

La fel de importantă este și întreținerea aparatului. Filtrele murdare sunt un detaliu ignorat de mulți, dar care poate crește consumul și reduce eficiența. Un aparat necurățat la timp ajunge să consume mai mult curent pentru același rezultat.

Există câteva soluții

Vestea bună este că există soluții simple prin care factura nu scapă complet de sub control, chiar și în zilele toride.

Un prim pas este blocarea căldurii din exterior. Jaluzelele trase pe timpul zilei sau draperiile groase pot reduce semnificativ încălzirea camerei. Practic, aerul condiționat nu mai pornește de la „cuptor”.

Ventilarea inteligentă ajută și ea. Aerisirea locuinței dimineața devreme și seara târziu, când temperaturile scad, ajută la menținerea unui aer mai rece pe parcursul zilei.

Un alt truc simplu, dar eficient, este folosirea modului „Eco” sau automat. Spre deosebire de funcționarea continuă la putere maximă, aceste moduri optimizează consumul fără să sacrifice confortul.

Și poate cel mai ignorat aspect: curățarea filtrelor. O dată pe lună în sezonul de vară este recomandarea de bază pentru ca aparatul să funcționeze eficient.

Pentru vara lui 2026, realitatea este simplă! Aerul condiționat rămâne aproape indispensabil, dar vine cu un cost lunar vizibil.

În majoritatea situațiilor, o familie se poate aștepta la un plus de aproximativ 190 până la 300 de lei pe lună pentru un singur aparat folosit în regim normal de caniculă. Totul depinde de consum, de locuință și de modul în care este utilizat sistemul de răcire.

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