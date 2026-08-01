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Când va fi înmormântat Tudor Spoitoru. Fratele interlopului, anunț de ultimă oră: ”A plecat un om care a contribuit la construirea unui imperiu”

De: Emanuela Cristescu 01/08/2026 | 18:35
S-a aflat când va fi înmormântat Tudor Spoitoru! Mesajul tulburător al fratelui său: „A plecat un rege!”
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S-a aflat când va fi înmormântat Tudor Spoitoru. Moartea liderului cunoscutului clan a zguduit lumea interlopă, iar familia a stabilit deja toate detaliile pentru funeralii. Fratele său, Vasile Spoitoru, a transmis că oricine îi poate aduce un ultim omagiu, dar a lansat și un avertisment clar înainte de funeralii.

Vestea morții lui Tudor Spoitoru a căzut ca un trăsnet și a provocat un val de reacții. După două zile de durere și pregătiri, familia a stabilit toate detaliile pentru înmormântare. Cel care a făcut anunțul este chiar fratele său, Vasile Spoitoru, care spune că ușile casei rămân deschise pentru toți cei care vor să își ia rămas-bun de la liderul clanului.

Când va fi înmormântat Tudor Spoitoru

În același timp, Vasile Spoitoru a ținut să transmită că, în aceste zile de doliu, nu va fi tolerat niciun scandal și nicio reglare de conturi, indiferent cine va trece pragul casei.

„Am stabilit să-l îngropăm marți, la Cimitirul Ghencea 1. Acolo i-am pregătit locul, cu durere mare. Și priveghiul se ține până marți dimineață, la ora 11, acasă la fratele meu, Tudor, pe strada Sublocotenent Popa nr. 81, Sector 5. Este liber să vină oricine vrea să-l vadă pe fratele meu.

S-a aflat când va fi înmormântat Tudor Spoitoru! Mesajul tulburător al fratelui său: „A plecat un rege!”
S-a aflat când va fi înmormântat Tudor Spoitoru! Mesajul tulburător al fratelui său: „A plecat un rege!”

Nu ne interesează cine are discuții unul cu altul sau nu, pentru că nu acceptăm niciun fel de greșeală din partea nimănui. Atât eu, cât și frații mei, nepoții și copiii am făcut acest consiliu de familie ca să primim pe oricine dorește să-l vadă în situația în care se află. Eu pot să vă spun că nu doresc nimănui să treacă prin ce trece familia mea, începând de acum două zile”, a transmis Vasile Spoitoru.

„A plecat un rege”

Vasile Spoitoru și-a deschis sufletul și a făcut una dintre cele mai puternice declarații de până acum. Pentru el, Tudor nu a fost doar fratele mai mare, ci „regele” familiei.

„Atât România, cât și Europa știu că nu a plecat dintre noi un om de rând. A plecat un rege, fratele meu, Tudor Spoitoru!”, a spus Vasile Spoitoru.

Acesta a povestit și despre imperiul pe care l-au construit împreună de-a lungul anilor. În opinia lui, dispariția lui Tudor lasă un gol imposibil de umplut.

„A plecat dintre noi un om care a contribuit, alături de mine și de ceilalți frați, la construirea unui imperiu. Lumea care ne cunoaște știe acest lucru. Am fi avut nevoie de el încă zeci de ani lângă noi, să apere acest imperiu pe care l-am construit pentru copiii noștri, cu multă trudă”, a mai spus Vasile Spoitoru.

Marți, sicriul lui Tudor Spoitoru va fi dus la Cimitirul Ghencea 1, unde liderul clanului va fi condus pe ultimul drum. Până atunci, zeci de persoane sunt așteptate la priveghiul organizat la locuința sa, acolo unde familia spune că îi primește pe toți cei care vor să îi aducă un ultim omagiu. În aceste zile, atenția este îndreptată spre casa familiei Spoitoru, unde se pregătește despărțirea de unul dintre cele mai cunoscute nume din lumea interlopă.

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