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Zodia care divorțează în vara lui 2026. Cristina Demetrescu: „Deși despărțirile pot fi dureroase, pot reprezenta începutul unei perioade mult mai favorabile”

De: Alina Drăgan 13/06/2026 | 17:12
Zodia care divorțează în vara lui 2026. Cristina Demetrescu: Deși despărțirile pot fi dureroase, pot reprezenta începutul unei perioade mult mai favorabile
Zodia care divorțează în vara lui 2026
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Vara debutează sub configurații astrale intense, care zguduie din temelii unele semne zodiacale. În timp ce unii nativi se bucură de noi oportunități, alții au parte de despărțiri dureroase, dar care le deschid o nouă perspectivă. Zodia care divorțează în vara lui 2026.

Contextul astrologic al acestei perioade este dominat de Luna Plină în Săgetător, un eveniment asociat cu adevărul, eliberarea și nevoia de a închide capitole care nu mai funcționează. În același timp, Soarele aflat în Gemeni amplifică dorința de schimbare și îi împinge pe mulți să privească lucrurile dintr-o perspectivă complet diferită. Emoțiile sunt puternice, iar tensiunile acumulate în ultimele luni pot ieși acum la suprafață.

Zodia care divorțează în vara lui 2026

Pentru nativii din zodia Scorpion, începutul verii vine cu provocări serioase în plan personal. Relațiile care au funcționat pe baza compromisurilor sau a unor probleme ignorate riscă să intre într-o zonă sensibilă.

Această perioadă îi obligă pe Scorpioni să privească realitatea exact așa cum este, iar pentru unii nativi acest lucru poate însemna o despărțire sau încheierea unei căsnicii. Cristina Demetrescu avertizează că această perioadă poate aduce momente dificile, însă ele au și un rol important în evoluția personală a nativilor.

„Scorpionii traversează o etapă intensă, în care multe adevăruri ascunse ies la lumină. Debutul verii aduce clarificări și schimbări importante atât în relațiile personale, cât și în domeniul financiar.

Mulți nativi vor fi nevoiți să se desprindă de situații nocive sau de persoane care le consumă energia. Deși anumite despărțiri ori rupturi pot fi dureroase, acestea pot reprezenta începutul unei perioade mult mai favorabile”, spune Cristina Demetrescu.

Zodia care divorțează în vara lui 2026

Totodată, schimbările nu se limitează doar la viața sentimentală. Și sectorul financiar este activat puternic, astfel că anumite decizii legate de bani, proprietăți sau investiții pot influența atmosfera din familie sau din cuplu.

Pentru Scorpioni, vara lui 2026 poate marca sfârșitul unui capitol important, dar și începutul unei etape în care își vor putea reconstrui viața pe baze mai solide și mai sănătoase. Este un moment de cotitură pentru acești nativi, însă vești bune se anunță la orizont. Încheierea unui capitol poate aduce eliberare și perspective mai bune.

 

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