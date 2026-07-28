Acasă » Știri » Cum a reușit un bărbat să supraviețuiască în derivă în Oceanul Pacific. Și-a făcut singur apă potabilă cu un truc util

Cum a reușit un bărbat să supraviețuiască în derivă în Oceanul Pacific. Și-a făcut singur apă potabilă cu un truc util

De: Daniel Matei 29/07/2026 | 00:50
Cum a reușit un bărbat să supraviețuiască în derivă în Oceanul Pacific. Și-a făcut singur apă potabilă cu un truc util
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un navigator din California a povestit cum a reușit să supraviețuiască mai bine de o lună în derivă în Oceanul Pacific, după ce velierul său a rămas fără catarg, fără combustibil și fără posibilitatea de a cere ajutor.

Kai Sato, în vârstă de 39 de ani, spune că a trăit unul dintre cele mai dificile momente din viața sa, dar nu a renunțat niciodată la speranța că va fi salvat.

Potrivit The Independent, Kai Sato a plecat pe 7 iunie din Insula Catalina, aflată în largul coastei Californiei, cu intenția de a traversa singur Oceanul Pacific până în Hawaii, o călătorie de aproximativ 4.000 de kilometri. La două săptămâni după plecare, catargul ambarcațiunii s-a rupt în urma vânturilor puternice, iar telefonul pe care îl folosea pentru navigație s-a defectat după ce s-a udat.

Cum a reușit să supraviețuiască în larg

Inițial, Sato a încercat să se întoarcă spre uscat folosind motorul bărcii, însă a rămas fără combustibil și a fost purtat de curenți tot mai departe de traseul planificat.

„Am plâns o săptămână întreagă. Eram pur și simplu în derivă și mă simțeam neajutorat”, a povestit el.

După câteva zile, a improvizat un nou sistem de navigație folosind țevi din PVC și padele de caiac pentru a repara provizoriu velierul și a încerca să ajungă din nou pe ruta navelor comerciale.

Pe măsură ce proviziile se terminau, navigatorul a supraviețuit cu fulgi de ovăz și cu pești care ajungeau accidental pe puntea ambarcațiunii. După ce a rămas fără apă potabilă, a umplut găleți cu apă de mare și le-a acoperit cu pungi din plastic pentru a colecta condensul.

„Doar lingeam condensul ca să supraviețuiesc”, a spus el.

A fost salvat la aproape 1.500 de kilometri de Hawaii

După aproximativ o lună petrecută pe mare, Kai Sato a reușit să ajungă într-o rută frecventată de nave comerciale. Pe 21 iulie, velierul său a fost observat la aproximativ 1.450 de kilometri de Hawaii de echipajul cargoului M/V George III, care l-a salvat în urma unei operațiuni ce a durat aproximativ 90 de minute.

„Plângeam de fericire. Mi-au dat apă, fructe și haine. Au fost extraordinari”, și-a amintit Sato.

În prezent, americanul se recuperează în Hawaii, însă spune că experiența nu l-a făcut să renunțe la pasiunea sa pentru navigație. El intenționează ca, în viitor, să pornească într-o nouă călătorie pe mare, de această dată spre Filipine, cu o ambarcațiune mai mare.

CITEȘTE ȘI:

Momente de panică în Constanța. O cisternă încărcată cu benzină a luat foc după un accident

Turcia trimite avioane de luptă lângă Rusia, după provocările cu drone de la granița României

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
O femeie însărcinată a scăpat ca prin minune din atacul unui rechin. Logodnicul ei s-a sacrificat pentru a o salva
Știri
O femeie însărcinată a scăpat ca prin minune din atacul unui rechin. Logodnicul ei s-a sacrificat pentru a…
Alertă alimentară! Un produs adorat de români a fost retras de pe rafturi, după ce s-au găsit pesticide peste limita legală
Știri
Alertă alimentară! Un produs adorat de români a fost retras de pe rafturi, după ce s-au găsit pesticide…
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Mediafax
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Medicul Monica Pop îl DESFIINȚEAZĂ pe Bolojan! „Trimitem pacienții la guvern să îi opereze ei”
Gandul.ro
Medicul Monica Pop îl DESFIINȚEAZĂ pe Bolojan! „Trimitem pacienții la guvern să îi...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
„Șmecherii umbrelelor”. Poliția a confiscat șezlonguri și umbrele de pe o plajă din Napoli
Adevarul
„Șmecherii umbrelelor”. Poliția a confiscat șezlonguri și umbrele de pe o plajă din...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Mediafax
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport.ro
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce dureros! Ioniță de la Clejani și-a ignorat total fiica, aflată în același local: „Viorica se uita urât la noi!”
Click.ro
Ce dureros! Ioniță de la Clejani și-a ignorat total fiica, aflată în același local: „Viorica...
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
Digi 24
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate
Digi24
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să...
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
Promotor.ro
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
go4it.ro
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Medicul Monica Pop îl DESFIINȚEAZĂ pe Bolojan! „Trimitem pacienții la guvern să îi opereze ei”
Gandul.ro
Medicul Monica Pop îl DESFIINȚEAZĂ pe Bolojan! „Trimitem pacienții la guvern să îi opereze ei”
Tags:
ULTIMA ORĂ
O femeie însărcinată a scăpat ca prin minune din atacul unui rechin. Logodnicul ei s-a sacrificat ...
O femeie însărcinată a scăpat ca prin minune din atacul unui rechin. Logodnicul ei s-a sacrificat pentru a o salva
Alertă alimentară! Un produs adorat de români a fost retras de pe rafturi, după ce s-au găsit pesticide ...
Alertă alimentară! Un produs adorat de români a fost retras de pe rafturi, după ce s-au găsit pesticide peste limita legală
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după despărțirea de Mattia. A postat ...
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după despărțirea de Mattia. A postat prima imagine cu noul bărbat din viața ei
John Cena vorbește deschis despre cele două transplanturi de păr. „Mi-au schimbat complet viața”
John Cena vorbește deschis despre cele două transplanturi de păr. „Mi-au schimbat complet viața”
Grecia, lovită de un „dom de căldură”. Când sunt așteptate temperaturi de 44°C
Grecia, lovită de un „dom de căldură”. Când sunt așteptate temperaturi de 44°C
Morgan Freeman și-a transformat ferma într-un sanctuar pentru albine. De ce refuză actorul să le ...
Morgan Freeman și-a transformat ferma într-un sanctuar pentru albine. De ce refuză actorul să le recolteze mierea
Vezi toate știrile