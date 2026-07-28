Un navigator din California a povestit cum a reușit să supraviețuiască mai bine de o lună în derivă în Oceanul Pacific, după ce velierul său a rămas fără catarg, fără combustibil și fără posibilitatea de a cere ajutor.

Kai Sato, în vârstă de 39 de ani, spune că a trăit unul dintre cele mai dificile momente din viața sa, dar nu a renunțat niciodată la speranța că va fi salvat.

Potrivit The Independent, Kai Sato a plecat pe 7 iunie din Insula Catalina, aflată în largul coastei Californiei, cu intenția de a traversa singur Oceanul Pacific până în Hawaii, o călătorie de aproximativ 4.000 de kilometri. La două săptămâni după plecare, catargul ambarcațiunii s-a rupt în urma vânturilor puternice, iar telefonul pe care îl folosea pentru navigație s-a defectat după ce s-a udat.

Cum a reușit să supraviețuiască în larg

Inițial, Sato a încercat să se întoarcă spre uscat folosind motorul bărcii, însă a rămas fără combustibil și a fost purtat de curenți tot mai departe de traseul planificat.

„Am plâns o săptămână întreagă. Eram pur și simplu în derivă și mă simțeam neajutorat”, a povestit el.

După câteva zile, a improvizat un nou sistem de navigație folosind țevi din PVC și padele de caiac pentru a repara provizoriu velierul și a încerca să ajungă din nou pe ruta navelor comerciale.

Pe măsură ce proviziile se terminau, navigatorul a supraviețuit cu fulgi de ovăz și cu pești care ajungeau accidental pe puntea ambarcațiunii. După ce a rămas fără apă potabilă, a umplut găleți cu apă de mare și le-a acoperit cu pungi din plastic pentru a colecta condensul.

„Doar lingeam condensul ca să supraviețuiesc”, a spus el.

A fost salvat la aproape 1.500 de kilometri de Hawaii

După aproximativ o lună petrecută pe mare, Kai Sato a reușit să ajungă într-o rută frecventată de nave comerciale. Pe 21 iulie, velierul său a fost observat la aproximativ 1.450 de kilometri de Hawaii de echipajul cargoului M/V George III, care l-a salvat în urma unei operațiuni ce a durat aproximativ 90 de minute.

„Plângeam de fericire. Mi-au dat apă, fructe și haine. Au fost extraordinari”, și-a amintit Sato.

În prezent, americanul se recuperează în Hawaii, însă spune că experiența nu l-a făcut să renunțe la pasiunea sa pentru navigație. El intenționează ca, în viitor, să pornească într-o nouă călătorie pe mare, de această dată spre Filipine, cu o ambarcațiune mai mare.

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