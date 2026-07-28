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Momente de panică în Constanța. O cisternă încărcată cu benzină a luat foc după un accident

De: Emanuela Cristescu 28/07/2026 | 14:27
Momente de panică în Constanța. O cisternă încărcată cu benzină a luat foc după un accident
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Un accident grav produs pe un drum din județul Constanța a fost la un pas să se transforme într-o tragedie de proporții. O autocisternă încărcată cu benzină s-a ciocnit violent de un buldoexcavator, iar în doar câteva clipe a fost cuprinsă de flăcări. Norii uriași de fum au acoperit zona, iar pompierii au intervenit în regim de urgență, după ce exista riscul producerii unei explozii.

Impactul a avut loc pe DN2A, la ieșirea din municipiul Hârșova către Constanța. Din cauza încărcăturii extrem de periculoase transportate de cisternă, autoritățile au luat imediat măsuri speciale și au izolat zona, mobilizând numeroase echipaje de intervenție.

Momente de panică în Constanța

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis primele detalii despre incident. Autoritățile au anunțat că pompierii încearcă să oprească incendiul cât mai repede.

”Pompierii militari au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier produs pe DN2A, la ieșirea din municipiul Hârșova către Constanța, în care sunt implicate o autocisternă încărcată cu benzină și un buldoexcavator.

În urma impactului a izbucnit un incendiu, cu degajări foarte mari de fum. Având în vedere natura încărcăturii transportate, forțele de intervenție au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri. Primele locuințe se află la aproximativ 3 kilometri de locul producerii evenimentului, astfel că, în acest moment, nu există un risc imediat pentru populație.

La locul intervenției acționează patru autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, o ambulanță SMURD și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Constanța. Totodată, în sprijin se deplasează autospeciala cu roboți de la ISU București-Ilfov și alte două autospeciale de stingere de la ISU Ialomița.

Misiunea este în dinamică, iar echipajele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea efectelor produse de eveniment”, a transmis IGSU.

Pompierii sunt în alertă!

Din cauza riscului major, salvatorii au instituit un perimetru de siguranță de 800 de metri și au intervenit cu forțe impresionante pentru a împiedica extinderea incendiului. Deși imaginile de la fața locului au stârnit îngrijorare, autoritățile au anunțat că locuințele din apropiere nu sunt, deocamdată, în pericol.

Intervenția este în continuare în desfășurare, iar pompierii lucrează pentru lichidarea completă a incendiului și stabilirea condițiilor în care s-a produs accidentul.

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  Flăcări pe 5.000 de metri pătrați, lângă București. Locuitorii, avertizați prin RO-Alert

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