Norocoșii verii! Care sunt zodiile protejate de destin în perioada următoare

Intrarea planetei Venus în zodia Leu, în intervalul 13 iunie – 9 iulie 2026, este asociată cu o perioadă intensă, marcată de energie afectivă puternică, oportunități de câștig și transformări semnificative pentru anumite zodii favorizate.

Astrologii consideră că acest tranzit poate influența profund modul în care sunt gestionate relațiile, dar și felul în care apar șansele de afirmare în plan financiar și social, aducând mai multă vizibilitate, încredere și asumare în deciziile importante.

În astrologie, Venus este asociată cu iubirea, armonia în relații, banii, estetica, arta și bucuria de a trăi. În schimb, Leul este considerat semnul pasiunii, al creativității, al încrederii în sine și al dorinței de a străluci. Combinația dintre aceste două energii este privită ca una intensă, care pune accent pe autenticitate, magnetism personal și nevoia de a trăi emoțiile la intensitate maximă.

Începând cu 13 iunie 2026 și până pe 9 iulie 2026, Venus va tranzita zodia Leu. Astfell, marchează o perioadă în care accentul cade pe exprimarea sentimentelor, pe curaj în relații și pe dorința de afirmare. Se spune că acest interval poate aduce mai mult romantism, încredere în sine și situații în care oamenii își doresc să fie nu doar iubiți, ci și remarcați și apreciați cu adevărat. Perioada anterioară a fost una mai liniștită și stabilă. Însă acest tranzit este asociat cu gesturi îndrăznețe, atenție sporită și emoții trăite la intensitate crescută.

Leii intră într-o etapă de noroc și afirmare

Cele mai importante schimbări sunt așteptate pentru patru zodii, iar Leul se află în fruntea listei. Pentru acești nativi, carisma personală se intensifică, devenind mult mai siguri pe ei și mai atractivi.

În plan sentimental, lucrurile par să se așeze favorabil, iar oportunitățile nu întârzie să apară. Cei singuri pot întâlni o persoană care să le remarce cu adevărat calitățile. În același timp, nativii aflați deja într-o relație vor simți nevoia de mai multă apropiere din partea partenerului.

Din punct de vedere financiar, Leii se pot afla într-o etapă foarte favorabilă, mai ales în domeniile în care contează vizibilitatea și imaginea publică, precum brandingul personal, rețelele sociale, moda sau mass-media. Este o perioadă în care pot apărea oportunități importante de afirmare și câștig.

Până pe 9 iulie, accentul cade pe expunere și curaj. Nativii acestei zodii sunt încurajați să iasă în față și să se implice în noi proiecte. În plan personal, această etapă marchează o schimbare de atitudine, Leii nemaifiind dispuși să accepte roluri secundare, ci dorindu-și să fie în centrul atenției și să își asume un rol mai vizibil.

Berbecii și Săgetătorii traversează o perioadă plină de pasiune

Berbecii trec printr-o perioadă plină de energie, curaj și entuziasm, cu accent pe dragoste, distracție și experiențe romantice. Cei singuri devin mai spontani și mai îndrăzneți în relații, iar cuplurile își revigorează viața sentimentală, ieșind din rutină. În plan profesional, apar susțineri pentru proiecte creative, iar câștigurile pot veni din pasiuni și inițiative personale.

Săgetătorul este încurajat să își extindă orizonturile prin călătorii, noi experiențe și conexiuni cu persoane din afara mediului obișnuit. Cei singuri pot întâlni oportunități romantice în deplasări, cursuri sau contexte neprevăzute, alături de oameni care le trezesc interesul și inspirația.

Pe plan profesional, se conturează o perioadă favorabilă pentru proiecte internaționale, activități de consultanță și domeniul digital, însă este important ca ideile bune să fie susținute de organizare și structură, pentru a evita riscurile și pierderile.

Balanțele își schimbă anturajul și atrag succesul

Balanța, zodie guvernată de Venus, intră într-o perioadă favorabilă social, cu accent pe prietenii, contacte și planuri de viitor. Cei singuri pot întâlni iubirea prin intermediul cercului de prieteni sau la evenimente. În plan profesional, networkingul poate aduce oportunități importante, mai ales dacă își folosesc farmecul în mod strategic.

Deși cele patru zodii principale vor resimți cel mai puternic influențele acestui tranzit, și Vărsătorul, Taurul și Scorpionul trec prin lecții importante de viață. Pentru acești nativi pot apărea situații în care sunt puse la încercare orgoliul, mândria sau echilibrul dintre ceea ce oferă și ceea ce primesc în relații.

Pe plan financiar, Venus în Leu atrage atenția asupra cheltuielilor făcute din impuls sau din dorința de confort emoțional, recomandând o gestionare mai atentă a banilor și evitarea deciziilor financiare luate la cald.

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