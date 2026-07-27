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Doliu în lumea fotbalului! Fostul mijlocaș Kalilou Traore a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 38 de ani

De: Elisa Tîrgovățu 27/07/2026 | 16:35
Doliu în lumea fotbalului! Fostul mijlocaș Kalilou Traore a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 38 de ani
Doliu în lumea fotbalului internațional. Un fost mijlocaș a murit la vârsta de 38 de ani / Sursa foto: Social media
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Lumea fotbalului internațional este din nou în doliu, după dispariția lui Kalilou Traore, ex-mijlocaș al formației franceze Sochaux. Vestea decesului său a îndurerat lumea sportului și pe cei care l-au urmărit de-a lungul carierei sale.

Kalilou Traore s-a stins din viață la vârsta de doar 38 de ani, în urma unui accident rutier. Deși parcursul său în fotbal nu a fost unul de lungă durată, mijlocașul a lăsat o amprentă importantă prin evoluțiile sale, marcând numeroase goluri și contribuind la performanța reprezentativei statului Mali, care a obținut medalia de bronz la ediția din 2013 a Cupei Africii pe Națiuni.

Originar din Mali, Kalilou Traore și-a făcut debutul în fotbalul de performanță la Real Bamako, formație din țara natală. Ulterior, și-a continuat cariera în Maroc, unde a îmbrăcat tricoul celor de la Wydad Casablanca. De-a lungul anilor a mai evoluat pentru Istra, Odense și Sochaux, însă a ales să se retragă surprinzător din activitate în 2014, înainte de a împlini vârsta de 27 de ani.

Sursa foto: Social media

De-a lungul carierei sale, Kalilou Traore a avut cifre remarcabile pentru un mijlocaș ofensiv. A marcat de cinci ori în cele 16 partide disputate pentru Wydad Casablanca, a înscris 14 goluri în 52 de apariții la Istra și a punctat de opt ori în 51 de meciuri pentru Odense. În tricoul naționalei statului Mali a bifat 16 selecții și un gol, iar pentru Sochaux a evoluat în 11 partide.

FC Sochaux a transmis un mesaj în semn de omagiu

După anunțul legat de moartea fotbalistului, FC Sochaux a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare.

 „Clubul transmite cele mai sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi”, au arătat reprezentanții echipei.

Kalilou Traore s-a retras din activitate din cauza problemelor de sănătate

După ce a ajuns în campionatul Franței, fostul fotbalist internațional din Mali a început să se confrunte cu serioase probleme medicale, care i-au afectat considerabil evoluțiile.

Din cauza acestora, a lipsit de pe gazon o perioadă îndelungată, iar în cele din urmă a fost nevoit să renunțe definitiv la cariera de jucător profesionist.

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