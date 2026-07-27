Designera Oana Adiaconiței a murit. Boala gravă de care suferea, de fapt

Moartea artistei Oana Adiaconiței, cunoscută publicului din mediul online sub numele de Oana Art sau OnnyArt, a stârnit un val de emoție în rândul celor care i-au apreciat talentul și activitatea. Creatoarea de artă s-a remarcat prin lucrările sale încărcate de simbolism, iar una dintre cele mai cunoscute a fost omagiul dedicat Ancăi Molnar, realizat pe masca de radioterapie purtată de make-up artista în timpul tratamentului împotriva cancerului.

Decesul Oanei Adiaconiței a fost resimțită puternic și de apropiații Ancăi Molnar, mai ales că artista a avut un rol important în păstrarea vie a memoriei acesteia. Printre cei care au reacționat după aflarea veștii s-a numărat și Claudiu Molnar, văduvul Ancăi, care a aflat despre deces într-un mod neașteptat și a ales să îi aducă un ultim omagiu prin intermediul rețelelor de socializare.

Oana Adiaconiței a murit!

Povestea care leagă numele Oanei Art de cel al Ancăi Molnar a început după moartea cunoscutei make-up artiste. Impresionată de lupta dusă de Anca și de impactul pe care aceasta l-a avut asupra celor din jur, Oana Adiaconiței a decis să transforme unul dintre cele mai puternice simboluri ale bolii într-o operă de artă. Masca de radioterapie folosită în timpul tratamentului a devenit suportul unei creații emoționante, iar pentru realizarea lucrării artista a folosit inclusiv pensulele cu care Anca Molnar își construise cariera în domeniul machiajului profesional.

„Astăzi dimineață am primit un mesaj care m-a făcut să mă opresc pentru o clipă: «De astăzi, Anca are o nouă prietenă… Oana.»> La scurt timp, am aflat de pe rețelele de socializare că OnnyArt Oana Adiaconitei, cea care a realizat cu atât de mult suflet proiectul cu masca Ancăi, a plecat dintre noi. Uneori, viața ne lasă fără cuvinte. Rămân însă oamenii frumoși prin ceea ce au creat, prin binele pe care l-au făcut și prin amprenta pe care au lăsat-o în inimile celor care i-au cunoscut. Îmi place să cred că acum Anca a întâmpinat-o cu acelaşi zâmbet cald şi că vor avea grijă una de cealaltă, acolo unde nu mai există durere, ci doar linişte. Drum lin, Oana. Dumnezeu să te odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care au iubit-o”, a transmis Claudiu Molnar.

Lucrarea a impresionat prin încărcătura emoțională și mesajul transmis. Pentru mulți dintre cei care au urmărit povestea Ancăi Molnar, gestul Oanei Art a reprezentat mai mult decât un proiect artistic, fiind considerat un simbol al speranței, al iubirii și al puterii de a transforma suferința în ceva care poate inspira și după dispariția unei persoane.

În ultimele luni, însă, și Oana Adiaconiței a dus propria luptă cu o boală incurabilă care îi afecta plămânii. Făcea tratament și deși a sperat până în ultimul moment într-o recuperare, starea sa de sănătate s-a agravat, iar înainte de a se stinge din viață a ales să lase un mesaj public pentru cei care au fost alături de ea de-a lungul timpului.

Artista și-a exprimat recunoștința pentru susținerea primită și a transmis că și-ar dori să fie păstrată în amintirea oamenilor așa cum era înainte ca boala să îi schimbe viața. După deces, aceste rânduri au fost distribuite de numeroși apropiați și admiratori, devenind unul dintre cele mai emoționante momente asociate dispariției sale.

Potrivit informațiilor transmise de apropiați, trupul neînsuflețit va fi depus inițial în Râmnicu Vâlcea, unde cei care au cunoscut-o îi vor putea aduce un ultim omagiu pe parcursul zilelor de luni și marți. Ulterior, sicriul va fi transportat în Comănești, în localitatea Lunca Asău, acolo unde vor avea loc atât priveghiul, cât și ceremonia de înmormântare.

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