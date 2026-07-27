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Zodia care trebuie să aibă grijă la sănătate, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Prevenție pe termen lung”

De: Anca Chihaie 27/07/2026 | 17:18
Zodia care trebuie să aibă grijă la sănătate, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Prevenție pe termen lung”
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Pe măsură ce Luna Plină se apropie, ultimele zile ale actualului ciclu lunar sunt considerate de astrologi un moment potrivit pentru finalizarea unor etape importante și pregătirea unui nou început. Deși Luna Nouă în Rac a avut loc pe 14 iulie, influența acesteia continuă să fie resimțită, aducând în prim-plan nevoia de reorganizare, clarificare și stabilitate în mai multe aspecte ale vieții.

Această perioadă este privită ca una de tranziție, în care multe dintre schimbările începute în ultimele săptămâni încep să capete contur. După încheierea influenței lui Mercur retrograd, contextul astrologic favorizează luarea unor decizii importante și reluarea planurilor care au fost amânate sau puse în așteptare.

Ce zodie trebuie să aibă grijă la sănătate

Potrivit Cristinei Demetrescu, ultimele zile înainte de Luna Plină, accentul cade pe încheierea proiectelor începute anterior și pe eliminarea situațiilor care nu mai aduc beneficii. Este un interval în care multe persoane simt nevoia să își facă ordine atât în plan personal, cât și în cel profesional, pentru a putea începe următoarea etapă cu mai multă claritate.

Luna Nouă în Rac a pus accent pe teme precum familia, locuința, rădăcinile și trecutul, iar efectele acestui fenomen astrologic continuă să influențeze alegerile multor nativi. Astfel, perioada rămâne favorabilă pentru rezolvarea unor probleme mai vechi, pentru schimbări legate de casă sau pentru luarea unor decizii privind confortul și siguranța personală.

Un semn zodiacal care beneficiază în mod special de această perioadă este Leul. Nativii acestei zodii sunt încurajați să acorde mai multă atenție propriei stări de sănătate și să pună accent pe siguranța personală. Totodată, este un moment favorabil pentru investiții făcute cu prudență și pentru măsuri care pot oferi stabilitate pe termen lung.

Leii pot simți că este momentul să își reorganizeze viața și să își stabilească noi obiective, fie că este vorba despre planul profesional, fie despre cel personal. Alegerile făcute în această perioadă pot avea un impact semnificativ asupra viitorului apropiat, motiv pentru care este recomandată o analiză atentă înainte de luarea deciziilor importante.

”Leii sunt încurajați să acorde mai multă atenție sănătății și siguranței personale. Este o perioadă potrivită pentru investiții bine gândite, inclusiv în ceea ce privește prevenția și protecția pe termen lung. Deciziile luate acum le pot oferi mai multă stabilitate în perioada următoare”, potrivit Cristinei Demtrescu.

Pe măsură ce Luna Plină se apropie, energia astrologică favorizează încheierea unor capitole și deschiderea altora noi. Pentru multe zodii, această etapă reprezintă o oportunitate de a lăsa în urmă incertitudinile și de a începe un nou drum cu mai multă încredere, organizare și claritate asupra direcției pe care doresc să o urmeze.

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