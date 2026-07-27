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Motivul pentru care Anastasia Piron s-ar fi sinucis. Ce s-a întâmplat vineri, la ora 9:30

De: Irina Vlad 27/07/2026 | 17:18
Motivul pentru care Anastasia Piron s-ar fi sinucis. Ce s-a întâmplat vineri, la ora 9:30
Ultimele ore din viața Anastasiei Piron/ sursă foto: Instagram
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Apar noi detalii în ancheta dispariției și, ulterior a morții lui Iris Anastasia Piron. Alarma a fost dată duminică, prin mesaj Ro-Alert, după ce tânăra de 22 de ani nu a mai putut fi contactată încă de vineri dimineață. Din primele informații, fata s-ar fi sinucis, fiind copleșită de depresie. 

Anastasia Iris Piron a fost văzută ultima dată vineri, 24 iulie, în Sectorul 6 al Capitalei. La 48 de ore distanță, duminică, Poliția Română a extins operațiunile de căutare prin emiterea unui mesaj Ro-Alert către cetățeni. Din păcate, eforturile de localizare s-au încheiat tragic.

Anastasia Piron avea 22 de ani/ sursă foto: Instagram

Motivul pentru care Anastasia Piron s-ar fi sinucis

Luni, 27 iulie, Anastasia a fost găsită fără viață într-o locație izolată, după ce fusese dispărută 3 zile. Prima ipoteză a anchetatorilor este că și-ar fi pus capăt zilelor, pe fondul unei depresii pentru care se afla sub tratament specializat.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, Anastasia fusese văzută în viață ultima dată vineri, în jurul orei 9:30, într-o locație din Sectorul 6 al Capitalei, moment în care, cel mai probabil, depresia a atins apogeul, iar gândurile negre au copleșit-o. Tot în acea dimineață, apropiații au pierdut contactul cu ea, urmând să o dea dispărută la Poliție.

Trupul neînsuflețit al fetei a fost transportat al Institutul de Medicină Legală (INML) pentru efectuarea necropsiei. De asemenea, anchetatorii urmează să reconstituiască ultimele interacțiuni, conversații telefonice și mesaje transmise de Anastasia înainte de dispariție. Din cauza timpului scurt în care s-au produs evenimentele și a lipsei oricărui indiciu, oamenii legii iau în calcul ipoteza unei sinucideri, însă nu exclud în totalitate varianta unui accident sau a unei crime.

Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită moartă. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert

S-a emis Ro-Alert, după ce Iris a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Tânăra este căutată de 2 zile

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