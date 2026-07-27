Al doilea mesaj RO-Alert emis în Tulcea, după pătrunderea unei drone în spațiul aerian: ”Păstrați-vă calmul!”

Locuitorii din județul Tulcea au fost avertizați din nou, luni după-amiază, printr-un mesaj RO-Alert, după ce autoritățile au semnalat posibilitatea producerii unor incidente în apropierea graniței cu Ucraina. Este al doilea mesaj de acest tip transmis în decurs de doar câteva ore, în contextul intensificării activităților aeriene din zona de frontieră.

Măsura a fost luată preventiv, pentru informarea populației și reducerea riscurilor în cazul în care fragmente provenite din spațiul aerian ar putea ajunge pe teritoriul României. Autoritățile le recomandă locuitorilor să respecte indicațiile primite prin sistemul RO-Alert și să rămână în locuri sigure până la încetarea alertei.

Al doilea mesaj RO-Alert emis în Tulcea după pătrunderea unei drone în spațiul aerian

Situația a fost atent monitorizată pe parcursul întregii zile de structurile responsabile cu apărarea spațiului aerian și gestionarea situațiilor de urgență, după ce în apropierea municipiului Sulina au fost detectate mișcări aeriene care au impus activarea procedurilor specifice.

Mesajul transmis în cursul după-amiezii a venit la doar câteva ore după o avertizare similară emisă în prima parte a zilei. În ambele cazuri, scopul notificării a fost informarea rapidă a populației din nordul județului Tulcea cu privire la existența unui risc potențial generat de activitățile militare desfășurate în apropierea graniței româno-ucrainene.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”, se arată în mesajul RO-ALERT.

Sistemul RO-Alert este utilizat în astfel de situații pentru a transmite informații urgente direct pe telefoanele mobile ale persoanelor aflate în zonele vizate. În cazul de față, alerta a avut un caracter preventiv, iar locuitorii au fost sfătuiți să se adăpostească în spații sigure și să evite deplasările în aer liber până la expirarea perioadei de risc.

Durata estimată a alertei a fost de aproximativ 90 de minute, timp în care autoritățile au continuat monitorizarea evoluției situației din apropierea frontierei.

Evenimentele din cursul dimineții au început după ce sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană în apropierea municipiului Sulina, în județul Tulcea. Conform informațiilor transmise de autorități, obiectul de zbor a pătruns pentru o perioadă scurtă în spațiul aerian al României, după care și-a continuat deplasarea către teritoriul Ucrainei.

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