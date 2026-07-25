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George a murit în Germania, după ce fusese dat dispărut. Povestea unei familii distruse: mama, sora și fratele s-au stins și ei

De: Denisa Crăciun 25/07/2026 | 15:14
George a murit în Germania, după ce fusese dat dispărut. Povestea unei familii distruse: mama, sora și fratele s-au stins și ei
Povestea lui George Becheanu/ sursa foto: Facebook
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O tragedie cumplită a avut loc în Germania. Un bărbat stabilit acolo a fost dat dispărut, iar după mai multe căutări a fost identificat decedat într-o pădure. În acest moment, prietenii și colegii fac eforturi uriașe pentru repatriere, costurile fiind foarte mari.

Prietenii bărbatului spun că nu au mai putut da de el, așadar au alertat polițiștii. La scurt timp, trupul său neînsuflețit a fost găsit într-o pădure. Tuka Matei, o apropiată a familiei, a spus că este vorba despre George-Aurică Becheanu, un bărbat originar din comuna Dănicei, județul Vâlcea.

El era stabilit în Sulzveld, landul Baden-Württemberg. Povestea sa de viață este una impresionantă, iar trecerea sa la cele veșnice a îndoliat întreaga comunitate. Prietenii cer acum ajutor financiar în mediul online pentru repatriere.

Povestea tragică a lui George, bărbatul dispărut și apoi găsit decedat în Germania

George Becheanu a avut parte de o viață dificilă. Acesta fusese antrenor în Italia, pentru a fi aproape de sora sa bolnavă. În acea perioadă situația financiară a fost una complicată, deoarece nu își găsea un loc de muncă, însă Tuka Matei și verișoara acesteia l-au ajutat să se angajeze.

George era un băiat foarte harnic și avea un suflet extraordinar, era foarte recunoscător, nu ezita niciodată să-mi spună cât ne iubește si de fiecare dată când ne auzeam, nu înceta să ne mulțumească mereu pentru tot ajutorul care i l-am dat atunci când a avut cea mai mare nevoie, a povestit ea pentru jurnalemigrant.

Apoi, bărbatul s-a mutat în Germania, de unde trimitea bani familiei sale. Mai mult decât atât, a făcut și un împrumut bancar pentru renovarea casei părintești și achiziționarea unei mașini. Problemele nu se opresc aici și asta pentru că a fost nevoit să se ocupe de înmormântarea surorii lui, care a murit de cancer la vârsta de 49 de ani. Nu este singura tragedie: un alt frate și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-un lac din România.

Mama lui George a murit în urmă cu ceva timp

De curând, mama acestuia s-a stins și ea, iar el a trăit în suferință și chiar depresie. Prietena sa de o viață a mărturisit că tragedia a pus stăpânire pe el. În plus, a fost internat câteva zile la psihiatrie, iar apoi a fost externat, primind tratament de specialitate.

Din păcate, decesul mamei sale și neputința sa de a-i fi alături pe ultimul drum au dus la această depresie care a pus stăpânire pe el. Numai Dumnezeu știe ce a fost în sufletul lui. Suferință și iar suferință, a mai spus Tuka Matei.

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