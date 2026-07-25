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Aylin, detalii despre moartea fiului său, celebrul DJ Maahez. De ce s-a stins

De: Denisa Crăciun 25/07/2026 | 14:37
Aylin, detalii despre moartea fiului său, celebrul DJ Maahez. De ce s-a stins
Aylin Mujica, despre decesul fiului său/ sursa foto: Facebook
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Aylin Mujica, mama celebrului DJ Maahez, care s-a stins din viață în urmă cu o săptămână face dezvăluiri importante. Ea a vorbit despre ultimele clipe ale fiului său, ultimele cuvinte pe care acesta i le-a spus și cauza decesului.

DJ-ul Maahez a murit în urmă cu o săptămână și a lăsat un gol imens în sufletele celor apropiați, în special al mamei sale, Aylin. Aceasta a vorbit pentru prima dată despre drama cumplită prin care trece. Ea a explicat că bărbatul în vârstă de 30 de ani a ajuns pe mâna medicilor, însă a asigurat-o că este bine. Ulterior, femeia nu a mai dat de el, iar apoi a aflat că a murit.

Aylin Mujica, detalii despre moartea fiului său

Actrița Aylin Mujica a relatat în emisiunea La Mesa Caliente că înainte de a pleca fiul său în Barbados, a petrecut câteva zile acasă, alături de bunica și unchii săi. Aceștia aveau grijă de el și asta pentru că se confrunta cu o răceală puternică. Cu toate acestea, atunci când a ajuns în Barbados, i-a dat mesaj mamei sale prin care îi explica că medicii l-au diagnosticat cu pneumonie, însă nu trebuie să se îngrijoreze, pentru că este bine.

Mi-a spus: «Da, am fost la spital și mi-au spus că am o pneumonie foarte gravă, dar mi-au dat antibiotice și mă simt sută la sută», a spus Aylin Mujica.

Mai mult decât atât, actrița a primit mesajul cu 24 de ore înainte ca fiul ei să moară. Următoarea zi, l-a apelat în repetate rânduri, însă fără succes. Apoi, o prietenă de-a lui Mauro i-a răspuns și i-a dat vestea tragică.

Când l-am sunat, mi-a răspuns prietena lui, care era la spital. Mi-a spus doar atât: «Mauro juca fotbal și privea apusul împreună cu noi și cu alți prieteni. A făcut trei convulsii, ambulanța a ajuns târziu, creierul lui a rămas fără oxigen, iar acum este intubat, însă inima i se oprește încontinuu». L-au resuscitat de aproximativ cinci ori. La a șasea resuscitare m-au sunat, iar medicul mi-a spus: «Trebuie să luăm o decizie», a mai adăugat actrița.

DJ-ul a fost resuscitat de mai multe ori

Vedeta a continuat să povestească și a explicat că fiul ei a suferit trei infarcturi și a fost resuscitat de șapte ori. În plus, a vrut să clarifice informațiile apărute în mediul online și a ținut să precizeze că nu s-au mai văzut, ea i-a fost alături pe patul de spital, însă nu i-a mai răspuns.

Mauro a suferit trei infarcturi și a fost resuscitat de șapte ori. Însă, în timp ce făcea infarcturile, el era în ambulanță, iar eu nu vorbeam cu el. Prima dată când l-am văzut intubat a fost când era deja inconștient, fără oxigenare, în spitalul din Barbados. El nu m-a auzit și nu m-a văzut. Poate că m-a auzit, dar nu ne-am văzut niciodată, a povestit ea.

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