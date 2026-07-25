Gabriela Cristea, replică vehementă pentru cei care îi critică silueta: „Nu o să îmi amân viața până în ziua în care voi corespunde standardelor altcuiva”

Recent, Gabriela Cristea a fost ținta ironiilor și a comentariilor răutăcioase. Vedeta s-a afișat în costum de baie în mediul online, iar unii nu s-au sfiit să o critice dur pentru felul în care arată. Ei bine, după multitudinea de critici, soția lui Tavi Clonda a venit cu o replică pentru toți cârcotașii. Mai mult, pentru a arăta că răutățile nu o intimidează, Gabriela Cristea și-a transmis mesajul tot în costum de baie.

În ultimul an, Gabriela Cristea (51 de ani) a trecut printr-o transformare spectaculoasă. După ce a „câștigat” lupta cu kilogramele în plus, fosta prezentatoare TV nu ratează nicio ocazie de a-și expune noua siluetă. După ce a scăpat de surplusul de 34 de kilograme, aceasta se afișează mândră în ținute provocatoare, rochii mulate și costume de baie. Însă, unii se pare că nu sunt de acord cu dezinvoltura sa.

Gabriela Cristea, replică pentru cârcotași

Recent, Gabriela Cristea le-a prezentat fanilor din mediul online una dintre ținutele pe care le preferă pentru o zi de plajă sau piscină. Ținuta este compusă dintr-un costum întreg de baie, pălărie, geantă de vară și șlapi.

Ei bine, această ținută se pare că i-a deranjat serios pe unii. Mulți au fost cei care s-au grăbit să o critice pentru felul în care arată. Deși vedeta a slăbit considerabil, internauții au considerat că aceasta nu are totuși un corp pe care ar trebui să îl expună.

Gabriela Cristea nu a lăsat însă mesajele răutăcioase să o demoralizeze și chiar a venit cu o lecție pentru cârcotași. Aceasta s-a afișat din nou în costum de baie și a explicat că nimeni nu ar trebui să se simtă rușinat de corpul lor și că, indiferent de dimensiuni, toată lumea are dreptul să meargă la plajă sau la piscină.

„Dacă trupul meu vă deranjează, problema nu este trupul meu. Este ideea că eu refuz să-mi mai cer scuze pentru el. În ultimele zile am primit zeci de mesaje în care mi s-a spus că nu am voie să port costum de baie. Că nu sunt suficient de slabă. Că nu arăt “țiplă”. Că o femeie de vârsta mea ar trebui să se ascundă. Și m-am întrebat ceva… Cine a hotărât că plaja este doar pentru oamenii perfecți? Marea nu este un podium de modă. Soarele nu alege pe cine încălzește în funcție de mărimea hainelor. Iar bucuria de a simți nisipul sub picioare sau apa mării pe piele nu ar trebui să fie un privilegiu rezervat celor cu abdomen plat. Da, am slăbit mult. Da, încă mai am imperfecțiuni. Și probabil voi mai avea. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-mi ascund corpul sau să-mi amân viața până în ziua în care voi corespunde standardelor altcuiva. Să ai grijă de sănătatea ta este un lucru. Să trăiești cu rușinea propriului corp este cu totul altceva. Îmi doresc ca femeile care mă urmăresc să înțeleagă un lucru: nu vă lăsați convinse că trebuie să fiți perfecte ca să aveți dreptul să trăiți frumos. Mergeți la mare. Intrați în apă. Faceți poze. Râdeți. Bucurați-vă de vacanță. Purtați costumul de baie care vă place. Nu pentru că aveți corpul perfect, ci pentru că aveți o singură viață”, a scris Gabriela Cristea, în mediul online.

CITEȘTE ȘI:

Mesajul transmis de Gabriela Cristea, după 13 ani de relație cu Tavi Clonda: ”Dacă aș putea să mă întorc în timp, m-aș opri”

Cu ce efecte adverse s-a confruntat Gabriela Cristea, după ce a început tratamentul care a ajutat-o să dea jos 30 de kilograme

Foto: Instagram, Video: Instagram