Gabriela Cristea a slăbit spectaculos! Cum arată acum, în costum de baie

În ultimul an, Gabriela Cristea (51 de ani) a trecut printr-o transformare spectaculoasă. După ce a „câștigat” lupta cu kilogramele în plus, fosta prezentatoare TV nu ratează nicio ocazie de a-și expune noua siluetă.

Pentru că tot suntem în plin sezon estival, Gabriela Cristea le arată aproape zilnic prietenilor virtuali rezultatele ambiției sale. După ce a scăpat de surplusul de 34 de kilograme, aceasta se afișează mândră în ținute provocatoare, rochii mulate și costume de baie.

Demonstrând că se simte bine în propria piele, Gabriela Cristea și-a transformat rețelele de socializare într-o sursă de inspirație pentru comunitatea ei. Recent, ea a făcut parada modei în fața camerei de filmat și și-a prezentat una dintre ținutele pe care le preferă pentru o zi de plajă sau piscină. Ținuța este compusă dintr-un costum întreg de baie, pălărie, geantă de vară, șlapi și… multă încredere în propria persoană – vezi IMAGINI aici.

Cum a slăbit Gabriela Cristea

Decizia de a slăbi a venit după ce, în urmă cu un an, Gabriela Cristea a fost diagnosticată cu obezitate gradeul 1, în 2025. Din acel moment, conștientă de pericolul la care își expune sănătatea, ea a decis să își schimbe complet viața, stilul alimentar și rutina zilnică. Cu ajutorul și sub îndrumarea specialiștilor din domeniul medical, fosta prezentatoare TV a reușit să slăbească într-un timp record 34 de kilograme.

„Noi am slăbit cu un medicament injectabil, eliberat pe bază de rețetă medicală și care poate fi făcut doar în anumite condiții, adică trebuie să ai un istoric de efecte secundare ale obezității care să te recomande pentru acest tratament. M-am panicat foarte tare, pentru că eu am doi copii și îmi doresc să îmi cresc copiii. E greu să vorbești despre asta. Acum, sunt fericită! Aceste lovituri pe care le-am primit de-a lungul timpului în viață m-au făcut cumva să mă refugiez în mâncare”, ”, a declarat Gabriela Cristea într-un podcast.

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