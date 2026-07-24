Acasă » Știri » Gabriela Cristea a slăbit spectaculos! Cum arată acum, în costum de baie

Gabriela Cristea a slăbit spectaculos! Cum arată acum, în costum de baie

De: Irina Vlad 24/07/2026 | 17:31
Gabriela Cristea a slăbit spectaculos! Cum arată acum, în costum de baie
Gabriela Cristea a slăbit spectaculos! Cum arată acum, în costum de baie/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În ultimul an, Gabriela Cristea (51 de ani) a trecut printr-o transformare spectaculoasă. După ce a „câștigat” lupta cu kilogramele în plus, fosta prezentatoare TV nu ratează nicio ocazie de a-și expune noua siluetă.

Pentru că tot suntem în plin sezon estival, Gabriela Cristea le arată aproape zilnic prietenilor virtuali rezultatele ambiției sale. După ce a scăpat de surplusul de 34 de kilograme, aceasta se afișează mândră în ținute provocatoare, rochii mulate și costume de baie.

Demonstrând că se simte bine în propria piele, Gabriela Cristea și-a transformat rețelele de socializare într-o sursă de inspirație pentru comunitatea ei. Recent, ea a făcut parada modei în fața camerei de filmat și și-a prezentat una dintre ținutele pe care le preferă pentru o zi de plajă sau piscină. Ținuța este compusă dintr-un costum întreg de baie, pălărie, geantă de vară, șlapi și… multă încredere în propria persoană – vezi IMAGINI aici.

Cum a slăbit Gabriela Cristea

Decizia de a slăbi a venit după ce, în urmă cu un an, Gabriela Cristea a fost diagnosticată cu obezitate gradeul 1, în 2025. Din acel moment, conștientă de pericolul la care își expune sănătatea, ea a decis să își schimbe complet viața, stilul alimentar și rutina zilnică. Cu ajutorul și sub îndrumarea specialiștilor din domeniul medical, fosta prezentatoare TV a reușit să slăbească într-un timp record 34 de kilograme.

„Noi am slăbit cu un medicament injectabil, eliberat pe bază de rețetă medicală și care poate fi făcut doar în anumite condiții, adică trebuie să ai un istoric de efecte secundare ale obezității care să te recomande pentru acest tratament.

M-am panicat foarte tare, pentru că eu am doi copii și îmi doresc să îmi cresc copiii. E greu să vorbești despre asta. Acum, sunt fericită! Aceste lovituri pe care le-am primit de-a lungul timpului în viață m-au făcut cumva să mă refugiez în mâncare”, ”, a declarat Gabriela Cristea într-un podcast.

Mesajul transmis de Gabriela Cristea, după 13 ani de relație cu Tavi Clonda: ”Dacă aș putea să mă întorc în timp, m-aș opri”

Cu ce efecte adverse s-a confruntat Gabriela Cristea, după ce a început tratamentul care a ajutat-o să dea jos 30 de kilograme

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tragediile continuă la „Marie Curie”. Încă un copil a murit în timp ce aștepta un loc la ATI
Știri
Tragediile continuă la „Marie Curie”. Încă un copil a murit în timp ce aștepta un loc la ATI
Oana Roman, cuvinte de laudă la adresa lui Selly. După ani de critică, vedeta a îngropat securea războiului
Știri
Oana Roman, cuvinte de laudă la adresa lui Selly. După ani de critică, vedeta a îngropat securea războiului
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea la Drept
Mediafax
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea...
DOSAR Uzina de armament București ar fi fost transformată în „vehicul” financiar de directorul general. Cum discuta acesta cu angajații săi
Gandul.ro
DOSAR Uzina de armament București ar fi fost transformată în „vehicul” financiar de...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește...
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic
Adevarul
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se...
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și auzit când a fost doborâtă drona
Digi24
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și...
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut...
Parteneri
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Sfatul cel mai de preț pe care l-a primit Anamaria Prodan de la regretata ei mamă, Ionela Prodan
Click.ro
Sfatul cel mai de preț pe care l-a primit Anamaria Prodan de la regretata ei...
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia finalului de an
Digi 24
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia finalului de an
„Militarii români fac minuni cu ce au”. Radu Miruță spune că pilotul care a doborât drona a reacționat într-o fracțiune de secundă
Digi24
„Militarii români fac minuni cu ce au”. Radu Miruță spune că pilotul care a doborât...
Cât costă racheta cu care F-16 a distrus drona din Buzău. Confirmarea MApN pentru ProMotor
Promotor.ro
Cât costă racheta cu care F-16 a distrus drona din Buzău. Confirmarea MApN pentru ProMotor
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Cât poate să trăiască un om? Un studiu ar fi elucidat misterul!
Descopera.ro
Cât poate să trăiască un om? Un studiu ar fi elucidat misterul!
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
DOSAR Uzina de armament București ar fi fost transformată în „vehicul” financiar de directorul general. Cum discuta acesta cu angajații săi
Gandul.ro
DOSAR Uzina de armament București ar fi fost transformată în „vehicul” financiar de directorul general....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Tragediile continuă la „Marie Curie”. Încă un copil a murit în timp ce aștepta un loc la ATI
Tragediile continuă la „Marie Curie”. Încă un copil a murit în timp ce aștepta un loc la ATI
Oana Roman, cuvinte de laudă la adresa lui Selly. După ani de critică, vedeta a îngropat securea ...
Oana Roman, cuvinte de laudă la adresa lui Selly. După ani de critică, vedeta a îngropat securea războiului
Vreme severă imediată în România! Lista localităților vizate de cod portocaliu
Vreme severă imediată în România! Lista localităților vizate de cod portocaliu
Accident grav în Dolj! Două mașini s-au izbit și au fost proiectate într-o stație de carburanți
Accident grav în Dolj! Două mașini s-au izbit și au fost proiectate într-o stație de carburanți
Marea absentă de la Insula Iubirii Reuniuni. Motivul pentru care ispita Mădălina i-a refuzat pe producatorii ...
Marea absentă de la Insula Iubirii Reuniuni. Motivul pentru care ispita Mădălina i-a refuzat pe producatorii show-ului: „Efectiv am retrăit tot”
Meghan Markle a publicat imagini rare cu Archie și Lilibet pe domeniul în care a copilărit prințesa ...
Meghan Markle a publicat imagini rare cu Archie și Lilibet pe domeniul în care a copilărit prințesa Diana. Fotografia care a stârnit speculații
Vezi toate știrile