Andra Apostol a „uitat” să treacă pe la casă și a plecat din mall cu lenjeria intimă. Influencerița acuzată că a furat o brățară Louis Vuitton nu este la prima abatere!

Influencerița acuzată că a furat o brățară din aur alb Louis Vuitton, în valoare de 36.500 de euro, de pe Croisette, nu este la prima abatere! După informațiile apărute despre jaful din Franța în care este implicată Andra Apostol, ies la iveală și imagini dintr-un incident petrecut în 2025, în România. Dacă acum a ales o destinație exclusivistă din străinătate, în trecut aceasta a fost implicată într-un episod într-un centru comercial din Capitală. CANCAN.RO are toate detaliile!

Odată cu scandalul din Franța în care a fost implicată Andra Apostol alături de iubitul său, internauții au readus în atenție un alt episod din trecutul influenceriței, și anume, un incident petrecut anul trecut, într-un cunsocut mall din Capitală. Ba mai mult, avem și imagini cu ea și cu geanta care conținea produsele furate.

Andra Apostol a fost prinsă în timp ce fura lenjerie intimă

Potrivit informațiilor care au apărut la vremea respectivă în spațiul public, camerele de supraveghere au surprins momentul în care ex- concurenta de la Bravo ai stil!, însoțită de o prietenă, a încercat să părăsească magazinul fără să achite mai multe articole de lenjerie intimă. În fața reprezentanților magazinului, acestea a susținut că a fost vorba despre o „neînțelegere”.

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. Numeroși internauți au făcut glume și ironii pe seama scandalului și au început să circule imagini cu Andra Apostol din momentul în care a fost prinsă cu geanta plină de lenjerie intimă.

Reamintim și faptul că recent, Andra Apostol și iubitul său, Ștefan, au mers în Franța pentru o vacanță de lux, însă escapada s-a încheiat într-un mod complet neașteptat. În loc să se întoarcă acasă cu amintiri de neuitat, cei doi au ajuns în atenția autorităților franceze. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, aceștia au fost plasați în arest preventiv, după ce influencerița a sustras o brățară din aur alb Louis Vuitton, în valoare de 36.500 de euro. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

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