Prăpăd pe litoralul bulgăresc! Furtuni violente în stațiunile preferate de români

Furtuni puternice, ploi torențiale, rafale de vânt cu forța unui uragan și grindină au lovit o mare parte din estul Bulgariei, provocând pagube pe scară largă, în timp ce autoritățile continuă să evalueze impactul. Deși vremea a început să se îmbunătățească, echipele de urgență rămân mobilizate pentru a îndepărta resturile, a drena zonele inundate și a reface infrastructura avariată.

Orașul Varna, una dintre locațiile preferate de români în perioada concediilor de vară, a traversat una dintre cele mai dificile nopți, autoritățile municipale primind aproape 100 de sesizări privind străzi, pasaje subterane și clădiri publice inundate.

Ploile torențiale au copleșit sistemul de canalizare al orașului, lăsând drumurile sub apă și obligând unii locuitori să folosească bărci mici pentru a se deplasa pe străzile inundate. Apa a inundat și clădirea Primăriei din Varna, inclusiv Oficiul Stării Civile, unde pagubele sunt încă în curs de evaluare.

Inundații masive pe litoralul bulgăresc

Au fost semnalate pagube semnificative și la Teatrul de Păpuși de Stat din Varna, unde furtunile puternice au prăbușit structura metalică a scenei de vară, iar ploaia a inundat spațiile de depozitare în care se aflau păpușile și echipamentul scenic. Ministrul Culturii, Evtim Miloshev, a luat legătura cu directoarea teatrului, Vera Stoykova, și a promis sprijin imediat din partea guvernului, în timp ce primarul orașului a promis, la rândul său, asistență din partea municipalității pentru refacerea clădirii.

Primarul orașului Varna, Blagomir Kotsev, a declarat că datele preliminare indică o cantitate de aproape 52 de litri de apă pe metru pătrat căzută într-o perioadă scurtă de timp. Pompierii au salvat persoane blocate într-un vehicul într-un pasaj subteran inundat de pe strada Shipka. Furtuna a avariat, de asemenea, semafoarele, a dislocat capacele de canalizare și a doborât doi copaci în cartierul Asparuhovo.

În ultimele 24 de ore, în districtele Burgas, Sliven, Yambol și Stara Zagora, Ministerul de Interne a declarat că linia de urgență 112 a primit peste 400 de sesizări privind incidente legate de furtună între orele 7:00 și 20:00.

Municipalitatea cea mai grav afectată a fost Primorsko, situată pe coasta sudică a Mării Negre, unde vânturile cu forța unui uragan au smuls acoperișul unei case și au avariat mai multe clădiri. Nu s-au înregistrat răniți în această localitate. În regiunea Burgas, autoritățile au înregistrat 65 de sesizări privind copaci căzuți, 19 canalizări și guri de canalizare blocate, precum și 10 clădiri rezidențiale și publice inundate din cauza avariilor la rețeaua de alimentare cu apă. Localitățile Pomorie, Primorsko, Tsarevo, Burgas și Nessebar s-au numărat printre cele mai afectate.

Echipele de urgență din Primorsko au mobilizat aproximativ 150 de angajați ai primăriei pentru a degaja drumurile și străzile. Primarul Ivan Gaikov a declarat că municipalitatea a reușit să facă față pagubelor, în ciuda gravității situației.

De asemenea, el a reiterat apelurile adresate instituțiilor de stat să rezolve problema vegetației crescute excesiv de-a lungul drumului Burgas-Primorsko, în apropierea Rezervației Ropotamo, afirmând că municipalitatea a avertizat în repetate rânduri cu privire la această problemă, dar nu poate efectua lucrări de întreținere în interiorul zonei protejate.

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