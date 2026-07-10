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Vacanță mai scumpă pentru turiști. Cât costă un desert și o supă rece tradițională pe litoralul bulgăresc

De: Elisa Tîrgovățu 10/07/2026 | 10:54
Vacanță mai scumpă pentru turiști. Cât costă un desert și o supă rece tradițională pe litoralul bulgăresc
Vacanță mai scumpă pentru turiști. Cât costă un desert și o supă rece tradițională pe litoralul bulgăresc / Sursa foto: Pexels
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Românii care își petrec vacanța de vară pe litoralul din Bulgaria ar putea avea parte de surprize neplăcute atunci când vine nota de plată. În urma unor verificări desfășurate de inspectorii fiscali, au fost identificate restaurante care cereau aproximativ 18 euro pentru o simplă felie de tort și 9 euro pentru o porție de tarator, celebra supă rece specifică Bulgariei. Cu toate acestea, autoritățile au precizat că prețurile ridicate nu reprezintă, în sine, o încălcare a legislației.

Reprezentanții fiscului din Bulgaria au precizat că legea le permite operatorilor economici să își stabilească liber tarifele practicate. Totuși, în situația în care acestea au fost crescute comparativ cu perioada anterioară, comercianții trebuie să demonstreze că scumpirile au la bază motive economice reale și obiective.

„Comercianții au dreptul să își prezinte explicațiile. Noi vom analiza dacă majorarea prețurilor este justificată din punct de vedere economic și dacă se datorează unor factori eco.”

Un restaurant foarte popular situat pe plaja Kavatsite, una dintre destinațiile turistice apreciate de pe litoralul Bulgariei, a intrat în atenția inspectorilor fiscali în urma unor controale. Verificările efectuate de Agenția Națională de Venituri (NRA) au scos la iveală că o parte dintre sumele încasate nu erau evidențiate conform prevederilor legale, motiv pentru care localul a fost supus unei anchete.

Imprimantă utilizată în locul unei case de marcat

În timpul verificărilor, inspectorii au constatat că restaurantul nu emitea bonuri prin intermediul unei case de marcat fiscale. Mai mult decât atât, localul folosea o imprimantă fără funcție fiscală. Astfel, tranzacțiile nu erau înregistrate în evidențele autorităților fiscale. Situația a fost confirmată de Anna Mitova, reprezentanta Agenției Naționale de Venituri din Bulgaria (NRA), într-o declarație preluată de BTA.

Pentru clarificarea situației, autoritățile au trimis de urgență un specialist autorizat care să recupereze informațiile stocate în echipamentul folosit de restaurant. După ce datele vor fi analizate, inspectorii vor calcula valoarea încasărilor care nu au fost declarate. Astfel, vor decide sancțiunile administrative prevăzute de legislație. În plus, unitatea poate fi amendată și pentru că nu a emis bonuri fiscale valide. Documentele înmânate clienților nu aveau statutul legal al unor bonuri fiscale, potrivit spuselor Annei Mitova.

Sursa foto: Pexels

ANAF intensifică controalele pe litoralul bulgăresc

Pe parcursul a două zile, inspectorii fiscali au verificat 76 de unități comerciale din Sozopol. În urma acțiunilor de control, au fost descoperite nereguli în 25 dintre acestea. Cea mai frecventă abatere a fost neemiterea bonurilor fiscale.

Anna Mitova a precizat că, deocamdată, niciun spațiu comercial din Sozopol nu a fost închis pentru această încălcare. Totuși, autoritățile au identificat mai multe unități care au fost surprinse pentru a doua oară în decurs de un an săvârșind aceeași abatere.

Autoritățile fiscale din Bulgaria au cerut explicații și documente justificative de la 50 de comercianți din Sozopol, în contextul suspiciunilor privind majorări nejustificate ale prețurilor după intrarea în vigoare a prevederilor referitoare la adoptarea monedei euro. Demersul a fost inițiat în urma numeroaselor sesizări și informații apărute în mass-media și pe platformele de socializare.

Totodată, între 29 iunie și 6 iulie, inspectorii Agenției Naționale de Venituri au desfășurat aproximativ 650 de verificări atât pe litoralul bulgăresc, cât și în alte regiuni ale țării. În urma acestor acțiuni, au fost constatate nereguli în 226 de cazuri.

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