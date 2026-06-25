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Vești proaste pentru românii care vor să meargă în Bulgaria! De la 1 august 2026, vor achita tarife mai mari

De: Elisa Tîrgovățu 25/06/2026 | 21:30
Vești proaste pentru românii care vor să meargă în Bulgaria! De la 1 august 2026, vor achita tarife mai mari
Litoralul Bulgariei, mai scump pentru români. Ce trebuie să știe înainte de vacanță / Sursa foto: Pexels
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Cei care și-au programat vacanța pe litoralul din Bulgaria ar trebui să fie la curent cu câteva modificări apărute recent. Chiar dacă această destinație continuă să fie foarte căutată de români în sezonul estival, prețurile au înregistrat creșteri, ceea ce înseamnă că turiștii vor trebui să își ajusteze bugetul și să aloce sume mai mari pentru concediu.

Cei care tranzitează Bulgaria sau și-au planificat concediul pe litoralul acestei țări ar trebui să ia în calcul cheltuieli mai ridicate.

Creșteri de costuri pentru românii care ajung în Bulgaria

Începând cu 1 august 2026, șoferii vor achita tarife mai mari pentru folosirea drumurilor, conform unui proiect de hotărâre aflat în consultare publică la Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din Sofia, scrie stiripesurse.ro.

Dacă proiectul va fi adoptat, costul vinietei anuale ar urma să urce de la 49,60 euro la 64,50 euro. Totodată, vor fi majorate și tarifele pentru variantele utilizate frecvent de turiști. Vinieta săptămânală ar ajunge la 10 euro, cea pentru weekend la 6,60 euro, iar permisul de o zi la 5,30 euro.

Autoritățile din Bulgaria au ales luna august pentru implementarea noilor tarife, o perioadă în care traficul de tranzit atinge valori maxime.

Sursa foto: Pexels

Prin urmare, românii care plănuiesc o vacanță pe litoralul bulgăresc sau doar tranzitează țara către alte destinații ar putea avea nevoie de un buget mai mare pentru deplasare.

Sancțiuni pentru șoferii care aruncă gunoaie pe geam

În România, potrivit Codului Rutier și Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, aruncarea mucurilor de țigară sau a altor gunoaie din autovehicul este încadrată ca abatere și se sancționează aspru.

Aruncarea de deșeuri pe geamul mașinii afectează atât curățenia, cât și mediul înconjurător, iar astfel de comportamente nu rămân nepedepsite. Cei care continuă să procedeze în acest fel pot primi sancțiuni consistente. Amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, la care se pot adăuga și puncte de penalizare, conform articolului 96 din Codul Rutier.

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