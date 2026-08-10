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Cum face Carmen Brumă gem de caise și piersici, cu adaos de fibre și fără zahăr: „Se face în maximum 15 minute”

De: Irina Maria Daniela 10/08/2026 | 05:40
Cum face Carmen Brumă gem de caise și piersici, cu adaos de fibre și fără zahăr. Sursa foto: captură video Facebook
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Specialista în nutriție a profitat de sezonul caiselor și al piersicilor pentru a face o rețetă diferită de gem. Carmen Brumă a realizat un desert fără zahăr și cu un adaos de fibre. Află modul de preparare!

Gem de caise și piersici cu adaos de fibre

Nutriționista a publicat pe contul ei de Facebook o nouă rețetă despre care spune că este delicioasă, dar nu prea arătoasă. Carmen Brumă a ales să reinterpreteze în stilul ei clasica rețetă de gem de caise și piersici.

„Neapărat trebuie să încercați gemul acesta de caise și piersici. Nu are zahăr, are adaos de fibre și se face în maximum 15 minute”, susține Carmen Brumă pe Facebook.

Ingrediente pentru gem de caise și piersici

  • 3 caise
  • o piersică mare
  • zeamă de lămâie
  • apă infuzată cu plante aromatice
  • suc de portocale
  • 2 fire de cimbru
  • 5-6 linguri de semințe de chia
  • semințe de dovleac

Cum face Carmen Brumă gemul

În continuare, specialista prezentă și în cadrul emisiunii „Medicool” a mărturisit că a făcut o cantitate moderată de gem. Aceasta a spălat și tocat fructele, pe care le-a pus apoi într-o tigaie pe foc mic.

Peste ele a adăugat apa infuzată și zeama de lămâie, precum și cele două crenguțe de cimbru. A lăsat tot amestecul să fiarbă și apoi a pasat compoziția cu un blender vertical, dar fără a o transforma într-un piure.

„Aveți nevoie de puține ingrediente, eu am folosit 3 caise și o piersică mare, le-am tocat, iar peste ele am pus apă cu zeamă de lămâie, în care am infuzat peste noapte diverse plante aromatice: mentă, busuioc, oregano, rozmarin.

Am adăugat în tigaie și niște portocală stoarsă, iar când fructele s-au înmuiat am pus și două fire de cimbru, mi se pare că are o aromă specială care merge foarte bine în combinația asta. Așa cum spuneam, când fructele s-au înmuiat, am băgat un pic și blenderul în ele, dar nu le-am zdrobit total.

Apoi am pus semințe de chia ecologice. Eu am pus 5-6 măsuri, cam 5-6 linguri. Am lăsat semințele de chia să absoarbă lichidul, am adăugat și niște semințe de dovleac ecologice, de foarte bună calitate și foarte gustoase. Am amestecat totul și când s-a răcit un pic, le-am pus într-un borcan de sticlă”, este modul de preparare simplu și rapid al nutriționistei.

Cum consumă Carmen Brumă acest gem

Spre finalul rețetei, vedeta TV a mărturisit că ea consumă acest produs dimineața, alături de iaurt. Gemul ei este dulce-acrișor, nu are un aspect tocmai obișnuit, dar compensează cu valorile sale nutriționale.

„Amestecul are un gust dulce-acrișor, un aport mare de fibre, calciu și magneziu și îl puteți ține la frigider. Mie îmi place să-l mănânc, de exemplu, dimineața cu iaurt. Da, știu, o să ziceți că arată ca o tocăniță, dar dați-i o șansă și nu o să regretați, vă garantez!”, susține Carmen Brumă despre rețeta sa.

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