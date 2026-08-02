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Dulcele recomandat de Carmen Brumă femeilor trecute de 40 de ani: „Desertul meu favorit în ultima vreme”

De: Irina Maria Daniela 02/08/2026 | 06:40
Dulcele recomandat de Carmen Brumă femeilor trecute de 40 de ani. Sursa foto: captură video Facebook Carmen Brumă
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Specialista în nutriție Carmen Brumă a publicat rețeta unui desert de vară, ușor de făcut, pe care îl recomandă tuturor femeilor trecute de vârsta de 40 de ani. Este delicios, fără zahăr și potrivit în zilele caniculare. Află cum se prepară!

Dulcele recomandat de Carmen Brumă

Carmen Brumă a publicat pe contul ei de Facebook o rețetă pe care susține că a gândit-o special pentru femeile trecute de 40 de ani. Este un desert care se ține la rece, în frigider, și este făcut numai din ingrediente sănătoase. În plus, nu necesită niciun fel de coacere și este preparat în doar câteva minute.

„Acesta nu e un desert întâmplător. E o combinație gândită pentru ce se întâmplă în corpul tău de femeie după 40 de ani. Desertul meu favorit în ultima vreme”, susține specialista în nutriție.

Cum prepari budinca lui Carmen Brumă

Pentru acest desert ușor de făcut și rapid, ai nevoie de câteva ingrediente pe care probabil le ai deja în casă:

  • 2 linguri de semințe de chia
  • chefir de capră (sau de care îți place ție)
  • prune deshidratate
  • o lingură cu vârf de cacao
  • 20 de grame de pudră proteică din zer
  • 2 linguri de ovăz
  • esență de cacao
  • scorțișoară după gust

Ai nevoie de un borcan cu închidere etanșă în care să adaugi toate ingredientele uscate, începând cu semințele de chia, apoi cacaoa, pudra proteică din zer și ovăzul. Adaugă apoi prunele deshidratate, chefirul și esența de cacao, apoi amestecă bine de tot până când ai o cremă omogenă. La final, lasă amestecul la rece pentru minimum o oră și pudrează-l cu scorțișoară înainte de a-l consuma.

Ce beneficii au ingredientele din această budincă

În continuare, Carmen Brumă explică pe scurt ce beneficii are fiecare ingredient folosit în această rețetă pentru organismul femeilor trecute de 40 de ani, mai ales pentru cele care se află deja la menopauză.

„Semințele de chia aduc fibre solubile care hrănesc microbiomul intestinal, același microbiom care influențează direct modul în care corpul tău procesează estrogenii.

Cefirul de capră adaugă probiotice vii care susțin acest ecosistem și vine cu un avantaj practic: e mai bine tolerat decât laptele, pentru că fermentarea reduce lactoza.

Prunele nu sunt doar pentru tranzit, sunt singurul fruct cu studii clinice care demonstrează efect pozitiv pe densitatea osoasă la femei după menopauză.

Ovăzul conține beta-glucani, fibre cu efect dovedit de reducere a LDL-colesterolului, relevant după 40 de ani, când profilul lipidic al femeilor începe să se modifice odată cu scăderea estrogenului.

Cacaoa aduce flavanoli cu efect benefic cardiovascular.

Scorțișoara contribuie la sensibilitatea la insulină, efect documentat în meta-analize, relevant direct când rezistența la insulină crește odată cu scăderea estrogenului.

Iar cele 20g de proteină din zer nu sunt un detaliu: zerul are cel mai ridicat conținut de leucină dintre sursele proteice, suficient pentru a activa sinteza proteică musculară. Mușchiul care se menține acum e metabolismul care funcționează mâine.

Aproximativ 400 de calorii. Fibre, proteine, calciu, magneziu, probiotice, flavanoli”, susține Carmen Brumă despre rețeta care a cucerit-o în vara aceasta.

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