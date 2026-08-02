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A murit Richard L. O’Connor, producător premiat cu Emmy, cunoscut pentru filmele „On Golden Pond” și „The Muppet Movie”

De: Irina Maria Daniela 02/08/2026 | 07:30
A murit Richard L. O’Connor, producător premiat cu Emmy, cunoscut pentru filmele „On Golden Pond” și „The Muppet Movie”
A murit Richard L. O’Connor. Sursa foto: arhiva familiei
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Richard L. O’Connor, producător american premiat cu Emmy și executiv responsabil pentru filme precum „On Golden Pond”, „The Muppet Movie” și „Across 110th Street”, a murit la vârsta de 96 de ani. Află mai multe detalii!

Producătorul Richard L. O’Connor a murit

Vești triste în cinematografia de peste hotare! Producătorul Richard L. O’Connor a murit la vârsta de 96 de ani, potrivit hollywoodreporter.com. Decesul a avut loc pe 22 iulie, în Palm Desert, California, unde a locuit timp de peste două decenii după ce s-a retras din activitate.

Anunțul trist a fost făcut de familia acestuia, după ce au păstrat vestea tristă în secret pentru a avea parte de intimitate în aceste clipe grele. Înmormântarea va avea loc pe 8 august, la ora 13:00, la Biserica Catolică St. Anthony din Mendocino, California.

Richard L. O’Connor a lăsat în urmă o familie numeroasă: pe cea de-a patra soție a sa, Brona, pe fiicele Kathleen, Triglia și Karen, precum și copiii vitregi Kate, Marc și Matt. De asemenea, avea patru nepoți – Rachael, Kayleigh, Seth și Joshua –, doi strănepoți, Jessica și Carter, și o stră-strănepoată, Bayleigh.

Cine a fost Richard Lynn O’Connor

Producătorul s-a născut pe 7 ianuarie 1930, în San Francisco, și a avut un frate geamăn pe nume Don. Mama lor, Doris, a acceptat un post de profesoară pe coasta Mendocino și familia s-a mutat acolo. Tatăl lor, Lester, a rămas în Richmond, California, unde a lucrat pentru compania Standard Oil.

Casa în care Richard și fratele lui au copilărit era și scoală locală. Aceasta a fost separată de sala de clasă printr-un simplu perete. Cei doi frați au absolvit liceul în Richmond. Între 1950 și 1951 au servit în Corpul Pușcașilor Marini ai Statelor Unite, în timpul Războiului din Coreea.

După aceea, O’Connor și-a început cariera la CBS Television City din Los Angeles, în camera de corespondență. Apoi în 1970 a început să coordoneze logistica de afaceri pentru producții de film și televiziune. În scurt timp, a devenit unul dintre cei mai respectați executivi de producție de la Hollywood.

Acesta a produs mai multe filme printre care și:

  • Wild Texas Wind (1991)
  • Distant Thunder (1988)
  • miniseria Fatal Vision
  • A Death in California
  • Tom Clancy’s OP Center
  • Amerika

A câștigat un premiu Emmy

Richard L. O’Connor a primit premiul Emmy în 1990 pentru producția filmului de televiziune „A Mother’s Courage: The Mary Thomas Story”. Filmul a fost difuzat de NBC și a avut-o în rol principal pe actrița Alfre Woodard. De-a lungul carierei sale, a fost implicat și în numeroase proiecte de televiziune.

Acesta a mai ocupat funcția de executiv responsabil de producție pentru numeroase filme, printre care:

  • Hickey & Boggs (1972);
  • Movie, Movie (1978), regizat de Stanley Donen;
  • Borderline (1980);
  • Raise the Titanic (1980);
  • Hard Country (1981);
  • Barbarosa (1982).

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