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Horoscop rune azi, 2 august 2026. Ehwaz este fermă: nu-i lăsa pe cei dragi să te împovăreze cu mai mult decât poți duce!

De: Irina Maria Daniela 02/08/2026 | 08:00
Horoscop rune azi, 2 august 2026. Ehwaz este fermă: nu-i lăsa pe cei dragi să te împovăreze cu mai mult decât poți duce!
Horoscop rune azi, 2 august 2026. Sursa foto: Shutterstock
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Citirea completă a runelor de duminică, 2 august. Universul transmite un mesaj important: graba și nervii pot strica orice plan. Zodiile trebuie să aibă mare grijă azi la cum gestionează situațiile neprevăzute și să petreacă timp în natură, alături de cei dragi. Află mai multe detalii!

Zodia Berbec – runa Ansuz

Ansuz poate simboliza figura unui lider spiritual, unul pe care tul în urmărești mereu. El te poate ajuta pe partea spirituală, să evoluezi mai rapid sau să înțelegi ce mesaje îți trimite universul din partea Divinității. Nu sta nepăsător, analizează cu atenție semnele care vin spre tine.

Zodia Taur – runa Ehwaz cu fața în jos

Treci deja prin niște clipe grele și oamenii din jur vor veni spre tine să te împovăreze și mai mult cu greutățile lor. Nu trebuie să le permiți să te încarce cu mai mult decât poți duce. Trebuie să înveți să spui nu atunci când nu ai chef sau nu poți face ceva. Ține bine de energia ta! Petrece timp singur, fără să te simți ca un egoist pentru că ai grijă de sănătatea ta.

Zodia Gemeni – runa Jera

Runa de azi vine cu vești bune! Zilele următoare sunt favorabile pentru ducerea la bun sfârșit a unui proiect. Rezultatul final depinde numai de tine, de cât de perseverent vei fi pentru a obține ceea ce îți dorești. Schimbările bruște nu îți vor aduce nimic bun.

Zodia Rac – runa Othila

Relațiile cu cei din jur nu durează o veșnicie. Unii oameni vor fi cu tine până la moarte, alții doar o perioadă. Trebuie să ții minte acest aspect, chiar dacă te doare. Nu poți determina un om să se schimbe doar pentru că îl iubești. Acest lucru îl va face să plece. Tot ce poți face este să te bucuri de prezența celor din viața ta, acceptându-i așa cum sunt.

Zodia Leu – runa Isa

Îți tot apar obstacole sau piedici în cale în aceste zile? Runa de azi spune clar că este timpul să te oprești din drumul tău și să analizezi situația. Nu te grăbi, gândește totul îndelungat. Răspunsurile vor veni spre tine numai în momentul în care vei fi pregătit să le primești.

Zodia Fecioară – runa Mannaz

Runa simbolizează aspecte care țin de familie, prieteni sau comunitatea din care faci parte. Este timpul să analizezi unele relații și să le repari, dacă este cazul. Trebuie să renunți la cele care nu îți fac bine. Vei primi sprijin din partea prietenilor care țin la tine și din partea familiei. Te vor ghida și te vor sprijini.

Zodia Balanță – runa Sowelu

Runa aceasta reprezintă soarele și energia lui, precum și revelația, spiritul vieții, energia fără limite și tăria de caracter. Aduce cu ea darul înțelegerii și capacitatea de a învăța. Mai reprezintă și sănătatea, dar și forța pozitivă a atacului. Vestea pe care o aduce e clară: binele învinge răul, lumina cucerește întunericul. Folosește-te de bine pentru a alunga răul din viața ta.

Zodia Scorpion – runa Odin

Runa zilei de azi vine cu un mesaj clar: trebuie să începi să cauți cunoașterea profundă și adevărul. Este timpul să îți lărgești orizonturile si să „ataci” noi subiecte. Trebuie să rămâi cu mintea deschisă la idei noi și să-ți dai voie să fii curios. Toată înțelepciunea pe care o vei acumula zilele acestea îți aduce claritate și direcție.

Zodia Săgetător – runa Fehu cu fața în jos

Dacă ceva nu ți-a ieșit zilele acestea, nu te lăsa descurajat. Runa spune că nu trebuie să renunți niciodată atunci când îți dorești ceva cu adevărat. Tot ce trebuie să faci este să înveți din trecut și din prezent ca viitorul tău să fie mai luminos. Dacă te-ai împotmolit, cere ajutorul cuiva.

Zodia Capricorn – runa Inguz cu fața în sus

Cei dragi sunt parte din viața ta și drumul tău este mai bogat pentru că și tu faci parte din viața lor. Nu uita să visezi la un viitor mai bun. Chiar dacă nu poți schimba trecutul, ține minte că el îți poate ghida direcția în viitor. Nu lăsa trecutul să te distragă de la prezent. Este timpul să mergi înainte și să ai parte de noi începuturi.

Zodia Vărsător – runa Nauthiz

Cu toate că are conotații negative, runa atrage atenția că te afli într-o situație din care trebuie să scapi neapărat. Ea îți arată că ceva lipsește. Deci trebuie să faci ceva de a scăpa din situația în care te afli acum și să scapi de această lipsă, fie că este vorba despre viața materială, fie că este vorba despre cea spirituală.

Zodia Pești – runa Teiwaz inversată

Trebuie să fii cu băgare de seamă dacă participi la competiții sau confruntări zilele acestea. Ai grijă cu ce arme alegi să lupți pentru a-ți asigura reușita. Dacă nu ai echilibru, riști să-ți cauzezi probleme legale. Trebuie să știi când să avansezi și când să te oprești. Vei fi ambițios și motivat de câștig.

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