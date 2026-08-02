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Modificare uriașă în grila Antenei 1. Am aflat câte zile pe săptămână va fi difuzat sezonul 10 de la Insula Iubirii

De: Anca Chihaie 02/08/2026 | 08:41
Modificare uriașă în grila Antenei 1. Am aflat câte zile pe săptămână va fi difuzat sezonul 10 de la Insula Iubirii
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Antena 1 pregătește o grilă de toamnă diferită față de cea cu care și-a obișnuit telespectatorii în ultimii ani. Odată cu debutul noilor sezoane ale celor mai urmărite producții, postul va schimba inclusiv zilele în care acestea vor fi difuzate, iar cea mai importantă modificare vizează emisiunea Insula Iubirii.

Cel de-al zecelea sezon al reality show-ului va avea premiera pe 4 septembrie, însă, spre deosebire de edițiile anterioare, nu va mai fi difuzat în timpul săptămânii și nici de trei ori pe săptămână. Antena 1 a decis să mute producția în weekend, ceea ce reprezintă una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în ceea ce privește programarea emisiunii.

Modificare uriașă în grila Antenei 1

Noua strategie vine odată cu lansarea grilei de toamnă, care va include trei producții importante: Destine cu parfum de lavandă, Insula Iubirii și Asia Express. Fiecare dintre acestea va ocupa un interval bine stabilit în programul săptămânal.

Primul proiect care va intra în grilă este Destine cu parfum de lavandă, al cărui ultim sezon va debuta pe 27 august. Serialul va avea însă un regim diferit de difuzare față de alte producții și va putea fi urmărit într-o singură zi a săptămânii, respectiv joia, cu câte un episod.

La doar câteva zile distanță va începe și Insula Iubirii, sezonul aniversar cu numărul 10, programat să debuteze pe 4 septembrie. Reality show-ul va fi difuzat exclusiv vinerea și sâmbăta, câte două ediții în fiecare săptămână.

Schimbarea este una importantă, având în vedere că toate sezoanele precedente au fost programate în timpul săptămânii, iar publicul era obișnuit să urmărească emisiunea în trei seri diferite. Mutarea în weekend schimbă complet ritmul de difuzare și, implicit, durata întregului sezon.

Grila de toamnă va fi completată de Asia Express, unul dintre cele mai așteptate formate ale postului. Noul sezon va începe pe 6 septembrie și va beneficia de cea mai mare expunere dintre toate producțiile Antenei 1. Emisiunea va fi difuzată patru zile pe săptămână, în fiecare duminică, luni, marți și miercuri.

Astfel, fiecare dintre cele trei producții va avea propriul interval dedicat, fără să se suprapună. Programul săptămânal va arăta astfel:

Duminică – Asia Express;
Luni – Asia Express;
Marți – Asia Express;
Miercuri – Asia Express;
Joi – Destine cu parfum de lavandă;
Vineri – Insula Iubirii;
Sâmbătă – Insula Iubirii.

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