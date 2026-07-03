Răsturnare de situație la Burlacii: Foc în Paradis. Pe cine au scos din schemă boșii de la PRO TV pentru a-i face loc câștigătorului de la Kanal D

Înainte la Burlacii: Foc în Paradis să ajungă pe micile ecrane, informațiile din culisele noului reality-show de la PRO TV continuă să se schimbe de la o zi la alta. După ce Adelina Pestrițu a confirmat oficial că va prezenta producția, o nouă mutare pare să răstoarne lista concurenților despre care se vorbea până acum. Este vorba despre un switch pe care l-au făcut boșii de la Pro TV, între doi foști, celebri în showbiz. N-are rost să vă mai ținem în suspans și vă spunem că e vorba despre Bogdan Mocanu și fosta lui iubită, Iasmina, pe care ar fi scos-o din schemă. CANCAN.RO are detalii de senzație, pe care vi le prezintă în rândurile de mai jos.

Răstrurnare de situație în cadrul show-ului care va debuta la Pro TV, Burlacii: Foc în Paradis! Filmările se apropie, iar culisele noului reality-show sunt mai fierbinți decât competiția în sine. După ce Adelina Pestrițu a anunțat oficial că va prezenta emisiunea care se va filma în Turcia, avem informații noi despre distribuția concurenților, iar una dintre schimbări ridică deja multe semne de întrebare. Nici n-ar avea cum altfel. Vorbim despre un război între foștti!

Pro TV a schimbat strategia la Burlacii: Foc în Paradis

CANCAN.RO dezvăluia încă de acum ceva timp că Pro TV pregătise o strategie clară pentru noul format. Să aducă în aceeași emisiune nume cunoscute din reality-show-uri care au făcut audiență în trecut. Mai exact, au adus vedete „deturnate” de la Antena 1 și Kanal D, care s-au făcut remarcate prin intermediul emisiunilor Insula Iubirii și Puterea Dragostei ori Casa Iubirii. Printre aceștia, una dintre persoanele care s-au prezentat la casting a fost Ismina, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, numai că, potrivit informațiilor care circulă pe la colțuri, planul ar fi fost modificat pe ultima sută de metri.

În locul Iasminei, cel care va pleca în Turcia la filmări ar fi chiar Bogdan Mocanu. Mutarea este neașteptată, iar întrebările nu au cum să nu răsară. Oare alegerea producătorilor a fost făcută strict ca o strategie de interior sau Bogdan Mocanu ar fi reușit să tragă niște sfori și să își securizeze locul în competiție, în timp ce Iasmina a ieșit complet din schemă? Nu știm exact. Și mai interesant ar fi să-i vedem pe amândoi în Turcia, în cadrul competiției, cum încearcă fiecare dintre ei să le fure inima și mințile altor concurenți. Sau cine știe, poate se va reînnoda lanțul de iubire, care s-a rupt după un an de relație. Printre cei care s-au prezentat la castigul care a avut loc în luna mai se mai numără și Roxana Buzoiu (fostă concurentă Casa Iubirii), Alex Bobicioiu (Puterea Dragostei), Tina Ulmeanu (fostă ispită la Insula Iubirii), Yamato Zaharia, Maria Tebieș (fostă ispită la Insula Iubirii), Radu Nițu (Casa Iubirii), Codruț Pop (Puterea Dragostei), Mihai Florea (fost concurent Puterea Dragostei). Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile și cum se va apride, de fapt, focul în Paradis.

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