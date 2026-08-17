Cristina Petre, prima reacție după mesajul îngrijorător postat de Andrei Rotaru: ”Poate are pe altcineva, altă soție!”

Mesajul care a dat de gândit! Fostul concurent de la Insula Iubirii a publicat o postare cu iz de adio, iar cuvintele sale au ridicat semne de întrebare în rândul celor care îl urmăresc. Fără să ofere prea multe explicații, acesta a lăsat să se înțeleagă că trece printr-un moment delicat. Ce se întâmplă, de fapt, în viața lui? CANCAN.RO are, în exclusivitate, reacția Cristinei Petre.

Andrei Rotaru lasă să se înțeleagă că se află în fața unui final și își ia rămas bun de la persoana pe care o consideră „iubirea” și „totul” său. Postarea nu i-a lăsat indiferenți pe fanii lui, care au început imediat să caute explicații și să se întrebe dacă mesajul are legătură cu Cristina. În comentarii, aceștia l-au întrebat direct dacă s-a despărțit din nou de fosta lui soție sau dacă de data aceasta renunță la ea pe bune, din toate punctele de vedere. Andrei nu a oferit până acum nicio explicație cu privire la ceea ce se află, de fapt, în spatele mesajului.

Andrei Rotaru, din nou la final de drum?

Andrei și Cristina au avut o poveste de iubire extrem de tumultuoasă, presărată cu despărțiri, împăcări și momente care i-au ținut constant în atenția publicului. De această dată, însă, Cristina a declarat că nu o mai interesează ce face fostul soț și că nu mai dorește să facă niciun comentariu la adresa lui. Nu îl mai urmărește pe rețelele de socializare de ceva vreme și susține că, pentru ea, această poveste s-a încheiat definitiv, fără nicio cale de împăcare vreodată.

CANCAN: Ai văzut mesajul postat de Andrei?

Cristina: Nu am văzut mesajul. Nu vreau să vorbesc în necunoștință de cauză. Nu ne mai urmărim pe rețelele de socializare de aproximativ 3 luni, cam așa. Nu pot să comentez, pentru că nu știu în ce context este pus. Noi am divorțat acum doi ani și ceva, deci nu cred că este pentru mine. Poate are pe altcineva, altă soție. Asta este o glumă, bineînțeles.

CANCAN: Ați mai vorbit?

Cristina: Nu, nu. O să vină interviurile noastre de la Insulă, unde sper să se înțeleagă mai bine povestea. Ulterior, am filmat și eu un podcast după apariția lui la Capatos, pentru că am vrut și eu un drept la replică și cam atât. Nu am nimic de adăugat sau comentat la adresa lui.

Cristina:”Îi doresc tot binele din lume, dar departe de mine!”

CANCAN: Tu ai decis să nu vă mai urmăriți?

Cristina: Așa am considerat eu că este necesar. Eu am făcut asta. A încercat o perioadă. Noi ne-am despărțit în aprilie, am mai vorbit amical trei săptămâni, după care a trebuit să rup orice relație cu el. După, m-a mai căutat prin diverse persoane sau conturi făcute noi, dar a înțeles după aceea că nu este cazul.

CANCAN: Există realmente o cale de împăcare?

Cristina: Nu. Îi doresc tot binele din lume, dar departe de mine!

Poate că, după toate momentele prin care au trecut, a venit timpul ca fiecare să își vadă de propriul drum. Au avut o poveste intensă, cu multe urcușuri și coborâșuri, iar acum rămâne de văzut dacă acest final va fi, de data aceasta, unul definitiv. Sperăm însă ca, indiferent de ce va urma, să fie un final cu bine pentru amândoi și ca fiecare să își găsească liniștea, fericirea și echilibrul de care are nevoie.

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