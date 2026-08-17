Acasă » Exclusiv » Cristina Petre, prima reacție după mesajul îngrijorător postat de Andrei Rotaru: ”Poate are pe altcineva, altă soție!”

Cristina Petre, prima reacție după mesajul îngrijorător postat de Andrei Rotaru: ”Poate are pe altcineva, altă soție!”

De: roxana tudorescu 17/08/2026 | 18:51
Cristina Petre, prima reacție după mesajul îngrijorător postat de Andrei Rotaru: ”Poate are pe altcineva, altă soție!”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mesajul care a dat de gândit! Fostul concurent de la Insula Iubirii a publicat o postare cu iz de adio, iar cuvintele sale au ridicat semne de întrebare în rândul celor care îl urmăresc. Fără să ofere prea multe explicații, acesta a lăsat să se înțeleagă că trece printr-un moment delicat. Ce se întâmplă, de fapt, în viața lui? CANCAN.RO are, în exclusivitate, reacția Cristinei Petre. 

Andrei Rotaru lasă să se înțeleagă că se află în fața unui final și își ia rămas bun de la persoana pe care o consideră „iubirea” și „totul” său. Postarea nu i-a lăsat indiferenți pe fanii lui, care au început imediat să caute explicații și să se întrebe dacă mesajul are legătură cu Cristina. În comentarii, aceștia l-au întrebat direct dacă s-a despărțit din nou de fosta lui soție sau dacă de data aceasta renunță la ea pe bune, din toate punctele de vedere. Andrei nu a oferit până acum nicio explicație cu privire la ceea ce se află, de fapt, în spatele mesajului.

Andrei Rotaru, din nou la final de drum?

Andrei și Cristina au avut o poveste de iubire extrem de tumultuoasă, presărată cu despărțiri, împăcări și momente care i-au ținut constant în atenția publicului. De această dată, însă, Cristina a declarat că nu o mai interesează ce face fostul soț și că nu mai dorește să facă niciun comentariu la adresa lui. Nu îl mai urmărește pe rețelele de socializare de ceva vreme și susține că, pentru ea, această poveste s-a încheiat definitiv, fără nicio cale de împăcare vreodată.

Andrei nu a clarificat până acum ce se află în spatele mesajului
CANCAN: Ai văzut mesajul postat de Andrei?

Cristina: Nu am văzut mesajul. Nu vreau să vorbesc în necunoștință de cauză. Nu ne mai urmărim pe rețelele de socializare de aproximativ 3 luni, cam așa. Nu pot să comentez, pentru că nu știu în ce context este pus. Noi am divorțat acum doi ani și ceva, deci nu cred că este pentru mine. Poate are pe altcineva, altă soție. Asta este o glumă, bineînțeles.

CANCAN: Ați mai vorbit?

Cristina: Nu, nu. O să vină interviurile noastre de la Insulă, unde sper să se înțeleagă mai bine povestea. Ulterior, am filmat și eu un podcast după apariția lui la Capatos, pentru că am vrut și eu un drept la replică și cam atât. Nu am nimic de adăugat sau comentat la adresa lui.

Cristina:”Îi doresc tot binele din lume, dar departe de mine!”

CANCAN: Tu ai decis să nu vă mai urmăriți?

Cristina: Așa am considerat eu că este necesar. Eu am făcut asta. A încercat o perioadă. Noi ne-am despărțit în aprilie, am mai vorbit amical trei săptămâni, după care a trebuit să rup orice relație cu el. După, m-a mai căutat prin diverse persoane sau conturi făcute noi, dar a înțeles după aceea că nu este cazul.

Andrei a spus de ce nu a schimbat numele pe Facebook
Cristina Petre, prima reacție după mesajul postat de Andrei Rotaru. sursa – social media

CANCAN: Există realmente o cale de împăcare?

Cristina: Nu. Îi doresc tot binele din lume, dar departe de mine!

Poate că, după toate momentele prin care au trecut, a venit timpul ca fiecare să își vadă de propriul drum. Au avut o poveste intensă, cu multe urcușuri și coborâșuri, iar acum rămâne de văzut dacă acest final va fi, de data aceasta, unul definitiv. Sperăm însă ca, indiferent de ce va urma, să fie un final cu bine pentru amândoi și ca fiecare să își găsească liniștea, fericirea și echilibrul de care are nevoie.

NU RATA: De ce apare încă drept Cristina Rotaru pe Instagram, deși a divorțat de Andrei? Fosta concurentă de la Insula Iubirii a lămurit totul

CITEȘTE ȘI: Cristina Petre a lăsat trecutul în urmă. „Am pierdut multe pe drum”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Denis Rîmniceanu, implicat într-un accident rutier. Colegul de scenă al lui Babasha și-a avariat grav bolidul
Exclusiv
Denis Rîmniceanu, implicat într-un accident rutier. Colegul de scenă al lui Babasha și-a avariat grav bolidul
Foștii concurenți de la Power Couple sunt împreună de șase ani, dar povestea lor a început cu stângul. Andrei Niculae: „Nu îmi doream o relație”
Exclusiv
Foștii concurenți de la Power Couple sunt împreună de șase ani, dar povestea lor a început cu stângul.…
A făcut GRĂTAR și a ajuns într-o situație neașteptată! Ce a pățit un turist în Creta
Mediafax
A făcut GRĂTAR și a ajuns într-o situație neașteptată! Ce a pățit un...
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă la CEDO”
Gandul.ro
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință. Cum a ajuns să aibă probleme cu legea
Adevarul
Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință....
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină
Digi24
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu...
Hackerul „Virus”, condamnat în SUA în dosarul Gozi, PRINS la Sinaia cu plăcuțe diplomatice FALSE
Mediafax
Hackerul „Virus”, condamnat în SUA în dosarul Gozi, PRINS la Sinaia cu plăcuțe...
Parteneri
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea lor în cazul unui divorț
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote ciudate.” Ce scrie pe cruce?
Click.ro
33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote...
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Digi 24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem...
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine...
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă la CEDO”
Gandul.ro
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cine sunt concurentele de la Mireasa, sezonul 14. Primele imagini cu femeile care speră să-și găsească ...
Cine sunt concurentele de la Mireasa, sezonul 14. Primele imagini cu femeile care speră să-și găsească sufletul pereche
Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică. Decizia luată după ani de transformări: „O să ...
Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică. Decizia luată după ani de transformări: „O să remediez situația!”
Mihai Bobonete, de nerecunoscut după ce a slăbit considerabil: ”Credeam că e Smiley în prima poză”
Mihai Bobonete, de nerecunoscut după ce a slăbit considerabil: ”Credeam că e Smiley în prima poză”
Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
Ultimul mesaj postat de Marius Tatolici. Ce a transmis nepotul lui Mircea Rednic, cu câteva zile înainte ...
Ultimul mesaj postat de Marius Tatolici. Ce a transmis nepotul lui Mircea Rednic, cu câteva zile înainte să moară
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Vezi toate știrile