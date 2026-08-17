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Cine sunt concurentele de la Mireasa, sezonul 14. Primele imagini cu femeile care speră să-și găsească sufletul pereche

De: Andreea Stăncescu 17/08/2026 | 19:10
Cine sunt concurentele de la Mireasa, sezonul 14. Primele imagini cu femeile care speră să-și găsească sufletul pereche
Cum arată concurentele noului sezon Mireasa
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Un nou capitol începe în casa Mireasa. Astăzi, 17 august, emisiunea a revenit pe micile ecrane cu un nou sezon, iar zece tinere au pășit în competiție hotărâte să își găsească partenerul alături de care să își construiască o relație și, de ce nu, să ajungă la altar. 

Pe parcursul următoarelor luni, tinerele vor locui în casa Mireasa și vor avea ocazia să îi cunoască pe băieții care își doresc, la rândul lor, o relație serioasă. În tot acest timp, publicul va urmări apropierile, emoțiile și poveștile de iubire care se vor contura. Emisiunea este prezentată de Simona Gherghe, care va fi alături de concurenți pe durata sezonului.

Cine sunt concurentele noului sezon Mireasa

Amira are 27 de ani și este din București. A absolvit un program de master, iar în prezent nu are un loc de muncă.

Sursa foto: Captură Antena 1

Maria are 23 de ani și vine din Craiova. Lucrează într-un call center din domeniul energiei electrice și este pregătită pentru o nouă experiență.

Sursa foto: Captură Antena 1

Evelina, în vârstă de 29 de ani, s-a născut la Iași. A lucrat timp de un deceniu în regim hotelier, acumulând experiență în acest domeniu.

Sursa foto: Captură Antena 1

Anne-Mary, în vârstă de 23 de ani, locuiește la Viena și lucrează ca agent imobiliar. Ea spune că nu intenționează să se mute în România, dorind să își continue cariera peste hotare.

Sursa foto: Captură Antena 1

Irina lucrează ca secretară într-un birou notarial. Are 30 de ani și locuiește în Buzău.

Sursa foto: Captură Antena 1

Veronica este din Chișinău, Republica Moldova și are de 32 de ani. Este pasionată de muzică și a făcut parte din corul Catedralei, iar acum își dorește să transforme această pasiune într-o carieră.

Sursa foto: Captură Antena 1

Rebeca este din Craiova și are 27 de ani. Lucrează ca tehnician de unghii.

Sursa foto: Captură Antena 1

Claudia, în vârstă de 24 de ani, este din București și lucrează de patru ani ca manichiuristă. Tânăra își dorește să își găsească un partener potrivit.

Sursa foto: Captură Antena 1

La doar 21 de ani, Andreea lucrează în HoReCa și ocupă funcția de șefă de sală într-un restaurant. Ea este originară din Râmnicu Vâlcea.

Sursa foto: Captură Antena 1

Paula are 22 de ani și este stabilită în Germania. În trecut a lucrat în domeniul farmaceutic.

Sursa foto: Captură Antena 1

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