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Dan Bittman nu se mai ascunde, dar nici asumat nu e! L-am prins de mânuță cu doctorița lui la LOFT: „Doar ne distrăm”

De: Adrian Vâlceanu 16/08/2026 | 20:00
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Zi de bifat în calendar pentru artistul Dan Bittman (64 de ani). Se știe că solistul Holograf a fost mereu un mare iubăreț, înconjurat de femei frumoase, întotdeauna cu ochii după ceva frumos, dar de data asta chiar a dat lovitura. CANCAN.RO l-a surprins din nou în compania unei superbe doctorițe cu ochi verzi, și de data asta nu mai e nimic secret, pentru că s-au dus să-și anunțe combinația chiar în LOFT Mamaia, locul unde mergi să fii văzut! Avem imagini cu noua iubită a lui Bittman, dar și declarații suprinzătoare făcute de artist! Nu se mai ascunde, dar nici asumat nu e!

Îmbrăcată toată în alb, ca o mireasă (oops, n-am vrut să insinuăm nimic!), perechea lui Dan Bittman face un contrast total cu prima ei apariție la brațul marelui cântăreț, prin noiembrie 2025. Imaginile preluate recent de zeci de site-uri pot fi văzute AICI. Pe atunci doamna doctor Andreea era îmbrăcată complet în negru, cu un costum de rockeriță fericită, nu supărată, mândră de inelul de pe deget, cu un zâmbet uriaș, frumos.

Dan Bittman s-a afișat la LOFT cu domnișoara doctor

La fel de uriaș a fost zâmbetul ei când Dan Bittman a fost întrebat de reporterul CANCAN.RO dacă iubește din nou. Răspunsul însă a cam descumpănit-o pe frumoasa din Constanța. Schimbul de replici a decurs cam așa:

Reporter: „O întrebare. Dan Bittman iubește din nou?”

Dan Bittman: „Nu. Nu, doar ne distrăm”. Mucalit ca întotdeauna.

În acel moment camera surprinde cu iubita lui Bittman izbucnește de-a dreptul în râs, ceea ce confirmă faptul că da, cei doi simpatici amorezi se distrează bine împreună.

Bittman și partenera sa părăsesc clubul

Ce-o drept, Dan Bittman are o vârstă, are nevoie de un medic doar al său, ea e specializată pe fizioterapie, nu e o idee rea, până la urmă. Mai ales că de cum o vezi simți că prinzi… puteri!

Chiar dacă are părul alb, Bittman pare cât se poate de în putere. Intră sigur pe el în LOFT, cu bruneta la braț, în timp ce o roabă cu șampanie se dă la o parte să le facă loc. Doamna doctor dansează, se simte nemaipomenit, mai ales că e în compania unui bărbat așa celebru și de viață.

Tânăra doctoriță arată superb în alb

După câteva ore în clubul ticsit de oameni îmbrăcați în alb, cei doi ies și se îndreaptă spre zona de pick-up, unde așteaptă un Uber. La cum arată, și mai ales la ce rochie are ea, ai zice că tocmai au ieșit de la salonul de nunți și așteaptă limuzina pe care scrie „Just Married”, ca să-i ia și să-i ducă în luna de miere.

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