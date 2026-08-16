Cod galben de caniculă în 17 județe. Vremea se răcește brusc în jumătatea de nord a țării

Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru 17 județe din țară. Luni, temperaturile vor crește considerabil, iar maximele vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, în special în zonele vizate de avertizare.

Spre seară, vremea se va schimba brusc. Sunt prognozate intensificări ale vântului, averse torențiale și vijelii, iar temperaturile vor scădea accentuat până marți.

România trece printr-o schimbare bruscă de vreme

Pentru ziua de luni, 17 august, meteorologii au anunțat un episod de căldură intensă, cu avertizarea în vigoare între orele 10:00 și 21:00. Fenomenul va afecta mai multe regiuni din țară, printre care Banatul, Crișana, Maramureșul, zonele vestice și sud-vestice ale Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei.

În aceste regiuni, mercurul din termometre va urca până la 35 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Câmpia de Vest. Pe fondul valorilor termice ridicate, senzația de disconfort va fi accentuată, iar în anumite localități indicele temperatură-umezeală poate ajunge la nivelul critic de 80 de unități.

Temperaturile scad cu până la 10 grade

După episodul de căldură, vremea se va schimba începând de luni seară. Potrivit informării meteorologice, intervalul urmărit este 17 august, ora 21:00 – 18 august, ora 21:00, perioadă în care sunt așteptate fenomene meteo severe în mai multe zone ale țării.

În cursul nopții de luni spre marți, în vestul României, rafalele de vânt pot ajunge la 40-50 km/h, iar izolat vor depăși 50-60 km/h. Pe parcursul zilei de marți, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a teritoriului.

Frontul atmosferic va aduce și ploi abundente, cantitățile de apă urmând să atingă în general 15-20 de litri pe metru pătrat, în timp ce local pot fi depășite valorile de 20-25 de litri. Meteorologii avertizează, de asemenea, asupra riscului de vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni.

Valul de căldură va fi urmat, marți, de o schimbare radicală a condițiilor meteo. În nordul, centrul, vestul și sud-vestul țării, temperaturile vor coborî considerabil față de ziua precedentă, cu până la 8-10 grade sau chiar mai mult. Maximele se vor situa între 19 și 28 de grade Celsius, iar cele mai reci valori sunt prognozate în nordul Moldovei.

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Prognoza meteo azi, 16 august 2026. România se încălzește din nou. Temperaturi de până la 35 de grade duminică