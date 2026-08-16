Acasă » Știri » Cod galben de caniculă în 17 județe. Vremea se răcește brusc în jumătatea de nord a țării

Cod galben de caniculă în 17 județe. Vremea se răcește brusc în jumătatea de nord a țării

De: Elisa Tîrgovățu 16/08/2026 | 18:53
Cod galben de caniculă în 17 județe. Vremea se răcește brusc în jumătatea de nord a țării / Sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru 17 județe din țară. Luni, temperaturile vor crește considerabil, iar maximele vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, în special în zonele vizate de avertizare.

Spre seară, vremea se va schimba brusc. Sunt prognozate intensificări ale vântului, averse torențiale și vijelii, iar temperaturile vor scădea accentuat până marți.

România trece printr-o schimbare bruscă de vreme

Pentru ziua de luni, 17 august, meteorologii au anunțat un episod de căldură intensă, cu avertizarea în vigoare între orele 10:00 și 21:00. Fenomenul va afecta mai multe regiuni din țară, printre care Banatul, Crișana, Maramureșul, zonele vestice și sud-vestice ale Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei.

În aceste regiuni, mercurul din termometre va urca până la 35 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Câmpia de Vest. Pe fondul valorilor termice ridicate, senzația de disconfort va fi accentuată, iar în anumite localități indicele temperatură-umezeală poate ajunge la nivelul critic de 80 de unități.

Sursa-colaj CANCAN.RO

Temperaturile scad cu până la 10 grade

După episodul de căldură, vremea se va schimba începând de luni seară. Potrivit informării meteorologice, intervalul urmărit este 17 august, ora 21:00 – 18 august, ora 21:00, perioadă în care sunt așteptate fenomene meteo severe în mai multe zone ale țării.

În cursul nopții de luni spre marți, în vestul României, rafalele de vânt pot ajunge la 40-50 km/h, iar izolat vor depăși 50-60 km/h. Pe parcursul zilei de marți, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a teritoriului.

Frontul atmosferic va aduce și ploi abundente, cantitățile de apă urmând să atingă în general 15-20 de litri pe metru pătrat, în timp ce local pot fi depășite valorile de 20-25 de litri. Meteorologii avertizează, de asemenea, asupra riscului de vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni.

Valul de căldură va fi urmat, marți, de o schimbare radicală a condițiilor meteo. În nordul, centrul, vestul și sud-vestul țării, temperaturile vor coborî considerabil față de ziua precedentă, cu până la 8-10 grade sau chiar mai mult. Maximele se vor situa între 19 și 28 de grade Celsius, iar cele mai reci valori sunt prognozate în nordul Moldovei.

CITEȘTE ȘI: Ninge în septembrie! Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în România

Prognoza meteo azi, 16 august 2026. România se încălzește din nou. Temperaturi de până la 35 de grade duminică

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Incendiu devastator în Covasna! O hală plină cu deșeuri a fost cuprinsă de flăcări
Știri
Incendiu devastator în Covasna! O hală plină cu deșeuri a fost cuprinsă de flăcări
Alina Pușcău, mărturisiri cutremurătoare după ce a început tratamentul pentru cancer: „De câteva zile mi-a fost rău”
Știri
Alina Pușcău, mărturisiri cutremurătoare după ce a început tratamentul pentru cancer: „De câteva zile mi-a fost rău”
„Suntem bărbați sau ce naiba?!” Noua modă de la plajă îl lasă nedumerit pe un fost ministru
Mediafax
„Suntem bărbați sau ce naiba?!” Noua modă de la plajă îl lasă nedumerit...
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade
Gandul.ro
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Situație paradoxală după scăderea nivelului Dunării. Granița dintre Croația și Serbia s-a „evaporat”. O celebră insulă turistică croată s-a lipit de malul sârbesc
Adevarul
Situație paradoxală după scăderea nivelului Dunării. Granița dintre Croația și Serbia s-a „evaporat”....
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
Digi24
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de...
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Mediafax
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată sora geamănă a vedetei TV
Click.ro
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată...
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Digi 24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge...
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele...
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade
Gandul.ro
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Incendiu devastator în Covasna! O hală plină cu deșeuri a fost cuprinsă de flăcări
Incendiu devastator în Covasna! O hală plină cu deșeuri a fost cuprinsă de flăcări
Alina Pușcău, mărturisiri cutremurătoare după ce a început tratamentul pentru cancer: „De câteva ...
Alina Pușcău, mărturisiri cutremurătoare după ce a început tratamentul pentru cancer: „De câteva zile mi-a fost rău”
Gabriela Cristea a dat bani grei pentru vacanța din Italia. Destinația aleasă de vedetă nu este deloc ...
Gabriela Cristea a dat bani grei pentru vacanța din Italia. Destinația aleasă de vedetă nu este deloc ieftină
Fiica lui Cristian Popescu Piedone arată top! Ana Maria și-a etalat formele apetisante pe plajă
Fiica lui Cristian Popescu Piedone arată top! Ana Maria și-a etalat formele apetisante pe plajă
Satul din Spania care vrea să-și mărească populația. Sunt disponibile afaceri și case la prețuri ...
Satul din Spania care vrea să-și mărească populația. Sunt disponibile afaceri și case la prețuri incredibile
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 ...
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Vezi toate știrile