Prognoza meteo azi, 16 august 2026. România se încălzește din nou. Temperaturi de până la 35 de grade duminică

Vremea se încălzește duminică, 16 august, în cea mai mare parte a României, iar în Câmpia de Vest va deveni local caniculară. Soarele va domina în majoritatea regiunilor, cu unele înnorări la munte și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 de grade în vestul țării, în timp ce Bucureștiul va avea parte de o zi senină, cu aproximativ 30 de grade.

Vremea în România

Duminică, 16 august, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în Câmpia de Vest se va instala local canicula. Cerul va fi mai mult senin în majoritatea regiunilor, cu unele înnorări în zonele montane și în Dobrogea.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în sudul Banatului va avea ușoare intensificări, cu viteze de 40-50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea, minimele vor coborî până la 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce în Dealurile de Vest vor rămâne ridicate, ajungând la aproximativ 22 de grade.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, temperaturile vor crește, iar vestul va fi cea mai fierbinte parte a țării. În Câmpia de Vest se vor atinge local 34-35 de grade, astfel că după-amiaza va fi caniculară în unele zone. Cerul va fi predominant senin, iar precipitațiile nu vor constitui o problemă.

În Banat, vântul va deveni ceva mai activ, în special în partea de sud a regiunii, unde rafalele vor putea atinge 40-50 km/h. În Maramureș și nordul Crișanei, maximele vor fi în general de 30-33 de grade, iar nopțile vor fi mai plăcute decât în zonele joase din vest.

Sudul și sud-estul țării

În Muntenia și în sud-est vremea va fi călduroasă și predominant senină. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 29-33 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în zonele de câmpie.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar după apus temperaturile vor scădea treptat, astfel că noaptea va fi mai confortabilă decât orele după-amiezii.

Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia va avea parte de o zi de vară autentică, cu mult soare și temperaturi ridicate. Maximele vor ajunge în general la 31-34 de grade în zonele joase, în timp ce în regiunile mai înalte valorile vor fi ceva mai moderate.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Spre dimineață, temperaturile vor coborî semnificativ față de valorile din timpul zilei.

Estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Temperaturile maxime vor ajunge în general la 28-32 de grade, iar cerul va fi mai mult senin.

În nordul Moldovei valorile termice vor fi ușor mai scăzute, în timp ce în sudul regiunii se vor putea depăși local 30 de grade. Vântul va rămâne în general slab și moderat.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, diferențele dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne vor fi importante. Maximele vor urca în general spre 26-31 de grade în zonele joase, în timp ce la munte vremea va fi mai răcoroasă.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în zona Carpaților, însă nu sunt anunțate fenomene importante. Noaptea va fi rece în depresiunile din estul Transilvaniei, unde minimele pot coborî până la numai 7 grade.

Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va avea parte de temperaturi mai moderate decât restul țării. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar influența Mării Negre va menține temperaturile mai scăzute în zona litoralului.

Pe coastă, maximele se vor situa în jurul valorii de 25 de grade, aceasta fiind cea mai redusă temperatură maximă prognozată la nivel național. În interiorul Dobrogei va fi mai cald, cu valori care se vor apropia de 28-30 de grade.

Vremea în Capitală

În București, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi senin pe tot parcursul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de aproximativ 30 de grade, astfel că după-amiaza va fi călduroasă, dar fără valori caniculare. În cursul nopții, temperatura va coborî până la 14-16 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o zi caldă și în general frumoasă, cu o temperatură maximă de aproximativ 29-30 de grade. Noaptea va fi mult mai răcoroasă, cu o minimă în jurul valorii de 13-15 grade.

Timișoara se va număra printre cele mai fierbinți orașe mari ale țării. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 34-35 de grade, iar minima nocturnă se va situa în jurul valorii de 19-21 de grade. Cerul va fi predominant senin.

Iași va avea vreme călduroasă, cu mult soare și o maximă de aproximativ 30-31 de grade. În timpul nopții, temperatura va coborî spre 15-17 grade.

Craiova va avea parte de o după-amiază călduroasă, cu temperaturi maxime de aproximativ 32-33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar minima nocturnă va ajunge la aproximativ 17-19 grade.

Constanța va fi considerabil mai răcoroasă decât orașele din interiorul țării. Influența Mării Negre va menține maxima în jurul valorii de 25-26 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 19-21 de grade.

Brașov va avea temperaturi plăcute în timpul zilei, cu o maximă de aproximativ 27-29 de grade. După apus se va răcori accentuat, iar minima va coborî spre 11-13 grade.

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