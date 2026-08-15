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Prințesa Iman a Iordaniei a născut gemene. Sarcina cu doi copii a fost ținută secretă până la naștere

De: Paul Hangerli 16/08/2026 | 00:30
Prințesa Iman a Iordaniei a născut gemene. Sarcina cu doi copii a fost ținută secretă până la naștere
Prințesa Iman a născut gemene, sursa-colaj CANCAN.RO
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Familia regală a Iordaniei s-a mărit cu încă doi membri. Prințesa Iman, fiica regelui Abdullah al II-lea și a reginei Rania, a născut două fetițe gemene, alături de soțul său, Jameel Thermiotis. Deși sarcina fusese anunțată public chiar de regina Rania, familia regală a păstrat până în momentul nașterii un detaliu important: prințesa aștepta gemeni.

Familia regală iordaniană continuă să se mărească!

Vineri, 14 august, Curtea Regală Hașemită a anunțat că prințesa Iman a adus pe lume două fetițe gemene, pe care le are împreună cu soțul ei, Jameel Thermiotis.

„Curtea Regală Hașemită are plăcerea de a anunța că Alteța Sa Regală Prințesa Iman bint Abdullah II și domnul Jameel Alexander Thermiotis au fost binecuvântați, la 14 august 2026, cu două fetițe gemene”, se arată în comunicatul oficial.

Mesajul curții regale continuă:

„Curtea Hașemită transmite sincere felicitări și cele mai bune urări Prințesei Iman și domnului Jameel, precum și Majestăților Lor, Regele Abdullah al II-lea ibn Al Hussein și Regina Rania Al Abdullah, cu ocazia acestui moment fericit”,

Prințesa Iman mai are o fetiță de un an

Iman, în vârstă de 29 de ani, este al doilea copil și fiica cea mare a regelui Abdullah, în vârstă de 64 de ani, și a reginei Rania, în vârstă de 55 de ani.

Prințesa s-a căsătorit pe 12 martie 2023 cu Jameel Thermiotis, în vârstă de 32 de ani, un om de afaceri greco-venezuelean. Primul lor copil, fiica Amina, s-a născut pe 16 februarie 2025.

Regina Rania a fost cea care a anunțat inițial vestea celei de-a doua sarcini a fiicei sale. Faptul că Iman aștepta gemeni a fost însă ținut secret până la anunțarea nașterii.

Regina a publicat atunci o fotografie de familie în care Jameel o ținea în brațe pe Amina, în timp ce fetița întindea mâna pentru a atinge burtica de gravidă a mamei sale.

„O nouă bucurie este pe drum… Felicitări pentru Iman, Jameel și iubita mea Amina, care va deveni soră mai mare”, a scris regina Rania în limba arabă. „Fie ca Allah să vă păstreze sănătoși și în siguranță.”

În limba engleză, regina a adăugat:

„Clubul nepoților se mărește și nu am putea fi mai fericiți pentru Iman, Jameel și Amina, care în curând va deveni soră mai mare.”

Familia regelui Abdullah al II-lea se mărește

Pe lângă Iman, regele Abdullah și regina Rania mai au trei copii: prințul moștenitor Hussein, în vârstă de 32 de ani, prințesa Salma și prințul Hashem.

Hussein și soția sa, prințesa Rajwa, s-au căsătorit în 2023. Cei doi au devenit părinții unei fetițe, prințesa Iman, în august 2024. Micuța poartă astfel același nume cu mătușa sa.

Prințesa Salma și prințul Hashem nu sunt încă căsătoriți.

De ce gemenele prințesei Iman nu intră în linia de succesiune la tron

Deși s-au născut în familia apropiată a monarhului, Amina, cele două fetițe gemene și prințesa Iman, fiica prințului moștenitor Hussein, nu sunt incluse în linia de succesiune la tronul Iordaniei.

Constituția Regatului Hașemit al Iordaniei stabilește că tronul se transmite ereditar pe linie masculină în dinastia regelui Abdullah Ibn Al-Hussein. Din acest motiv, nici prințesa Iman nu s-a aflat în linia de succesiune, deși este fiica regelui.

„Titlul regal va trece de la deținătorul Tronului la fiul său cel mare, apoi la fiul cel mare al acestuia și, în continuare, în linie directă, după același principiu”, prevede articolul 28 al Constituției.

În cazul în care fiul cel mare moare înainte de a moșteni tronul, fiul său cel mare devine moștenitor, chiar dacă cel decedat are frați. Regele poate însă desemna unul dintre frații săi drept moștenitor al tronului.

Gemenele sunt o raritate în familiile regale

Nașterea gemenelor prințesei Iman reprezintă un eveniment mai puțin obișnuit în rândul familiilor regale, deși există și alte exemple cunoscute.

Prințul Albert și prințesa Charlene de Monaco sunt părinții gemenilor în vârstă de 11 ani, prințul Jacques și prințesa Gabriella.

Regele Frederik și regina Mary ai Danemarcei îi au, la rândul lor, pe prințul Vincent și prințesa Josephine, gemeni în vârstă de 15 ani.

Printre gemenii ajunși deja la vârsta adultă din familiile regale europene se numără prințul Nicolas și prințul Aymeric ai Belgiei, în vârstă de 20 de ani, precum și prințul Jean și prințesa Margaretha de Luxemburg, în vârstă de 69 de ani.

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