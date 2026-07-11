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Copiii Prințului Harry, pentru prima oară în Marea Britanie! Ce s-a întâmplat la Palatul Buckingham

De: Andreea Stăncescu 11/07/2026 | 16:20
Copiii Prințului Harry, pentru prima oară în Marea Britanie! Ce s-a întâmplat la Palatul Buckingham
Prințul Harry și Meghan Markle au ajuns în Marea Britanie / Sursa foto: Profimedia
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Prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii ai lor au revenit în Marea Britanie pentru o întâlnire cu regele Charles al III-lea, după mai mulți ani în care relațiile dintre membrii familiei regale au fost marcate de tensiuni și lipsa contactului. Vizita reprezintă primul moment în care întreaga familie s-a reunit cu suveranul britanic după o perioadă îndelungată de distanțare, alimentând speranțele unei posibile împăcări.

Prințul Harry a ajuns în Regatul Unit la începutul săptămânii pentru a participa la o serie de activități legate de Invictus Games 2027, competiția internațională destinată militarilor răniți sau bolnavi, pe care chiar el a înființat-o.

Ulterior, Meghan Markle a sosit în Marea Britanie alături de cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet, care locuiesc împreună cu părinții lor în California, după retragerea acestora din îndatoririle regale în urmă cu șase ani.

Foto: Shutterstock

Unde s-au întâlnit membri familiei

Reuniunea de familie a avut loc la Highgrove House, reședința privată a regelui Charles din comitatul Gloucestershire. Suveranul și regina Camilla i-au primit pe ducii de Sussex și pe cei doi copii într-un cadru discret, Palatul Buckingham precizând doar că a fost vorba despre o întâlnire privată, fără a oferi alte detalii.

Vizita a atras un interes uriaș în presa britanică, care a speculat zile la rând dacă Meghan Markle va decide să îl însoțească pe Harry și, mai ales, dacă Archie și Lilibet vor veni în Marea Britanie. Pentru cei doi copii, întâlnirea cu bunicul lor patern a fost prima de la Jubileul de Platină al reginei Elisabeta a II-a, organizat în anul 2022.

În timp ce Prințul Harry și-a continuat angajamentele dedicate Invictus Games, Meghan Markle a ales să rămână în afara evenimentelor oficiale, efectuând vizita în calitate de persoană privată. Revederea cu regele Charles este considerată unul dintre cele mai importante momente din relația dintre familia regală din ultima perioadă.

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