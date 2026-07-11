Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de perspicacitate.

Testele de perspicacitate sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane și nu numai. Acestea se regăsesc la un click distanță și îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria și gândirea critică. Mai mult decât atât, rezolvând adesea exerciții de acest tip, mintea va fi pusă la contribuție, așadar pe termen lung poate avea beneficii incredibile.

Test de perspicacitate | Puteți găsi cuvântul „test”? Geniile reușesc în 6 secunde

Dragă cititorule, astăzi ți-am pregătit ceva tare, așa cum te-am obișnuit: un test simplu de perspicacitate. De această dată, tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție imaginea dată și să găsești cuvântul „test”. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu, trebuie să identifici cuvântul în maximum 6 secunde. Pe lângă faptul că îți pui mintea la încercare, o vei face într-un mod distractiv. De asemenea, și abilitatea ta vizuală va fi provocată, pentru că deși pare simplu, un moment de neatenție te poate deconcentra. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Cei care au reușit să găsească cuvântul „test”: aplauze și felicitări! Dacă nu ai avut succes, CANCAN.RO este aici să îți ofere rezolvarea. Literele amestecate din imaginea dată pot fi un joc distractiv, însă necesită multă atenție, concentrare și bineînțeles perspicacitate. Așadar, cuvântul pe care îl căutai „test” se poate observa chiar oblic, începând cu primul rând a doua literă care este T, al doilea rând, a treia literă E, al treilea rând, a patra literă S și al patrulea rând, a cincea literă T.

Dacă te-ai gândit vreodată cum se clasifică nivelul de IQ, ei bine este astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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Test de perspicacitate | Găsiți cuvântul „drone” în cel mult 7 secunde!