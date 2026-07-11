Acasă » Știri » BREAKING | Titularul de la Cupa Mondială a murit la doar 25 de ani

BREAKING | Titularul de la Cupa Mondială a murit la doar 25 de ani

De: Denisa Crăciun 11/07/2026 | 16:51
BREAKING | Titularul de la Cupa Mondială a murit la doar 25 de ani
Jayden Adams a murit/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un jucător de fotbal sud-african s-a stins din viață la doar 25 de ani. Acesta fusese titular în urmă cu câteva săptămâni la Cupa Mondială, iar vestea că a murit a îndoliat o țară întreagă.

Este doliu în lumea fotbalistică. Jayden Adams, mijlocaș al echipei Mamelodi Sundowns, s-a stins din viață, la câteva săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la Cupa Mondială. În urmă cu o zi înainte să moară, acesta publicase o imagine pe rețelele de socializare alături de iubita sa. Vestea că a trecut la cele veșnice a provocat reacții uriașe în mediul online.

Jayden Adams, jucător de fotbal la Africa de Sud, a murit

Mijlocașul Mamelodi Sundowns a fost titular la primele două meciuri din cadrul Cupei Mondiale. Vineri, 10 iulie, iubita sa a postat o imagine impresionantă cu ei, iar apoi s-a aflat vestea că a murit. Reacțiile nu au întârziat să apară, astfel că Uniunea Sud-Africană a transmis un mesaj prin intermediul unui comunicat, plin de regret, după dispariția sa.

SAFPU este devastată de trecerea în neființă a mijlocașului echipelor Mamelodi Sundowns și Bafana Bafana, Jayden Adams. Jayden reprezentase recent Africa de Sud la Cupa Mondială FIFA 2026, purtând speranțele națiunii cu mândrie, curaj și distincție. Decesul său este o pierdere incomensurabilă pentru familia sa, coechipieri, cluburi, comunitatea fotbalistică și țară în general. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei Adams, cluburilor Mamelodi Sundowns și Stellenbosch FC, echipei naționale Bafana Bafana și tuturor celor ale căror vieți le-a atins. Fotbalul sud-african a pierdut un jucător talentat, un slujitor devotat al jocului și o viață tânără care încă avea atât de multe de oferit. Fie ca sufletul lui să se odihnească în pace veșnică, au transmis reprezentanții Uniunii Sud-Africane.

Tânărul a avut o carieră de succes. În vara anului trecut s-a transferat de la Stellenbosch FC, clubul la care a debutat, la cel actual. El a început să joace pentru naționala Africii de Sud din anul 2024, dar nu a fost inclus și în lotul pentru Cupa Africii din 2025. La Cupa Mondială a jucat în primul meci timp de o oră, iar în cel de al doilea a fost înlocuit la pauză. În ultimul meci al naționalei nu a jucat, însă s-a disputat în data de 28 iunie, cu două săptămâni înainte de deces.

VEZI ȘI: Ladislau Balanov a încetat din viață. Anunțul care a îndoliat lumea polo-ului

Scandal în plin Campionat Mondial. FBI investighează Federația Argentiniană de Fotbal pentru presupusă fraudă și spălare de bani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de perspicacitate | Puteți găsi cuvântul „test”? Geniile reușesc în 6 secunde
Știri
Test de perspicacitate | Puteți găsi cuvântul „test”? Geniile reușesc în 6 secunde
Intervenție în forță în Sectorul 4 al Capitalei! Un bărbat de 45 de ani, imobilizat de trupele SAS după ce s-a baricadat cu un cuțit în casă
Știri
Intervenție în forță în Sectorul 4 al Capitalei! Un bărbat de 45 de ani, imobilizat de trupele SAS…
Un loc din Spania, desemnat drept CEL MAI FRUMOS de pe PLANETĂ de revista britanică Time Out
Mediafax
Un loc din Spania, desemnat drept CEL MAI FRUMOS de pe PLANETĂ de...
Culmea ironiei! Factual.ro, site-ul care susține că luptă pentru adevăr și acuratețea informației, s-a răzgândit în privința legăturii lui Bolojan cu azilele lui Pașca și a șters postarea. Acum, informația e doar “în curs de verificare”
Gandul.ro
Culmea ironiei! Factual.ro, site-ul care susține că luptă pentru adevăr și acuratețea informației,...
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții: „L-am dat eu, ca prostul! Eram general!”
Prosport.ro
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții:...
Ce joburi au românii care câștigă peste 10.000 de lei pe lună. Cum au ajuns la aceste salarii
Adevarul
Ce joburi au românii care câștigă peste 10.000 de lei pe lună. Cum...
ANALIZĂ Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor educați din Europa. Exemplul Călin Georgescu
Digi24
ANALIZĂ Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor educați din Europa....
Vrei să pleci în VACANȚĂ? Acestea sunt destinațiile unde găsești CELE MAI MICI prețuri în Europa la mâncare, alcool și cazare
Mediafax
Vrei să pleci în VACANȚĂ? Acestea sunt destinațiile unde găsești CELE MAI MICI...
Parteneri
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul pas, urmat de un protocol de recuperare, perfuzii și tratamente”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul...
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mama lui Codin Maticiuc, operată din nou pe creier. Care este starea ei: „O rugăciune nu strică”
Click.ro
Mama lui Codin Maticiuc, operată din nou pe creier. Care este starea ei: „O rugăciune...
Statele Unite au acordat primele despăgubiri, de 3 milioane de dolari, pentru victimele misteriosului „sindrom Havana”
Digi 24
Statele Unite au acordat primele despăgubiri, de 3 milioane de dolari, pentru victimele misteriosului „sindrom...
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său despre noua Republică Islamică
Digi24
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său...
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
Promotor.ro
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
go4it.ro
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii de știință?
Descopera.ro
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Culmea ironiei! Factual.ro, site-ul care susține că luptă pentru adevăr și acuratețea informației, s-a răzgândit în privința legăturii lui Bolojan cu azilele lui Pașca și a șters postarea. Acum, informația e doar “în curs de verificare”
Gandul.ro
Culmea ironiei! Factual.ro, site-ul care susține că luptă pentru adevăr și acuratețea informației, s-a răzgândit...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Puteți găsi cuvântul „test”? Geniile reușesc în 6 secunde
Test de perspicacitate | Puteți găsi cuvântul „test”? Geniile reușesc în 6 secunde
Intervenție în forță în Sectorul 4 al Capitalei! Un bărbat de 45 de ani, imobilizat de trupele ...
Intervenție în forță în Sectorul 4 al Capitalei! Un bărbat de 45 de ani, imobilizat de trupele SAS după ce s-a baricadat cu un cuțit în casă
Zodia triplu-binecuvântată de divinitate începând de azi, pentru următoarele 3 luni. Acești nativi ...
Zodia triplu-binecuvântată de divinitate începând de azi, pentru următoarele 3 luni. Acești nativi au succes pe toate planurile
Copiii Prințului Harry, pentru prima oară în Marea Britanie! Ce s-a întâmplat la Palatul Buckingham
Copiii Prințului Harry, pentru prima oară în Marea Britanie! Ce s-a întâmplat la Palatul Buckingham
Cât te costă să folosești toaleta publică pe faleză, în Eforie Nord
Cât te costă să folosești toaleta publică pe faleză, în Eforie Nord
Suporterii CFR Cluj, omagiu la priveghiul lui Gabi Mureșan. Și-au luat rămas-bun într-un mod aparte
Suporterii CFR Cluj, omagiu la priveghiul lui Gabi Mureșan. Și-au luat rămas-bun într-un mod aparte
Vezi toate știrile