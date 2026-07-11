BREAKING | Titularul de la Cupa Mondială a murit la doar 25 de ani

Un jucător de fotbal sud-african s-a stins din viață la doar 25 de ani. Acesta fusese titular în urmă cu câteva săptămâni la Cupa Mondială, iar vestea că a murit a îndoliat o țară întreagă.

Este doliu în lumea fotbalistică. Jayden Adams, mijlocaș al echipei Mamelodi Sundowns, s-a stins din viață, la câteva săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la Cupa Mondială. În urmă cu o zi înainte să moară, acesta publicase o imagine pe rețelele de socializare alături de iubita sa. Vestea că a trecut la cele veșnice a provocat reacții uriașe în mediul online.

Jayden Adams, jucător de fotbal la Africa de Sud, a murit

Mijlocașul Mamelodi Sundowns a fost titular la primele două meciuri din cadrul Cupei Mondiale. Vineri, 10 iulie, iubita sa a postat o imagine impresionantă cu ei, iar apoi s-a aflat vestea că a murit. Reacțiile nu au întârziat să apară, astfel că Uniunea Sud-Africană a transmis un mesaj prin intermediul unui comunicat, plin de regret, după dispariția sa.

SAFPU este devastată de trecerea în neființă a mijlocașului echipelor Mamelodi Sundowns și Bafana Bafana, Jayden Adams. Jayden reprezentase recent Africa de Sud la Cupa Mondială FIFA 2026, purtând speranțele națiunii cu mândrie, curaj și distincție. Decesul său este o pierdere incomensurabilă pentru familia sa, coechipieri, cluburi, comunitatea fotbalistică și țară în general. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei Adams, cluburilor Mamelodi Sundowns și Stellenbosch FC, echipei naționale Bafana Bafana și tuturor celor ale căror vieți le-a atins. Fotbalul sud-african a pierdut un jucător talentat, un slujitor devotat al jocului și o viață tânără care încă avea atât de multe de oferit. Fie ca sufletul lui să se odihnească în pace veșnică, au transmis reprezentanții Uniunii Sud-Africane.

Tânărul a avut o carieră de succes. În vara anului trecut s-a transferat de la Stellenbosch FC, clubul la care a debutat, la cel actual. El a început să joace pentru naționala Africii de Sud din anul 2024, dar nu a fost inclus și în lotul pentru Cupa Africii din 2025. La Cupa Mondială a jucat în primul meci timp de o oră, iar în cel de al doilea a fost înlocuit la pauză. În ultimul meci al naționalei nu a jucat, însă s-a disputat în data de 28 iunie, cu două săptămâni înainte de deces.

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