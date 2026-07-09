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Scandal în plin Campionat Mondial. FBI investighează Federația Argentiniană de Fotbal pentru presupusă fraudă și spălare de bani

De: Daniel Matei 09/07/2026 | 13:15
Scandal în plin Campionat Mondial. FBI investighează Federația Argentiniană de Fotbal pentru presupusă fraudă și spălare de bani
Sursa foto: Colaj CANCAN
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Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) este vizată de o investigație deschisă de autoritățile americane, care analizează operațiunile financiare desfășurate de instituție în Statele Unite.

Ancheta, aflată în desfășurare chiar în timpul Cupei Mondiale, urmărește să stabilească dacă unele tranzacții realizate prin sistemul bancar american au încălcat legislația privind frauda financiară și spălarea banilor. Potrivit publicației spaniole Mundo Deportivo, care citează cotidianul argentinian La Nación, procurori federali și agenți ai FBI au început deja să audieze martori pentru a clarifica modul în care AFA, condusă de Claudio „Chiqui” Tapia, și-a desfășurat activitatea financiară în SUA. 

Sute de milioane de dolari, în centrul investigației

Ancheta se concentrează asupra companiei TourProdEnter LLC, deținută de producătorul Javier Faroni, care ar fi gestionat încasarea contractelor comerciale internaționale ale federației argentiniene.

Potrivit informațiilor analizate de anchetatori, prin conturile companiei deschise la mai multe bănci americane ar fi fost transferate sute de milioane de dolari. Documentele consultate de La Nación indică faptul că au fost administrate cel puțin 260 de milioane de dolari proveniți din veniturile AFA, iar aproximativ 57 de milioane de dolari ar fi fost distribuiți către diverse societăți și beneficiari fără o justificare economică clară.

În cadrul investigației, omul de afaceri Guillermo Tofoni a fost deja audiat timp de aproximativ trei ore prin videoconferință de procurori federali și agenți FBI din Washington și Miami. De asemenea, autoritățile analizează posibilitatea de a chema ca martori foști oficiali ai guvernului argentinian care ar fi avut acces la informații privind activitatea financiară a AFA.

Conform surselor citate de presa argentiniană, investigația preliminară a fost deschisă în cursul anului 2025 și urmărește să stabilească dacă tranzacțiile derulate pe teritoriul Statelor Unite pot constitui infracțiuni aflate sub jurisdicția americană, inclusiv fraudă bancară sau spălare de bani.

Până în acest moment, autoritățile americane nu au formulat acuzații oficiale împotriva Federației Argentiniene de Fotbal sau a conducerii acesteia. Ancheta este în desfășurare și are ca obiect verificarea legalității operațiunilor financiare desfășurate în SUA.

Investigația FBI vine într-un moment delicat pentru fotbalul internațional. După meciul dintre Argentina și Egipt de la Cupa Mondială, oficialii egipteni au contestat arbitrajul și au cerut o anchetă privind modul în care a fost condusă partida, susținând că mai multe decizii au influențat rezultatul.

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