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Ce avere avea Gabi Mureșan, de fapt. Fostul internațional a murit la doar 44 de ani

De: Irina Vlad 09/07/2026 | 13:48
Ce avere avea Gabi Mureșan, de fapt. Fostul internațional a murit la doar 44 de ani
Ce avere avea Gabriel Mureșan/ sursă foto: Mediafax
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Gabriel Mureșan s-a stins în viață la doar 44 de ani, după ce ar fi făcut o sesiune de saună apoi a intrat într-un lac să se răcorească. Potrivit apropiaților, fostului internațional i s-ar fi făcut rău și ar fi suferit un infarct. Noi am aflat ce avere avea regretatul sportiv. Deține mai multe terenuri, proprietăți și mașini.

Gabriel Mureșan s-a stins din viață în noaptea de miercuri spre joi (8-9 iulie), după ce s-a înecat într-un lac din apropierea comunei Apold, locul său natal. În jurul orei 23:00, după ce a făcut o sesiune de saună, fostul campion ar fi mers la lac să se răcorească. Potrivit apropiaților, la scurt timp i s-ar fi făcut rău și ar fi suferit un infarct. Câteva ore mai târziu a fost scos din apă, însă echipele medicale nu fost nevoite să declare decesul.

Ce avere avea Gabi Mureșan

Gabi Mureșan lasă în urmă un gol imens în sufletele apropiaților. Fostul internațional era căsătorit de peste 20 de ani cu Daniela și au împreună doi băieți. După o carieră impresionantă în sport, Mureșan s-a retras din fotbal în anul 2017, apoi s-a mutat împreună cu familia sa în comuna Apold, acolo unde a devenit primar.

Potrivit declarației sale de avere din 2021, Mureșan deținea mai multe terenuri, mașini și proprietăți. Printre ele se numără o pensiune (Casa Trappold), un proiect de suflet în care a investit aproximativ 500.000 de euro. Împreună cu soția sa, fostul fotbalist a transformat o casă veche cu cramă într-o pensiune cu 13 camere duble, piscină exterioară, saună, ciubăr și restaurant. Potrivit publicației Prosport.ro, pe lângă acest han, Gabi Mureșan deținea următoarele proprietăți/bunuri:

  • Două autoturisme: un Porche și un Toyota și o autoutilitară Iveco
  • Trei apartamente, două în Cluj Napoca și unul în Sighișoara
  • Două case în comuna Apold
  • Un teren intravilan în comuna Albești
  • Un teren agricol în Cluj Napoca.
  • Două terenuri în Apold: unul agricol și unul forestier

Moartea fulgerătoare a fostului mijlocaș de la CFR Cluj a îndurerat întreaga comunitate sportivă din România. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Gabi Tamaș, prieten și fost coleg pe terenul de fotbal (la naționala României și la CFR Cluj) a mărturisit că este copleșit de durere după moarte lui Gabi Mureșan.

Gabi Tamaș ne-a declarat că îi este foarte greu să vorbească despre oamenii care nu mai sunt printre noi și că preferă să păstreze în memorie felul în care aceștia erau în viață – vezi AICI declarațiile lui Gabi Tamaș.

De ce a murit Gabi Mureșan? Fostul campion CFR s-a stins la doar 44 de ani

Filmul tragediei. Ce a făcut Gabi Mureșan înainte să moară

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