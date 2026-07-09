Afacerea în care Gabi Mureșan a investit jumătate de milion de euro. A fost proiectul lui de suflet!

După ce s‑a retras din fotbal, Gabi Mureșan și‑a împărțit timpul între administrația locală din Apold, unde a devenit primar, și un proiect personal în care a investit peste 500.000 de euro.

Fostul internațional a cumpărat o casă săsească veche, aflată în stare de degradare, pe care a transformat‑o treptat într‑o pensiune. Inițial, locul fusese gândit doar ca spațiu privat pentru el și prietenii săi.

Proiectul de suflet al lui Gabi Mureșan

Fostul fotbalist a dezvoltat pensiunea în satul Apold, situat la aproximativ 15 kilometri de Sighișoara. Casa săsească, abandonată de ani buni, a fost renovată complet și a devenit o destinație apreciată de turiști din toată țara. Mureșan povestea că ideea unei unități de cazare a apărut abia pe parcurs, după ce a început lucrările.

„Nu m-am gândit la pensiune, inițial. Am cumpărat casa asta săsească în urmă cu 6-7 ani. Era în paragină și avea o cramă. Am luat-o pentru cramă și-am început s-o amenajez mai mult pentru mine și pentru prieteni, să avem unde bea un vin bun, nu m-am gândit să fac loc de cazare”, declara el pentru G4Media.

Jumătate de milion investit într-o pensiune din Apold

Pensiunea Casa Trappold era concepută pentru familii și grupuri de prieteni, cu spații generoase în curte, locuri pentru grătar, o bucătărie tradițională cu plită și cuptor pe lemne. Copiii aveau la dispoziție un spațiu de joacă amenajat cu porți de minifotbal, trambulină, leagăn, tobogan și căsuțe.

„Sunt și locuri pentru grătare, o bucătărie tradițională cu plită și cuptor pe lemne, grătar, iar o parte a curții e pavată cu piatră cubică. Exsistă și un loc de joacă amenajat pentru copii, cu porți de minifotbal, trambulină, leagăn și tobogan, căsuțe pentru cei mici”.

În perioada pandemiei, Mureșan a preferat să reducă numărul de turiști, chiar dacă asta însemna pierderi financiare. Spunea că siguranța celor cazați era prioritară.

„Am avut acum un grup, de exemplu, și am închis patru camere pentru a fi doar ei. Se mănâncă doar afară, se servește afară, pe terase. Nici o activitate nu se ține la grămadă, înăuntru. Chiar dacă eu pierd, nu ne jucăm când e vorba de sănătate”.

De-a lungul carierei, Gabi Mureșan a evoluat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș, iar la echipa națională a României a strâns nouă selecții.

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